Ceux qui ont un téléphone Samsung doivent vite activer cette option pour protéger leurs données

Samsung vient de déployer une mise à jour importante pour renforcer la sécurité des téléphones. Cette option doit cependant être activée dans les paramètres.

Les constructeurs de nos téléphones regorgent d'idées pour leurs mises à jour. On a coutume de dire que ces dernières sont importantes à effectuer puisqu'elles peuvent non seulement ajouter des fonctionnalités à nos appareils, mais également garantir leur sécurité au quotidien. Les concepteurs viennent en effet régulièrement apporter dans leurs systèmes d'exploitation des parades aux techniques de piratage qui se renouvellent sans cesse, d'année en année. C'est pourquoi, il est généralement conseillé de bien suivre ces mises à jour, quand bien même votre smartphone commence à accuser le poids des années.

Il y a quelques mois, Samsung a notamment déployé une mise à jour majeure pour ses téléphones. Baptisée One UI 6, cette dernière apporte de nouvelles fonctionnalités, avec notamment l'ajout de l'intelligence artificielle maison de la firme, Galaxy AI. De nouvelles améliorations visuelles sont également au programme afin de proposer des animations revues et améliorées.

Mais la véritable nouveauté de One UI 6 qui nous intéresse aujourd'hui se situe plutôt au niveau de la sécurité. Samsung le sait : beaucoup de ses utilisateurs utilisent des réseaux Wifi et des chargeurs publics lorsqu'ils sont en déplacement. Il s'agit malheureusement d'actes très dangereux pour la sécurité des données personnelles. En effet, les pirates informatiques peuvent parfois infecter les chargeurs publics afin que ces derniers installent des malwares et autres applications malveillantes sur votre téléphone lorsque vous rechargez ce dernier.

La mise à jour de One UI 6 intègre donc une protection contre ce genre de techniques. Grâce à elle, il est possible d'empêcher toute installation d'une application depuis une autre source que le Google Play Store et le Samsung Galaxy Store. One UI 6 intègre également un blocage de transfert de données lorsque vous utilisez un chargeur public.

Cette option n'est cependant pas activée par défaut, même après avoir effectué la mise à jour de One UI 6. Pour l'activer, il faut vous rendre dans les paramètres de votre smartphone Samsung et dans "Sécurité et confidentialité". Vous y trouverez l'option "Sécurité des applications", mais également le "Bloqueur automatique" dont nous faisons mention dans cet article. De manière générale, cette section de votre téléphone compte de nombreuses options pour améliorer la sécurité de votre appareil, et nous ne saurions que trop vous recommander d'y jeter un oeil.