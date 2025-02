Oppo Reno 13 : nouveautés, date de sortie, prix... voici tout ce qu'il faut savoir

Sept mois à peine après le lancement du Reno 12, Oppo revient en force avec une nouvelle lignée de smartphones. La série des Reno 13 vient en effet tout juste d'être annoncée.

Oppo semble inarrêtable. La marque chinoise a annoncé, sept mois à peine après la sortie des Reno 12, une toute nouvelle génération de smartphones. Les modèles Reno 13, qui sont au nombre de quatre, comptent bien conquérir le cœur du public grâce à un design repensé et de tous nouveaux outils IA.

Découvrez en quoi consiste le quatuor des Reno 13, Reno 13 F et Reno 13 Pro, ses nouveautés, ses prix et sa date de sortie.

Un design original et audacieux

Il va sans dire que Oppo mise beaucoup sur son design. L'apparence du Reno 13 Pro tranche quelque peu avec celle de son prédécesseur, principalement concernant les modules photo arrière. Finis les trois capteurs disposés à la verticale sur le dos du smartphone ! Ceux-ci sont désormais regroupés sur une plaque, comme il est d'usage chez les iPhone notamment.

Le Reno 13 Pro présente une vraie originalité dans la disposition de sa caméra arrière, qui comporte des capteurs de taille irrégulière ainsi qu'une lampe torche ovale. Ces éléments lui confèrent une identité reconnaissable par rapport à ses concurrents.

© Oppo

Avec un alliage en aluminium et un revêtement arrière Panda Glass doublement renforcé, le Reno 13 Pro présente une allure premium. Le smartphone d'Oppo est disponible en deux coloris différents, à savoir Violet Papillon et Graphite.

Un écran qui s'agrandit

Le Reno 13 Pro comporte un écran AMOLED large de 6,83 pouces, soit environ 10 pouces de plus que son prédécesseur. Il bénéficie de bords incurvés et de bordures noires ultrafines de 1,6 millimètres.

Avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 nits, le smartphone propose un écran plutôt qualitatif. Ce dernier présente une résolution d'image de 2800 x 1272 pixels.

Des performances légèrement améliorées

En plus de changer d'allure, le Reno 13 Pro change de moteur. Le nouveau smartphone d'Oppo intègre en effet un tout nouveau processeur. Contrairement à son grand frère, qui embarquait un Mediatek Dimensity 7300-Energy, le Reno 13 comporte un Mediatek Dimensity 8350. Une légère montée en puissance qui devrait impacter la navigation et les sessions de jeu sur le smartphone.

© Oppo

Le prochain smartphone d'Oppo présentera donc de meilleures performances, même s'il possède, lui aussi, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Des outils IA à gogo

Comme une grande majorité des derniers smartphones vendus sur le marché, le Reno 13 Pro n'échappe pas aux outils IA, en particulier dans le domaine de la photo. Avec différentes fonctionnalités comme la Gomme Magique IA, qui permet d'effacer les éléments indésirables, Meilleur Visage IA, qui identifie les meilleurs visages sur un selfie, et Studio IA, qui réimagine les photos selon divers styles, il sera possible de retoucher ses clichés plus facilement que jamais.

Oppo est surtout fier de présenter sa fonction Livephoto IA, un équivalent des photos live d'Apple. Grâce à cet ajout, le Reno 13 Pro permet à ses utilisateurs d'enregistrer un cliché 1,5 secondes avant et 1,5 secondes après avoir appuyé sur le bouton de capture.

L'intelligence artificielle est capable d'améliorer la résolution d'une image si certains éléments sont trop flous ou trop lointains. Elle permet également de retirer tous reflets de vitre gênant vos clichés.

Une super-batterie pour le Reno 13 Pro

Il s'agit sans aucun doute d'un des atouts majeurs du Reno 13 Pro : son autonomie. Doté d'une batterie de 5800 mAh, le smartphone d'Oppo présente la capacité de tenir sur la longueur : 450 heures en veille, 29 heures de musique via des écouteurs, ou encore 16 heures de streaming vidéo. Grâce à sa charge filaire SUPERVOOC 80W, le Reno 13 Pro est également capable de passer de 1 à 100% de batterie en 47 minutes chrono.

La série Reno 13, parce qu'elle renferme quatre smartphones aux performances et aux capacités différentes, propose quatre prix distincts pour ses nouveaux modèles :

Oppo Reno 13 F 12/256 Go : 329€

329€ Oppo Reno 13 FS 12/512 Go : 399€

399€ Oppo Reno 13 12/256 Go : 599€

599€ Oppo Reno 13 Pro 12/542 Go : 799€

Les trois modèles de la série Reno 13 ne sortiront pas tous en même temps. Tandis que le Reno 13 et 13 Pro seront commercialisés le 7 mars, les modèles F et FS ne seront disponibles que sept jours plus tard, le 14 mars.