Le Black Friday attaque même l'iPhone 16 : voici les prix les plus bas trouvés sur le Web, comparés aux pris d'Apple

L'iPhone 16, pourtant sorti en septembre, fait malgré tout l'objet de réductions pendant le Black Friday, qui a été lancé depuis l'aube ce vendredi 29 novembre 2024. Voici son vrai prix et notre moteur pour dénicher les plus belles affaires...

Le Black Friday est lancé depuis les premières heures de ce vendredi 29 novembre. Et comme chaque année, l'iPhone d'Apple sera le produit le plus cherché avant Noël pour faire de bonnes affaires. L'iPhone 16, sorti en septembre avec ses déclinaisons en iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, n'était pas attendu comme l'iPhone le plus bradé, par Apple surtout, mais aussi par les revendeurs. Mais quelques bonnes surprises sont tout de même arrivées chez ces derniers, puisque qu'une poignée de réductions du Black Friday visent l'iPhone de dernière génération.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro sont les derniers nés de la gamme des smartphones d'Apple et ils sont toujours aussi excellents. Quelle que soit sa déclinaison (standard, Plus, Pro, Pr Max), l'iPhone 16 profite surtout et toujours de son système d'exploitation iOS qui se révèle toujours aussi stable et ergonomique malgré de nombreux usages de l'appareil et les interactions avec tous les autres outils made in Cupertino. L'iPhone 16 est également toujours capable de réaliser de très belles photographies (tant que l'on ne compte pas trop sur son zoom), et surtout des vidéos toujours plus époustouflantes avec ses deux capteurs 48 Mpx et 12 Mpx.

Les prix ci-dessous sont les plus bas chez les revendeurs Apple, hors coupon ou réduction sur abonnement ou forfait. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles.

L'iPhone 16 a déjà été affiché à prix réduits durant la Black Friday Week, qui a précédé le Black Friday chez de nombreux marchands. L'iPhone 16 standard 128Go est ainsi passé à 769 € au lieu de 969 € sur l'Apple Store chez Rakuten, tandis que l'iPhone 16 Plus 128 Go est passé tout juste sous les 1000 euros au lieu de 1 119 euros chez Apple, l'iPhone 16 Pro 128 Go à un peu plus de 1000 euros au lieu de 1 229 euros et l'iPhone 16 Pro Max 256 Go, Titane Noir, à plus de 1350 euros au lieu des 1 479 euros affichés par la marque à la pomme.

Si le prix de l'iPhone 16 reste justifié par des équipements de pointe, comme les nouvelles puces A18 et A18 Pro qui délivrent d'excellentes performances, il reste tout de même un bémol à souligner : l'absence d'Apple Intelligence, présenté comme la grande nouveauté de l'iPhone 16, et qui n'a pu être déclinée en Europe pour le moment. On regrettera également l'écran bloqué à 60 Hz sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus et l'éternelle question de l'autonomie (malgré une batterie améliorée), qui s'avère un peu juste par rapport à la concurrence. Suivez les prix des principales déclinaisons de l'iPhone 16 pendant le Black Friday ci-dessous.

