"J'ai quelque chose à te dire, ajoute-moi sur WhatsApp" : attention à cette nouvelle arnaque par téléphone

Une nouvelle arnaque fait des ravages ces dernières semaines. Cette dernière consiste à se faire passer pour une personne de votre entourage afin de vous soutirer de l'argent.

WhatsApp a beau être une excellente application de messagerie instantanée, cette dernière n'échappe malheureusement pas aux personnes malintentionnées. Depuis plusieurs années désormais, WhatsApp est rempli de nombreuses tentatives d'arnaques toutes plus originales les unes que les autres. Ces dernières tentent souvent de se faire passer pour l'une de vos connaissances afin de gagner votre confiance et abaisser votre vigilance.

Dernièrement, nous avions déjà pu observer l'une de ces nouvelles arnaques. Les pirates se faisaient passer pour l'un de vos enfants et vous envoyait simplement un SMS avec comme contenu : "bonjour Papa, j'ai perdu mon téléphone, rajoute moi sur WhatsApp" suivi d'un nouveau numéro. Bien évidemment, il ne s'agissait pas véritablement de votre enfant, mais d'un pirate informatique qui espère que vous l'ajoutiez sur l'application de messagerie instantanée pour gagner votre confiance et vous envoyer des liens piratés.

Plusieurs inspecteurs de la police espagnole mettent actuellement en garde face à une nouvelle arnaque très en vogue en Europe. Contrairement aux précédentes, cette dernière se catégorise par un appel via un numéro inconnu, généralement provenant d'Amérique du Sud, et plus précisément du Chili. Une fois que vous avez décroché, une voix de femme vous interpelle : "hey, j'ai quelques chose à te dire. Ajoute moi sur WhatsApp". Sans même que vous n'ayez le temps de répondre, la personne raccroche et ne vous laisse que son numéro à rajouter sur l'application de messagerie.

Bien évidemment, ajouter cette personne inconnue sur WhatsApp est une très mauvaise idée. En rentrant dans le jeu du pirate, les inspecteurs de la police espagnole ont décidé de voir jusqu'où l'arnaque pouvait aller. Une fois la personne ajoutée sur l'application, cette dernière va commencer à vous envoyer plusieurs messages au contenu très diffus et contenant différents liens URL. Ces liens sont évidemment frauduleux et cliquer dessus va installer plusieurs virus sur votre téléphone afin d'espionner vos activités, subtiliser vos données personnelles et vous extorquer de l'argent. Il est même possible que votre téléphone envoie de lui-même plusieurs liens frauduleux pour contaminer d'autres personnes !

Si une personne inconnue tente de vous ajouter sur WhatsApp, vous devez toujours vous assurer de son identité au préalable. De même, si une personne (que vous connaissez ou non) vous envoie des liens URL sur l'application, méfiez-vous ! Cela pourrait bien être un inconnu qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage ou une personne de confiance dont le téléphone a été piraté. Si vous avez malencontreusement déjà cliqué sur un de ces liens, coupez votre téléphone, retirez la carte SIM, et rendez-vous chez un réparateur ou expert en téléphone.