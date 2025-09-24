Beaucoup font cette erreur avec le chargeur de téléphone, cela fait rapidement grimper la facture d'électricité

La recharge de son smartphone est devenue un rituel quotidien pour des millions de Français. Mais il est temps d'abandonner cette pratique très courante qui augmente vos factures d'électricité.

Recharger son smartphone, c’est une habitude parmi tant d’autres qui rythme notre quotidien. Dès lors que la batterie de nos téléphones portables commence à se vider, le réflexe est toujours le même : brancher l’appareil sur une prise l’aide de son chargeur. On estime que la recharge d'un téléphone portable se fait en moyenne une à deux fois par jour. Tout cela dépend de l’utilisation et de la capacité de la batterie.

De telles méthodes représentent forcément un coût qui se répercute sur vos factures. Le gestionnaire du réseau de transport (RTE) estime qu'un chargeur de téléphone consomme en moyenne 0,015 kWh pour un cycle de charge de 3 heures et un chargeur dont la puissance est de 5 watts. Sur une année, cela représente une consommation annuelle de 5,48 kWh soit une dépense de 1,38 euro au tarif réglementé EDF. Ce montant reste très faible sur vos factures, mais une pratique courante peut très facilement l'augmenter.

© mnirat - stock.adobe.com

Une fois l'appareil chargé à bloc, on a tous pour habitude de le débrancher. Jusque là, tout va bien, sauf que le chargeur reste la plupart du temps branché à la prise. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que le chargeur consomme de l’électricité même s'il n'est pas connecté à un appareil. La consommation en électricité reste faible, mais elle peut s'avérer conséquente si les chargeurs branchés au sein d'un foyer sont nombreux.

En 2022, le fournisseur d'électricité français Engie a mené une expérience avec six chargeurs branchés en simultané sur une multiprise. Résultats, la consommation moyenne de ces chargeurs sur une année représentait 40 centimes supplémentaires sur une facture d'électricité. A l'heure où le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter, toutes les astuces sont bonnes à prendre pour baisser le prix de sa facture.

En plus de vous faire perdre de l'argent, il s'avère que les chargeurs branchés continuellement sont dangereux pour la planète. Ces derniers accumulent de la chaleur et, en cas de surchauffe, peuvent provoquer des incendies. La mauvaise qualité ou le mauvais état du produit peuvent renforcer ce risque. En plus de ça, un chargeur branché peut s’avérer néfaste pour le chargeur en lui-même. Il se détériore plus rapidement et devient moins performant. Par sécurité, nous vous recommandons de penser à débrancher vos chargeurs après chaque utilisation.