Test du Samsung Galaxy S25 Ultra : l'excellent smartphone à ne pas mettre entre toutes les mains

Fort d'un certain succès avec ses derniers modèles haut de gamme, Samsung remet le couvert cette année avec le Samsung Galaxy S25 Ultra. Un nouveau smartphone qui nous surprend en bien, mais aussi en mal.

Dire que le Samsung Galaxy S25 Ultra était attendu tiendrait de l'euphémisme. Après avoir signé deux des meilleurs smartphones haut de gamme avec le S23 et le S24 Ultra, Samsung propose cette année une nouvelle génération marquée par l'arrivée du Galaxy S25 Ultra.

Fort d'un nouveau design, d'un processeur amélioré et de multiples options IA, le Samsung Galaxy S25 Ultra est donc le représentant de Samsung pour l'année 2025 afin de s'imposer face à Apple et Google. Nous avons pu essayer le smartphone pendant plusieurs semaines et ce dernier s'avère aussi plaisant que frustrant. On vous explique.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque.

Le récap de notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra One UI 7e est une vraie réussite

est une vraie réussite Des performances excellentes

Une autonomie toujours très bonne qui permet jusqu'à deux jours d'utilisation modérée

qui permet jusqu'à deux jours d'utilisation modérée Toujours l'un des meilleurs smartphones en photo

Galaxy AI qui se peaufine de plus en plus Assez peu de nouveautés si vous possédez déjà un Samsung S23 ou S24 Ultra

si vous possédez déjà un Samsung S23 ou S24 Ultra Les photos de nuit sont perfectibles

Un processeur qui a tendance à vite chauffer

Un design qui marque, mais pas dans le bon sens

Commençons par évoquer le changement le plus visible du Samsung Galaxy S25 Ultra par rapport à son prédécesseur : le design. Les équipes de Samsung ont décidé d'harmoniser l'ensemble de la gamme S25 afin que les trois modèles présentés cette année soient assez semblables. Si cela rend plus difficile la différenciation entre chaque version, cette décision s'avère globalement positive en ce qui concerne le S25 Ultra qui voit ses bords s'arrondir. Là où le S23 Ultra et le S24 Ultra se voyaient reprochés leurs angles très carrés, et douloureux pour les paumes, le Samsung Galaxy S25 Ultra s'avère bien plus agréable à prendre en main... Selon le profil.

Le S25 Ultra est massif et pourra faire mal à certaines mains. © Linternaute / Julian Madiot

En effet, le Samsung Galaxy S25 Ultra reste un smartphone assez massif et gagnant en taille d'écran par rapport à la génération précédente. Une décision qui apporte son lot d'avantages (plus de place pour profiter de nos contenus à l'écran) mais aussi d'inconvénients (difficile d'accéder à l'ensemble de l'écran à une seule main). Les plus petites mains trouveront donc le S25 Ultra bien trop gigantesque pour elles et nous ne saurions que trop leur conseiller de se rabattre plutôt sur un S25 classique.

La face avant du Samsung Galaxy S25 Ultra ne laisse apparaitre que le capteur selfie présent au centre supérieur de l'écran. Ce dernier est très discret, mais parfois assez récalcitrant, contrairement au capteur d'empreinte placé sous l'écran qui répond parfaitement au quotidien. Mentionnons également les bordures noires de l'écran, si fines qu'elles se font oublier !

Disponible en quatre coloris (hors boutique Samsung), le dos du Samsung Galaxy S25 Ultra ne verse pas dans un design très élaboré. On y retrouve les capteurs photo, dont les bordures sont plus épaisses cette année, ainsi que le logo de la marque. Très agréable au toucher, ce dos a malheureusement tendance à retenir quelque peu les traces de doigts.

Au global, tout dans les finitions du Samsung Galaxy S25 Ultra crie au premium. De la taille de ses capteurs photo à son cadre plat en titane, le design du smartphone premium de Samsung est un bon résultat d'années de finitions qui atteignent enfin leur maturité (et peut-être leur forme finale).

Certainement l'un des meilleurs écrans sur le marché

Samsung nous a souvent gâté pour les écrans de ses smartphones. Pour ce Samsung Galaxy S25 Ultra, la marque n'a pas joué la carte de la révolution et se contente de proposer la même dalle que sur le S24 Ultra. Tous les ingrédients pour un excellent écran sont au rendez-vous : OLED, définition de 3120 x 1440 pixels, rafraichissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 120 Hz, colorimétrie excellente (même si parfois un peu trop vive chez Samsung)... Sur le papier, ça sent plutôt bon.

Dans les faits, le résultat s'avère tout bonnement excellent. Utiliser l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra est un petit plaisir au quotidien, notamment lorsque l'on consomme du contenu sur Netflix ou Youtube.

L'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra est certainement l'un des meilleurs sur le marché. © Linternaute / Julian Madiot

La luminosité de l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra est très bonne. Que l'on utilise le smartphone en plein soleil ou en pleine nuit, les contenus affichés sur l'écran sont parfaitement lisibles. Mention spéciale à la luminosité automatique qui s'adapte très rapidement et avec efficacité en fonction de la lumière ambiante. Lors de nos tests en extérieur ou en pleine pénombre, l'écran du S25 Ultra s'adaptait parfaitement pour soulager nos yeux.

Les mordus de gaming apprécieront particulièrement l'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra avec son taux de rafraichissement et ses deux modes disponibles. La fréquence adaptative permet, comme son nom l'indique, de varier automatiquement la fréquence de rafraichissement entre 60 et 120 Hz en fonction du contenu affiché. La fréquence standard, quant à elle, bloque l'écran à 60 Hz afin d'économiser la batterie.

Tout ceci est bien beau, mais quelle différence avec l'écran du Samsung S24 Ultra sorti en début d'année 2024 ? La seule nouveauté tient dans la nouvelle protection du verre Corning Gorilla Armor 2 qui permettrait à l'écran de résister à une chute de près de 2 mètres sur une surface dure telle que du béton. Une donnée que nous n'allons malheureusement pas tester, mais que d'autres youtubers et journalistes spécialisés en démolition de smartphones se feront un plaisir de vérifier.

Mentionnons enfin le traitement anti-reflet qui nous avait beaucoup plu l'an dernier sur le S24 Ultra et qui est à nouveau appliqué cette année. Sans pour autant réaliser des merveilles, ce dernier s'avère très pratique pour consulter des contenus lorsque des lumières sont présentes au dessus de l'écran du téléphone.

Des performances excellentes, mais attention ça chauffe !

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est pourvu du processeur Snapdragon 8 Elite. Point de puce maison pour cette année, mais le meilleur processeur de l'entreprise Qualcomm pour s'imposer sur le marché des smartphones haut de gamme. Sur le papier, cette nouvelle puce a tout pour surpasser la précédente pour gérer vos applications et jeux vidéo les plus gourmands en ressources.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est un excellent smartphone de jeu, mais son processeur a tendance à chauffer rapidement. © Linternaute / Julian Madiot

Une donnée que nous avons pu vérifier lors de multiples tests. Qu'il s'agisse d'alterner entre de multiples applications, de gérer deux applications affichées en fractionné ou juste de profiter d'un jeu avec des graphismes poussés comme Honkai : Star Rail ou le récent Infinity Nikki, le Samsung Galaxy S24 Ultra s'en sort avec merveille et fluidité. Lors de nos parties, nous avons poussé les graphismes des jeux au maximum ainsi que les FPS sur le taux le plus élevé possible (généralement 60). Nos essais furent concluants et nous n'avons relevé aucune latence particulière ou freeze de l'écran même lorsque de nombreux éléments apparaissaient.

Tout n'est cependant pas rose au pays des performances. Alors que nous n'avons effectué que de courts tests sur nos jeux sélectionnés, le Samsung Galaxy S25 Ultra a eu une forte tendance à chauffer. Il était alors facile de trouver la position du processeur tant la chauffe est localisée sur un bord précis de l'appareil. Si ce dernier reste toujours manipulable, nous craignons un peu pour la durée de vie des composants sur le long terme.

De l'IA en veux-tu, en voilà

La majorité des nouveautés mises en avant par Samsung pour son Galaxy S25 Ultra reposent sur l'intelligence artificielle de la firme, Galaxy AI. Présenté en fanfare l'an dernier avec la sortie des S24, Galaxy AI fait donc son grand retour cette année. Si l'IA vous a toujours ennuyé et que vous n'en voyez toujours pas l'intérêt au sein d'un smartphone, Samsung pourrait bien vous faire changer d'avis avec sa plus grosse nouveauté : "Action Cross App".

Action Cross App

"Action Cross App" permet à l'IA Gemini de parcourir différentes applications pour accéder à vos requêtes. Demandez au téléphone de vous trouver un restaurant italien et l'envoyer à l'un de vos amis par SMS et le S25 Ultra va alors scruter Google Maps pour trouver le lieu recherché puis l'envoyer à votre contact en utilisant l'application Messages. Une nouveauté très intéressante et qui repense la façon actuelle d'utiliser l'IA qui impose toujours de naviguer dans de multiples menus. Malheureusement, l'Action Cross App n'étant pas disponible sur notre version de test, nous n'avons pas pu l'essayer sur notre appareil (la fonctionnalité sera disponible pour la sortie du smartphone le 11 février 2025).

IA et confidentialité

Faute de cette nouveauté, nous nous sommes rabattus sur les autres fonctionnalités IA disponibles sur le S25 Ultra. Ces dernières sont nombreuses et peuvent être retrouvées dans les paramètres du téléphone où vous pouvez également sélectionner quelles fonctionnalités vous souhaitez voir être traitées en local sur votre appareil ou permettre une connexion aux serveurs de Samsung. Concrètement, vous perdez les fonctionnalités de résumé, de formatage et de croquis. La plus "grosse" perte vient sûrement des outils de création que nous allons aborder de ce pas.

IA photo et images

Parmi les options IA disponibles pour vos photos, vous retrouverez sur le Samsung Galaxy S25 Ultra plusieurs des fonctionnalités que l'on peut retrouver sur Android depuis quelques mois : supprimer un élément d'une image, bouger des éléments sur une photo, transformer vos photos en peinture, dessiner par dessus...

La plus grosse nouveauté IA concernant les photos et images vient des "outils de création". Si vous avez déjà assisté aux nouveautés d'Apple Intelligence et sa génération d'images, vous ne serez pas trop brusqués. Sortez simplement le S-Pen du Samsung Galaxy S25 Ultra et sélectionnez l'option "outils de création" pour pouvoir générer des images selon plusieurs styles graphiques en dessinant vos idées ou en proposant du texte. L'opération, qui prend une dizaine de secondes, s'avère assez drôle à utiliser et répond plutôt bien si vous vous appliquez.

Les fonctionnalités liées à GalaxyAI sont nombreuses. © Linternaute / Julian Madiot

La gomme audio

Autre nouveauté notable concernant l'IA du Samsung Galaxy S25 Ultra : la gomme audio ! Cette fonctionnalité avait séduite bon nombre d'utilisateurs lorsque Google l'a dévoilé avec la sortie du Pixel 8 Pro et c'est une excellente nouvelle de pouvoir en profiter sur les Galaxy S25. Concrètement, lorsque vous prenez une vidéo avec le smartphone, ce dernier va isoler les différents sons captés selon leur type (paroles, musique, vent...). Il est alors possible d'isoler ces différents sons pour ne garder que ceux que vous désirez ! Vous avez filmé un groupe de musique mais votre collègue n'a pas cessé de parler pendant l'enregistrement ? Vous pouvez retirer ses paroles de la vidéo ! Les résultats s'avèrent assez bons pour peu que les sons soient suffisamment audibles pour le téléphone.

Now Brief

Certainement la nouveauté IA la plus visible du Samsung Galaxy S25 Ultra. Intégrée au sein de la "Now bar", une petite encoche en bas du smartphone, la fonctionnalité "Now Brief" vous propose à plusieurs moments de votre journée un récapitulatif de cette dernière. Ainsi, vous aurez notamment quelques informations sur la météo, vos événements à venir ou encore une playlist susceptible de vous plaire. Rien de particulièrement transcendant, mais on se surprend vite à consulter cet écran qui regroupe les informations essentielles à notre journée.

OneUI 7, la couche logicielle intelligente

La sortie du Samsung Galaxy S25 Ultra est également l'occasion idéale pour découvrir OneUI 7, la nouvelle surcouche logicielle de chez Samsung. Cette dernière se remarque directement par son nouveau tiroir de notifications qui se scinde désormais en deux panels distincts : en glissant le doigt en haut à gauche du téléphone, vous trouverez vos notifications tandis que le haut droit afficher le centre de contrôle avec des options Wifi, Bluetooth, musique, mode Avion, lampe torche, etc... Assez déroutant au premier abord, cette modification se fait finalement assez intelligente et peut être alternée simplement en swipant à gauche ou à droite pour accéder à un panel ou un autre.

Si nous utilisons le mot "intelligent", c'est ne pas pour exagérer. OneUI 7 semble avoir été conçu avec pour mot d'ordre de s'axer autour de l'intelligence artificielle présente au sein du Samsung Galaxy S25 Ultra. Ainsi, maintenir le bouton d'alimentation du téléphone permet désormais de profiter d'un raccourci avec Gemini, l'IA de Google, pour poser des questions ou analyser des éléments présents à l'écran.

OneUI 7 est une surcouche logicielle maitrisée. © Linternaute / Julian Madiot

Mentionnons également les nouvelles options de fond d'écran personnalisés qui ne sont pas sans rappeler ceux proposés par Apple sur l'iPhone. Samsung reprend l'idée, mais en l'améliorant avec davantage de polices et options disponibles pour personnaliser l'expérience.

Mentionnons enfin les sept ans de mises à jour promise par Samsung. Un très bon point qui, s'il n'est pas le meilleur de l'industrie, reste tout de même excellent et devrait inspirer d'autres constructeurs en la matière.

Des photos qui ont peur du noir

Si Samsung est autant apprécié des utilisateurs de smartphones Android, c'est notamment pour la qualité photo de ses smartphones haut de gamme. Le Samsung Galaxy S25 Ultra a donc la lourde tâche de proposer ce qui se fait de mieux chez Samsung en matière de photographie sur téléphone. Avec trois capteurs photo dotés de 200, 50, 50 et 10 Mpx, il n'y a, à priori, pas de quoi s'inquiéter. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué.

Lorsque les conditions sont bonnes, les clichés réalisés avec le Samsung Galaxy S25 Ultra sont excellents. Nos photos fourmillent de détails et la colorimétrie est très correcte lorsqu'elle n'est pas un peu trop surexposée comme Samsung a parfois l'habitude. En résultent des clichés excellents et que vous pourrez rapidement retoucher avec Galaxy AI ou poster sur les réseaux sociaux.

Les fonctions de zoom des Samsung Galaxy Ultra font souvent le tour des réseaux sociaux tant ils sont parfois surprenants de qualité. Une qualité que l'on retrouve cette année avec le Samsung Galaxy S25 Ultra qui se paie même le luxe d'améliorer les transitions entre les différents niveaux de zoom pour les rendre plus fluides. Bien évidemment, les détails ont tendance à s'envoler dès lors que l'on dépasse le zoom optique x5 et que l'on passe à un zoom numérique pouvant aller jusqu'à x100. Les clichés capturés avec un tel niveau de zoom sont à peine exploitables, mais sommes-nous surpris ?

Zoom x1 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x100 © Linternaute / Julian Madiot

C'est lorsque la luminosité ambiante vient à manquer que le Samsung Galaxy S25 Ultra déçoit. Les clichés de nuit sont assez mal maitrisés quand ils ne sont pas juste décevants. Le smartphone haut de gamme de chez Samsung a des difficultés à capturer des petits détails lorsque la nuit tombe et la gestion des points lumineux se veut parfois assez approximative. Les zooms en basse lumière sont également globalement décevants.

Mentionnons enfin la vidéo et le traitement numérique qui, selon Samsung, ont été améliorés pour la sortie du Samsung Galaxy S25 Ultra. Les progrès sont bien présents et la qualité vidéo du Galaxy S25 Ultra est bluffante. Si l'iPhone devrait toujours rester l'appareil de coeur des vidéastes en herbe, il faut souligner les efforts de Samsung en la matière, notamment avec l'ajout du format LOG qui ravira les experts en vidéo.

Une autonomie exemplaire, mais une charge toujours limitée

Peu de choses à évoquer comme nouveautés concernant l'autonomie et la recharge du Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung s'étant contenté de reprendre les mêmes caractéristiques que pour la précédente génération. Cela fait donc quatre années de suite que le modèle Ultra de Samsung est pourvu d'une batterie de 5000 mAh, mais l'optimisation du processeur intégré peut avoir un gros impact sur la consommation énergétique de cette dernière.

Cette année, le travail semble avoir été bien réalisé. En débranchant notre Samsung Galaxy S25 Ultra à 8h du matin, notre exemplaire de test affichait toujours un bon 60% de batterie le soir vers 18h. Un excellent score qui permet au smartphone de tenir aisément plus d'une journée et demie lors d'une utilisation standard, mais qui reste inférieur à certains concurrents comme les derniers smartphones Honor ou Oppo. Les amateurs de jeux vidéo devront, quant à eux, sûrement passer par une petite charge avant de se coucher.

Bien que Samsung ne propose désormais plus de chargeurs dans les boites de ses smartphones, le Samsung Galaxy S25 Ultra est compatible avec des charges allant jusqu'à 45 W. En nous munissant d'un chargeur qui dépasse cette capacité, nous avons pu vérifier les performances de charge du S25 Ultra avec les résultats suivants :

15h10 : 0 %

15h20 : 26%

15h30 : 51%

15h40 : 71%

15h50 : 90%

15h58 : 100%

Comptez donc un peu moins d'une heure pour faire le plein sur le Samsung Galaxy S25 Ultra. Un score honorable, mais qui aurait pu être bien meilleur si on observe certains smartphones concurrents (et parfois moins onéreux). Le S25 Ultra a cependant l'avantage de pouvoir charger la moitié de sa batterie en moins de 30 minutes ce qui permet de faire une bonne charge rapide avant de partir en soirée avec.

L'autonomie du Samsung Galaxy S25 Ultra est excellente, mais on peut trouver mieux chez la concurrence. © Linternaute / Julian Madiot

Le nec plus ultra de la connectivité

Samsung a mis le paquet pour la connectivité de son Galaxy S25 Ultra. Le smartphone est pourvu d'une compatibilité avec le Wifi 7 qui est en plein déploiement en France. Cela permet au Galaxy S25 Ultra d'être "futur proof" et d'être à jour sur les vitesses de connexion les plus optimales que vous pourriez disposez chez vous ou à votre travail. Mentionnons également le Bluetooth 5.4 qui permet d'accoupler rapidement et facilement de nombreux appareils, qu'il s'agisse d'écouteurs ou casques audio, de montres connectées ou d'équipements intelligents pour la maison.

Du côté des communications, nous n'avons eu aucun mal à profiter de nos discussions par téléphone avec le Samsung Galaxy S25 Ultra. Le smartphone profite même d'options IA pour les appels avec de la traduction instantanée. Bizarrement, cette dernière nous avait identifié comme allemand et nous avons donc dû la configurer pour traduire correctement en français les conversations.

Notre conclusion au test du Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est-il le meilleur smartphone de l'année ? Déclarer cela en février 2025 serait osé, mais il est indéniable que le dernier smartphone haut de gamme de Samsung est un sérieux concurrent au titre.

Doté d'un design premium, le Samsung Galaxy S25 Ultra reste assez imposant et pourrait ne pas convenir à tous les utilisateurs. Ces derniers seront cependant sous le charme des performances du téléphone, qu'il s'agisse de la photographie (notamment en zoom), de la vidéo ou des jeux vidéo. Les multiples ajouts liées à l'intelligence artificielle sont également plaisants même si nous n'avons malheureusement pas pu tous les tester.

Ces excellents points ne font malheureusement pas oublier le peu de nouveautés présentes cette années. Ainsi, les possesseurs d'un smartphone Galaxy Ultra récents devraient plutôt attendre l'arrivée des nouveautés IA sur leur appareil et patienter une année de plus avant de craquer sur un potentiel Samsung Galaxy S26 Ultra. On sent que Samsung a atteint un certain plafond de verre avec ses smartphones, mais quelques points peuvent toujours être améliorés.