Test du Galaxy S25 : l'excellent smartphone qui copie (presque) tout sur son grand frère

Samsung entame cette année 2025 avec ses tous nouveaux modèles Galaxy S. Nous avons pu, à l'occasion de cette sortie, tester le Galaxy S25. Si le smartphone nous a plu, nous sommes restés sur notre faim.

Qui dit début d'année, dit nouveau modèle de Samsung Galaxy S. En ce mois de février, c'est au tour de la lignée des S25 de recevoir la lumière des projecteurs. Comme d'habitude, Samsung nous propose à la vente trois gammes distinctes, à savoir le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. La marque coréenne porte sur ses épaules des smartphones à succès, qui ont à chaque génération grandement satisfait le public.

Pourtant, les modèles S25 sauront-ils conserver les atouts de leurs grands frères ? Parviendront-ils à égaler le succès de leurs prédécesseurs ? Avec toute une myriade d'outils IA et une nette amélioration dans de nombreux domaines, le Samsung Galaxy S25 a été soumis à nos mains d'experts le temps de quelques semaines. L'occasion pour nous de vous rédiger ce test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Samsung Galaxy S25 Un design irréprochable

Des performances suffisantes

Une autonomie très bonne

Une qualité photo remarquable

remarquable Galaxy AI qui évolue Beaucoup trop de similitudes avec le S24

avec le S24 Des outils IA nombreux et parfois anecdotiques

Un air de déjà vu pour le design

Malheureusement, ce test ne commence pas par un point fort du Galaxy S25. Non pas que le design du smartphone soit reprochable, mais bien car aucune réelle avancée n'a été développée par Samsung entre le modèle de 2025 et celui de 2024. Le Galaxy S24, sorti il y a un an, présente une allure parfaitement identique à celle du Galaxy S25.

Il convient donc de faire part d'une légère déception concernant le Galaxy S25, puisqu'aucune réelle identité ne se dégage du téléphone. Pour autant, le design fonctionne. Avec ses angles arrondis et ses bordures plates en aluminium, le modèle Samsung est très agréable à prendre en main (même s'il n'est pas rare que celui-ci glisse entre les doigts). Le dos, comme le contour du smartphone, ne marquent pas lorsque l'on pose les doigts dessus, une qualité assez rare dans le marché du mobile.

À noter qu'une légère différence est à prendre en compte concernant le Galaxy S25. Les plus observateurs relèveront que les trois caméras arrière comportent désormais un contour métallique noire et strié. Une nouveauté qui octroie plus de place et d'importance aux capteurs.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Disponible en sept coloris différents, à savoir Gris, Bleu Clair, Bleu Nuit, Vert d'Eau, Noir Absolu, Corail et Or Rose, le Galaxy S25 propose toujours des tons pastels agréables pour tous les goûts.

Si le design est agréable, il n'en demeure pas mois qu'il présente quelques soucis de praticité. C'est le cas des trois capteurs photos, positionnés en haut à gauche de l'appareil, qui empêchent une certaine stabilité lorsque le smartphone est posé contre une surface plane. Un défaut gênant auquel l'on s'habitue assez vite. En ce qui concerne l'ergonomie, le positionnement des boutons est bien pensé, puisque ceux-ci sont aisément atteignables et ne demandent aucun effort pour être déclenchés.

Un écran qui rappelle le Galaxy S24

Encore une fois, Samsung ne semble pas avoir pris de risques. Si l'écran du Galaxy S25 est excellent, aucune grande nouveauté par rapport à la génération précédente n'est à relever dans ce test. Le smartphone de la marque sud-coréenne peine décidément à innover.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Avec une superficie de 6,2 pouces, l'écran du Galaxy S25 se positionne dans la norme. Ni trop petit, ni trop grand, celui-ci permet d'afficher suffisamment d'éléments. Malgré une taille réduite par rapport au S25 Ultra, qui lui atteint 6,9 pouces, le S25 basique profite de bordures noires assurément fines. L'impression de grandeur prend également sa source dans la discrétion de la caméra frontale, qui n'apparaît que tout en haut de l'écran, au travers d'une petite pastille noire.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Notons que le Galaxy S25 présente une définition d'écran full HD+ de 1080 x 2340 pixels, similaire à la génération précédente. L'écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

L'écran du Galaxy S25, qui est doté d'une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X, profite d'une très bonne luminosité maximale, qui atteint les 2400 nits. Dans la vie de tous les jours, l'écran s'adapte plutôt bien à l'environnement, qu'il fasse grand soleil ou nuit noire. Nous notons toutefois que le Galaxy S25 est quelque peu agressif pour les yeux au réveil.

Contrairement au Galaxy S24, le Galaxy S25 ne comporte pas de traitement spécial antireflet (contrairement au S25 Ultra). Une absence regrettable.

Des performances nettement améliorées

Voilà enfin un domaine dans lequel le Galaxy S25 se démarque. Avec un tout nouveau processeur, le nouveau smartphone de Samsung présente une nette évolution par rapport au Galaxy S24. En effet, avec un Snapdragon Qualcomm 8 Elite for Galaxy, le modèle s'écarte de son prédécesseur, qui lui comportait un Samsung Exynos 2400.

Le Galaxy S25 profite donc d'un processeur de dernière génération, le plus puissant jamais conçu par Qualcomm. Cette évolution permet de faire tourner des jeux gourmands en énergie sans rencontrer de problèmes notoires, comme les freezes et la surchauffe excessive. C'est le cas pour Genshin Impact, qui, même en tournant plusieurs dizaines de minutes, n'a pas généré énormément de chaleur. Même en axant les réglages graphiques au maximum, le Galaxy S25 fait le travail.

© Valentin Gasselin / Linternaute

En revanche, tout comme le Galaxy S24, le Galaxy S25 est doté d'une RAM de 8 Go ainsi que d'une capacité de stockage de 12 Go.

Vous reprendrez un peu d'IA ?

Comme pour la majorité des nouveaux téléphones depuis quelques années, le Galaxy S25 intègre toute une flopée d'outils boostés à l'intelligence artificielle, destinés à faciliter votre quotidien ainsi que votre navigation sur le smartphone. Avec d'innombrables ajouts IA, le nouveau smartphone de Samsung peut se présenter comme un véritable labyrinthe si vous voulez rechercher telle ou telle fonctionnalité.

Accéder à Gemini en un clic

L'une des caractéristiques du Galaxy S25 est sans aucun doute la toute nouvelle fonctionnalité du bouton Éteindre/Allumer, qui se voit désormais capable de lancer Gemini. En appuyant longuement dessus, le bouton nous donne accès à l'intelligence artificielle de Google. Il est également possible de paramétrer le téléphone pour invoquer l'IA par la voix, avec l'appellation "Hey Google".

Comme la plupart des chats IA, Gemini sur Galaxy S25 peut rédiger des textes, qu'il s'agisse d'articles, de poèmes, mais aussi les traduire. Il est également capable de répondre à n'importe quelle interrogation, que ce soit à propos de culture générale, mais aussi de questions plus pratiques. Grâce à la fonctionnalité Action Cross App, Gemini peut interagir avec toutes les applications natives du S25, afin d'accompagner au mieux les utilisateurs.

Gemini peut se plonger dans Google Maps afin de vous proposer le meilleur trajet pour n'importe quel lieu, dans Samsung Notes pour inscrire la pensée de votre choix, dans Messages pour transmettre un texte à vos contacts... La liste est longue et les fonctionnalités de Gemini nombreuses. Le Galaxy S25 veut être votre compagnon dans la vie de tous les jours, et parvient parfaitement à répondre à toutes nos attentes.

Now Brief

Il s'agit d'une des nouveautés signatures du Galaxy S25. Now Brief est un widget directement implanté sur l'interface d'accueil du smartphone Samsung. Il permet "un briefing dynamique qui évolue au fil de la journée pour vous garder informé et connecté", peut-on lire sur le site officiel de la marque sud-coréenne.

Now Brief est comme un journal personnel, exclusivement alimenté par l'IA, qui se contentera de préciser la météo du jour, les évènements de la journée... Une fonctionnalité relativement basique, qui se veut utile, même si celle-ci ne s'est pas montrée indispensable lors de notre test.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Now Bar

Voilà en revanche une véritable nouveauté dans le monde numérique de Samsung. Le Galaxy S25 intègre en effet Now Bar, une alternative au Dynamic Island des iPhone. Comme son concurrent à la pomme croquée, le Galaxy S25 propose de regrouper les notifications les plus importantes en bas de l'écran, que l'on peut balayer du doigt pour lire.

Parmi les notifications importantes regroupées dans la Now Bar, nous retrouvons Now Brief, constamment présent, mais aussi la musique écoutée sur Spotify ou Deezer, le trajet effectué sur Google Maps, la séance de sport lancée sur Samsung Health... Now Bar s'avère vraiment pratique.

© Valentin Gasselin / Linternaute

IA photo

L'application photo du Galaxy S25 regorge de fonctionnalités IA, utiles pour modifier et embellir les clichés. Nous avons particulièrement apprécié le "Croquis génératif", qui permet de créer un élément au sein d'une image seulement grâce à un croquis dessiné à la main, aussi laid soit-il. La preuve en image.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le Galaxy S25 intègre également la fonction Studio Portrait, qui permet de réinterpréter un visage selon quatre styles différents : Comic, Cartoon 3D, Aquarelle et Esquisse. Un outil léger, amusant et convaincant.

La gomme audio

Véritable avancée dans les fonctionnalités IA, la gomme audio, intégrée dans le Galaxy S25, est tout simplement bluffante. Grâce à cette nouveauté, il vous est possible, au sein d'une vidéo capturée par le smartphone, d'identifier tous les sons composant une séquence, afin de supprimer les plus nocifs. Un moyen de "nettoyer" un moment de vie, en supprimant les bruits de klaxon ou de moteur si vous avez filmé en pleine ville, par exemple.

Appareil photo

Il va sans dire que l'appareil photo du Galaxy S25 est une véritable réussite. Les capteurs du smartphone de Samsung, au nombre de quatre, savent parfaitement capturer les instants de vie, avec une retranscription fidèle des couleurs et des détails vraiment plaisants. Les trois modules arrière, respectivement dotés de 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx, font très bien le travail, en témoignent les photos ci-dessous. Encore une fois, aucune progression par rapport au Galaxy S24 de l'année dernière.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Concernant le zoom, le Galaxy S25 ne manque pas non plus à son devoir. Les détails, même lointains, sont fidèlement retranscrits : un vrai plus pour le dernier smartphone de Samsung.

© Valentin Gasselin / Linternaute

En ce qui concerne les vidéos, le Galaxy S25 peut capturer n'importe quel instant en 8K 30IPS (Image Par Seconde). Encore une fois, la qualité de l'appareil photo est au rendez-vous.

Autonomie

Avec une batterie de 4000 mAh, le Galaxy S25 demeure, encore une fois, similaire au Galaxy S24 de l'année dernière. Aucune évolution drastique en somme, même si Samsung propose une meilleure autonomie pour son dernier modèle, grâce à une meilleure efficacité énergétique.

En règle générale, la batterie du Galaxy S25 est grandement convaincante, puisqu'elle possède la capacité de tenir sur une longue durée. Au cours de notre test, nous avons été contraints de recharger l'appareil toutes les 24 heures environ. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous pour la journée du 15 février, le Galaxy S25 a perdu 46% en 22h30, pour 1h09 d'utilisation. La batterie a surtout perdu son énergie lorsque l'appareil était en veille.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Pour ce qui est de la recharge filaire, limitée à 25W, le Galaxy S25 fait ses preuves. En une heure seulement, le smartphone retrouve 100% de sa batterie.

Connectivités

Le Galaxy S25 est compatible aux réseaux 4G et 5G, au Wi-Fi 7 et au Bluetooth 5.4. Nous avons pu remarquer au cours de notre prise en main du téléphone que les capacités de géolocalisation n'étaient pas forcément toujours pertinentes. Lorsqu'il nous a fallu nous repérer parmi les rues de Paris, le smartphone nous a particulièrement desservi, en nous orientant vers le chemin inverse de celui qu'il fallait véritablement emprunter.

Toutefois, en ce qui concerne les appels, la clarté de la communication est irréprochable. Le micro capte correctement les sons de la voix, le tout sans être parasité par les bruits externes.

Notre conclusion

Ainsi, notre prise en main du Galaxy S25 n'aura pas manqué de souligner la ressemblance frappante avec le Galaxy S24, tant par son design que sa batterie ou son appareil photo. Si cette gémellarité questionne la légitimité du nouveau modèle de Samsung, mais nous sommes tentés de dire que l'ajout des nombreux outils IA est une véritable évolution. À noter que ces derniers seront bientôt incorporés au Galaxy S24. Ironiquement, le grand frère du S25 s'avère être son plus grand concurrent.

Toutefois, comme précisé plus haut, cette myriade de fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle semble parfois anecdotique. Peu utilisés ou oubliés à cause du trop grand nombre de nouveautés, certains outils passeront à la trappe chez les utilisateurs.

Malgré le manque de réelle avancée par rapport à la génération précédente, il convient de dire que le Galaxy S25 reste un excellent téléphone. Avec des performances améliorées, un appareil photo toujours aussi convaincant, un design intemporel et élégant, le dernier bijou de Samsung ne présente aucun défaut majeur. Complet, travaillé et chic, nous vous conseillons ce smartphone, qui nous a beaucoup plu.