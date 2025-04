Adieu les zones blanches, Elon Musk prévoit une technologie qui garantit du réseau partout

Qui n'a jamais constaté, une fois parti en campagne ou en forêt, qu'il était impossible de passer un appel ou d'envoyer un message ? Une situation qu'Elon Musk envisage de faire disparaître.

Il est récurrent, surtout lorsque l'on habite en zone rurale, d'être dans l'incapacité de se connecter à un quelconque réseau sur son smartphone. Que ce soit dans la campagne, en forêt, ou en montagne, les zones blanches sont pour de nombreux Français un véritable fléau. Les milieux reculés et peu habités sont les plus touchés.

Près de 2% du territoire français est à ce jour considéré comme une zone blanche. Dans ces espaces limités, le réseau est particulièrement difficile d'accès, empêchant les habitants d'émettre ou de recevoir des appels, mais aussi d'envoyer des messages à leurs proches. La 4G, la 5G, l'ADSL et la fibre optique y sont tout simplement absentes. Fort heureusement, la situation pourrait bien changer du tout au tout dès 2025, grâce à Elon Musk et ses nouvelles technologies.

Grâce à son entreprise Starlink (filiale de SpaceX), qui a déployé pas moins de 7 000 satellites dans l'orbite terrestre, Elon Musk prétend mettre fin aux zones blanches sur l'ensemble du globe d'ici 2025. Une ambition qui repose sur une technologie baptisée "Direct-to-Cell" et qui permet aux smartphones de se connecter directement aux appareils spatiaux de Starlink.

Grâce au déploiement de "Direct-to-Cell", Elon Musk rend possible aux possesseurs de smartphones de passer un appel ou d'envoyer un message partout sur Terre. Que ce soit au milieu de l'océan, parmi les dunes du Sahara ou dans la jungle tropicale, il ne sera plus possible d'être coupé du monde. Plusieurs essais réalisés en amont par SpaceX se sont montrés concluants, fluides et efficaces.

Elon Musk entend bien faire profiter de son avancée technologique au public le plus large possible. À savoir que tous les smartphone compatibles avec la 4G LTE pourront intégrer la fonctionnalité "Direct-to-Cell" de Starlink (même les appareils plus anciens comme l'iPhone 13 ou 14).

Pour le moment, seuls quelques pays devraient bénéficier de la nouvelle technologie de SpaceX, dont les États-Unis, l'Australie, la Canada, la Suisse, le Japon, le Chili, ou encore le Pérou. Aucun opérateur français n'a encore signé de partenariat avec l'entreprise d'Elon Musk, même s'il est probable que cette situation change au cours des prochaines années.