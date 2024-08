Pourquoi est-il temps d'arrêter d'utiliser WhatsApp, voici 5 arguments valables

WhatsApp est loin d'être une application parfaite. On vous explique en 5 points pourquoi il est conseillé de changer de messagerie.

Difficile d'échapper au phénomène WhatsApp. En seulement quelques années, la firme Meta (Facebook, Instagram...) a réussi à créer une application de messagerie très sollicitée de par le monde. On estime que près de 3 milliards de personnes ont déjà utilisé WhatsApp par le passé, et ce chiffre ne fait que grimper.

Pourtant, WhatsApp est loin d'être une application parfaite. On parie même que nous arrivons à vous donner plusieurs arguments pour vous convaincre de sauter le pas et essayer une autre messagerie instantanée. Voici 5 points précis qui pourraient vous donner envie d'abandonner, voir même de désinstaller, WhatsApp de votre téléphone.

Tout d'abord, il faut garder en tête que WhatsApp est une application qui appartient au même groupe que Facebook et Instagram. Deux applications très régulièrement citées comme extrêmement gourmandes en données personnelles. WhatsApp est généralement moins agressive en matière de données personnelles, mais cela peut déjà vous mettre la puce à l'oreille.

Toujours dans le respect des données personnelles, l'entreprise Meta n'est pas la meilleure élève en ce qui concerne le respect du RGPD. Pour rappel, il s'agit d'un ensemble de règles et lois européennes qui permettent de contrôler et encadrer l'utilisation des données personnelles des utilisateurs par les groupes et entreprises. Meta a notamment déjà été coupable de violation du RGPD par le passé et a été sanctionnée par une grosse amende pour non respect en matière de données personnelles des utilisateurs.

Toujours dans la relation entre WhatsApp et son groupe Meta, l'application de messagerie a déjà réservé de mauvaises surprises à ses utilisateurs. En 2021 par exemple, les nouvelles règles et conditions d'utilisation de l'application indiquaient que davantage de données seraient désormais partagées entre WhatsApp et l'entreprise Meta.

Concernant la sécurité des utilisateurs, il faut savoir que si WhatsApp utilise bien un protocole de chiffrement des messages de bout-en-bout, ce dernier est moins efficace que d'autres applications de messagerie comme Signal ou Telegram. Les risques de piratage de données et de conversations sont donc plus élevés sur WhatsApp.

Enfin, il faut savoir que d'autres applications disposent de bien plus de fonctionnalités que WhatsApp. Prenez Telegram par exemple. Cette dernière vous permet de créer des groupes de discussion bien plus importants, mais également de bénéficier de davantage d'options de personnalisation par rapport à WhatsApp. De quoi disposer d'une expérience bien plus poussée donc.