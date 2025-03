Apple : "La plus grosse mise à jour de l'histoire" est en préparation, tous les appareils sont concernés

L'excitation est à son comble chez les utilisateurs d'Apple. La marque américaine prépare en effet la plus grande mise à jour de son histoire, transformant en profondeur la navigation, l'interface et le système de ses appareils.

Une véritable révolution est en approche chez Apple. La très célèbre marque américaine s'apprête à mettre en place une mise à jour sans précédent dans son histoire, iOS 19, qui transformera en profondeur la structure, le système, les applications et les icônes de ses divers appareils. Son contenu pourrait être officiellement révélé d'ici juin 2025. L'information a été tout récemment dévoilée par Bloomberg, une agence de presse américaine spécialisée dans la finance et l'économie.

Une mise à jour sans égale dans l'histoire d'Apple

Si Apple a connu de nombreuses mises à jour depuis le lancement de son premier iPhone en 2007, aucune ne peut prétendre rivaliser avec iOS 19, qui risque de chambouler le paysage traditionnel de la marque américaine. Même iOS 7, qui s'impose à ce jour comme la plus marquante aux yeux des utilisateurs depuis sa sortie en 2013, ne ferait pas le poids.

Introduisant une refonte complète des icones des applications Apple, iOS 7 a laissé sur le bord de la route le design skeuomorphique (qui cherche à imiter avec réalisme des matériaux comme le cuir ou le métal) traditionnel au profit d'un autre plus épuré et moderne. Design encore en vigueur à ce jour, mais qui ne devrait pas survivre à iOS 19.

Les icones d'Apple ont parcouru un très long chemin © ifeelstock - stock.adobe.com

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme au travers d'un post X qu'Apple planche en ce moment sur "l'une des plus grandes refontes logicielles de son histoire pour iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16 cette année, cherchant à réorganiser ses systèmes d'exploitation pour une nouvelle génération d'utilisateurs". iPhone, iPad et Mac pourraient ainsi bénéficier d'un design similaire et uni.

À quoi ressembleront les appareils Apple avec iOS 19 ?

Il semblerait donc, à en croire Mark Gurman, qu'Apple s'apprête à réinventer en profondeur son système. iOS 19 marquera sans conteste un tournant chez ses utilisateurs, ce que confirme le journaliste de Bloomberg dans un autre post sur X : "Les changements vont bien au-delà d'une simple couche de peinture comme c'était le cas pour iOS 7. Il s'agit d'une refonte fondamentale qui concerne les applications, les icones, les fenêtres, les boutons et la navigation du système. Les refontes sont vaguement basées sur visionOS".

Comme le précise Mark Gurman, iOS 19 serait inspiré de visionOS, à savoir le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro, casque de réalité mixte sorti par Apple en 2024. Ainsi, le nouveau design inauguré par iOS 19 devrait reposer sur la transparence, la rondeur et la couleur : trois qualificatifs que l'on retrouve justement dans Apple Invites, la dernière application signée Apple.

Apple dédie sans aucun doute son année 2025 au risque. Transformer en profondeur son système, qui a jusqu'alors plu et attiré de nombreux clients, est un défi on ne peut plus audacieux. En redessinant toute son interface, il est possible que la marque à la pomme croquée mette fin à de nombreuses mécaniques et icones signatures, quitte à ne pas satisfaire sa fidèle communauté.

D'après les dernières hypothèses, Apple dévoilerait officiellement les nouveautés d'iOS 19 cet été, avant de la diffuser sur tous ses appareils en septembre.