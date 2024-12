L'iPhone 15 est encore et toujours à son prix le plus bas du Black Friday, il faut en profiter !

Le Black Friday 2024 se termine ce lundi 2 décembre 2024, mais l'iPhone 15 d'Apple est toujours au prix le plus bas constaté lors du "vendredi noir"...

Le Black Friday 2024 s'achève ce lundi soir chez la plupart des commerçants participant chaque année à l'opération, et pourtant de nombreuses promos sont encore et toujours en ligne. L'iPhone 15, l'un des produits stars de ce Black Friday, a par exemple conservé son prix le plus bas atteint lors du "vendredi noir". Le smartphone d'Apple, sorti l'année dernière, est affiché chez Rakuten à 659 euros contre les 869 euros demandés par la marque à la pomme à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une offre qui est restée stable depuis vendredi. Il reste en théorie quelques heures pour en profiter.

Avoir bien en tête les prix standards pratiqués sur l'iPhone 15 et ses déclinaisons lors des promos du Black Friday permet de mieux évaluer les rabais affichés. Jusqu'ici, l'iPhone 15 standard était affiché au prix de 869 euros en 128 Go sur l'Apple Store et l'iPhone 15 Plus à 969 euros. L'iPhone 15 Pro, qui n'est plus commercialisé par Apple, affichait encore mi novembre le prix de 1259 euros, mais a baissé pour atteindre le prix de 1093 euros lors du Black Friday 2024 sur de très nombreux sites de e-commerce (prix moyen constaté). L'iPhone 15 Pro Max se montait quant à lui à 1149 euros (prix moyen constaté).

Les prix ci-dessous sont les plus bas pour l'iPhone 15 actuellement chez les revendeurs Apple, hors coupon ou réduction sur abonnement ou forfait. Tous ces prix sont mis à jour automatiquement. Nous les comparons aux prix affichés chez Apple pour les mêmes modèles quand cela est possible ou à un prix moyen constaté avant le Black Friday sur le Web.

Pour rappel, l'iPhone 15, commercialisé depuis plus d'un an, est lui aussi décliné en quatre modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 est doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et des noirs profonds. Le processeur A17 Bionic assure une performance exceptionnelle, tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. La connectivité 5G avancée garantit des téléchargements rapides et une communication fluide. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle, permet des clichés d'une qualité époustouflante, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

L'iPhone 15 intègre également une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, une autonomie prolongée grâce à une batterie optimisée, et est compatible avec le dernier système d'exploitation iOS, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Suivez les prix des principales déclinaisons de l'iPhone 15 ci-dessous.

