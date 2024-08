Voici ce qu'il ne faut surtout pas dire à un démarcheur téléphonique, sinon vous risquez d'être harcelé encore longtemps

Le démarchage téléphonique est un fléau pour de nombreuses personnes. Heureusement, il existe un moyen très simple pour ne plus être sollicité.

Qui n'a jamais été concerné par le démarchage téléphonique ? De plus en plus de Français se plaignent chaque jour d'être les victimes de ces appels incessants. Les centres d'appels sont désormais nombreux et leurs employés n'ont qu'une mission : contacter le plus de personnes possible et leur faire signer des contrats ou engagements. Ces derniers disposent même de scénarios préalablement rédigés pour pouvoir vous appeler, vous rappeler et vous convaincre de souscrire à leurs offres.

Heureusement, il existe des solutions. Plusieurs outils et des services en ligne ont récemment vu le jour pour empêcher les sociétés officielles de vous contacter, il existe aussi des listes de numéros qu'il faut à tout prix éviter s'ils tentent de vous joindre. De même, vous avez certainement lu beaucoup de conseils sur ce qu'il faut dire à un démarcheur au moment où vous avez fait l'erreur de répondre à un de ces appels. Mais savez-vous en revanche ce qu'il ne faut surtout pas dire ?

Si vous souhaitez vraiment vous débarrasser de conseillers insistants ou même peu respectueux, il existe en effet des réponses et même des mots à éviter. Tout d'abord, il faut absolument prescrire toute forme de curiosité envers ce que le conseiller vous proposera. Ne posez aucune question car cette dernière pourrait permettre à votre interlocuteur de dérouler davantage son texte et ne pas vous laisser tranquille. Vous devez également bannir le mot "oui" lors de vos réponses puisque le conseiller pourrait penser que vous êtes potentiellement intéressé par ses offres.

Beaucoup de personnes sont également très véhémentes envers les conseillers qui pratiquent le démarchage téléphonique. Gardez en tête qu'il s'agit d'employés et que ces derniers aimeraient également faire autre chose que vous contacter par téléphone pour vous proposer une assurance ou des panneaux photovoltaïques. Tâchez donc d'être poli avec ces derniers.

Vous pourriez également être tenté de raccrocher directement en entendant la voix du conseiller, mais sachez que cela ne fera que retarder le problème puisque ce dernier tentera à nouveau de vous joindre d'ici peu.

Le meilleur moyen de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes est de refuser en bloc les propositions du conseiller. Répondez simplement "non" ou "ça ne m'intéresse pas" à chacune de ses sollicitations. Mieux encore, vous pouvez parfois répondre que vous possédez déjà l'offre proposée. Ainsi, le conseiller va rapidement prendre conscience qu'il ne peut rien obtenir de vous et arrêter de vous importuner. Ce dernier pourra même éventuellement vous catégoriser comme un interlocuteur inutile à rappeler.