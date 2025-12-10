Cette petite ligne sur votre facture de téléphone peut vous faire perdre de l'argent si vous n'y prêtez pas attention

De nombreux abonnés paient une centaine euros par an en trop pour leur forfait. Mais leur opérateur se garde bien de leur dire comment dépenser moins...

Alors que de plus en plus de Français font attention à leurs dépenses depuis la montée de l'inflation, certains se sont rendus compte de plusieurs versements bien curieux sur leurs factures téléphoniques. Derrière ces paiements, se cache une option toujours très plébiscitée par de nombreux consommateurs. Elle peut pourtant peser entre 10 et 15 euros par mois sur leurs dépenses.

Cette option est très profitable pour les différents opérateurs téléphoniques qui la proposent régulièrement à leurs clients désireux de changer de smartphone. Selon l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques), cette offre représenterait près de 10% de leurs bénéfices chaque année. Un montant total de 500 million d'euros par an sur lequel Free, Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom ne comptent pas renoncer de sitôt.

Lorsque vous décidez d'acheter un nouveau smartphone chez un opérateur, il y a de fortes chances que ce dernier vous propose ce que l'on appelle une "offre groupée". Concrètement, il s'agit de payer votre nouveau téléphone à un prix très alléchant, mais moyennant un forfait téléphonique de l'opérateur inclus. Ce forfait, qui se présente sous la forme d'un abonnement, comprend généralement une mensualité comprise entre 10 et 15 euros pour le remboursement de votre nouveau smartphone.

L'idée est, sur le papier, plutôt intéressante : pouvoir s'offrir un smartphone dernier cri en le remboursant petit à petit chaque mois. Dans la réalité, l'Arcep a plutôt calculé que cette option était souvent peu rentable : la majorité des smartphones achetés de la sorte ont fini par être remboursés au bout de deux ans de mensualité.

Toujours selon l'Arcep, il est estimé que près d'un consommateur sur trois ayant recours à ces offres groupées ne change pas de smartphone au bout de deux ans. La petite ligne mensuelle reste cependant toujours inscrite sur les factures de téléphone ! Sur un an, cela peut ainsi représenter une moyenne de 120 à 180 euros dépensés... pour rien.

C'est pourquoi il est généralement recommandé de vérifier régulièrement sa facture de téléphone pour s'assurer que l'on ne paie que les services que l'on utilise et auxquels on a souscrit. La prochaine fois que vous hésiterez à acheter un smartphone dernier cri via une offre groupée, regardez d'abord du côté de la concurrence si vous ne pourriez pas payer moins cher d'un coup ou via quelques mensualités limitées dans le temps.