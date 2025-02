Nothing Phone (3a) : la compagnie s'attaque à Apple dans une nouvelle vidéo

Nothing continue de teaser son prochain smartphone avant sa révélation officielle. La compagnie compare désormais son Phone (3a) au dernier iPhone 16 Pro Max dans une vidéo assez... Etrange.

A quelques jours seulement de l'officialisation du nouveau Phone (3a), l'entreprise Nothing continue de jouer avec sa communauté en teasant les capacités de son prochain appareil. Après avoir subtilement dévoilé une partie de ce qui semble être les capteurs de l'appareil, Nothing vient de sortir une vidéo pour mettre en avant les capacités photo du Phone (3a).

Mais tout d'abord, place à un peu de mystère avec la première image officielle des capteurs du Nothing Phone (3a), dévoilée sur les réseaux sociaux :

Les probables capteurs photo du Nothing Phone (3a). © Nothing

Nous y observons donc trois capteurs différents ainsi qu'un dernier bloc où semble logé le flash de l'appareil. La présence d'un troisième capteur couplé à cette disposition en cercle reste étonnante par rapport au précédent Phone (2a) sorti l'an dernier. Nothing préparerait-il deux versions de son Phone (3a) ? Ou une véritable montée en gamme ?

Nothing ose se comparer à Apple dans une étrange vidéo

Après avoir dévoilé quelque peu le design des caméras du Phone (3a), Nothing a posté sur ses réseaux sociaux et sa chaine YouTube une nouvelle vidéo relative à son prochain smartphone. Pendant un peu plus de 6 minutes, deux membres de l'entreprise comparent différents clichés réalisés avec deux appareils : le futur Nothing Phone (3a) et... Un iPhone 16 Pro Max.

Les résultats affichés sont assez surprenants. Sur certains clichés, le Phone (3a) semble pouvoir rivaliser avec l'iPhone 16 Pro Max voir le dépasser (notamment sur les photos très proches d'un sujet). Pire encore : le test de stabilisation réalisé sous un tunnel semble clairement meilleur du côté du Nothing Phone (3a). Un comparatif surprenant quand on sait que l'iPhone 16 Pro Max est un smartphone à plus de 1200 euros tandis que le prochain smartphone de Nothing devrait toujours être en dessous des 600-700 euros.

Il ne faut cependant pas trop prendre ces images pour argent comptant, surtout provenant de l'entreprise elle-même. Les différents réglages effectués peuvent tout à fait être manipulés, notamment sur le test de stabilisation où les images réalisées à l'iPhone semble être capturées avec l'ultra grand angle du téléphone tandis que le Phone (3a) filme bien en zoom x1.

Le thumbnail (image d'illustration de la vidéo) en est un bon exemple. Sans cliquer sur cette dernière, on peut avoir l'impression que la photo réalisée par le Phone (3a) est bien meilleure que celle capturé avec l'iPhone 16 Pro Max. Un résultat contraire aux véritables tests réalisés dans la vidéo où l'on observe bien que les couleurs et détails ressortznt davantage sur l'iPhone que sur le Phone (3a). Bref, de la communication bien gérée, mais à prendre avec des pincettes.