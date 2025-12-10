Charger son téléphone à cet endroit est très dangereux, une astuce permet d'éviter le drame

Si charger son téléphone est une habitude de vie, il convient de faire attention à l'endroit où l'on branche son appareil.

À la maison, chez des amis, à la gare ou encore au restaurant... Tous les endroits sont bons pour remplir les batteries de son téléphone. Les prises ont envahi nos espaces de vie, y compris les lieux publics et désormais, n'importe quel endroit rend possible la charge de son appareil. Toutefois, certains de ces espaces sont plus risqués que d'autres, d'après les experts. Et il y en a un qui peut paraître sécurisé mais qui ne l'est pas du tout !

Ces endroits où l'ion dispose pourtant d'un espace personnel dédié sont notamment pointés du doigt pour leur manque de transparence concernant la protection de vos données. Charger son téléphone dans un de ces espaces serait risqué, a tel point que des experts déconseillent vivement d'y livrer vos coordonnées bancaires.

Qui aurait cru que charger son téléphone dans un hôtel serait dangereux ? Des experts ont en effet dévoilé récemment que, dans une chambre d'hôtel, une recharge pouvait s'avérer dévastatrice, même si elle dure quelques minutes. Afin de réduire le risque en cas de force majeure, ceux-ci préconisent de brancher son appareil sur secteur et non directement sur des ports USB.

Car charger son téléphone sur les prises USB d'une chambre d'hôtel vous expose à des risques inattendus, comme le partage de vos données personnelles, notamment votre nom complet, vos informations bancaires sensibles, vos mots de passe, votre adresse, votre galerie photo, etc.

Si les ports USB sont si dangereux, c'est parce qu'ils sont plus facilement accessibles aux pirates informatiques, qui peuvent y intègrer des logiciels malveillants. Sans que vous le sachiez, vous pourriez alors être victime de "juice jacking", le nom donné à ce type d'attaque qui passe au travers de la charge de votre téléphone.

Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour éviter ce genre de stratégie sournoise, comme recharger à l'avance votre téléphone, ou encore vous doter d'une batterie externe. Il est également possible d'acquérir un "juice-jack defender", de petits adaptateurs qui bloquent le transfert de données lors de la recharge de votre appareil.

Quoiqu'il en soit, les tentatives de piratage de votre téléphone sont nombreuses, et nous ne pouvons que vous conseiller de favoriser un branchement sur prise plutôt que sur port USB. Un petit changement d'habitude qui pourrait sauver gros.