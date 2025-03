TikTok Shop débarque en France, pourquoi faut-il se méfier de cette application très prisée ?

Dotée d'une énorme popularité depuis son lancement dans certains pays, l'application TikTok Shop arrive en France le 31 mars avec ses avantages et son lot d'inquiétudes.

L'avenir de l'e-commerce en France se déroulera-t-il sur TikTok ? C'est certainement ce dont rêve ByteDance, la maison mère de TikTok qui s'apprête de lancer une nouvelle version de son application phare destinée au commerce en ligne.

Baptisée "TikTok Shop", cette application existe déjà dans plusieurs pays comme l'Espagne ou les Etats-Unis. Mais c'est surtout en Chine que TikTok Shop se démarque grâce à son format de shopping directement intégré à l'application. Un phénomène baptisé "live shopping" qui représentait plus de 600 milliards de dollars de transactions rien qu'en 2023.

La France fait donc partie des prochains pays qui pourront profiter de TikTok Shop aux côtés de l'Allemagne et l'Italie dès le 31 mars prochain. Une initiative mise en place depuis plusieurs mois selon les informations du site Capital qui rapporte que TikTok France permettait déjà à plusieurs marques de s'inscrire pour proposer la vente de leurs produits au sein de l'application.

Qu'est-ce que TikTok Shop ?

Il faut bien comprendre que TikTok Shop n'est pas une nouvelle application, mais une fonctionnalité directement disponible au sein de TikTok. Les utilisateurs n'auront donc pas à télécharger quoi que ce soit si ce n'est de mettre à jour leur version de l'application de vidéos courtes en ligne.

Jusqu'ici, si un créateur sur TikTok présentait un produit, il fallait passer par un lien généralement disponible dans la description de la vidéo ou dans les commentaires pour pouvoir acheter ce dernier. Ce lien était généralement tracké afin de permettre au créateur de toucher une petite partie du montant déboursé par l'utilisateur.

TikTok Shop permet de s'affranchir de ce dit lien qui était généralement assez contraignant pour plusieurs raisons : il vous faisait quitter l'application, vous demandait de créer un compte sur le site web du produit et de rentrer vos informations de paiement. TikTok Shop intègre l'ensemble de ce processus directement dans l'application TikTok : vous voyez un produit qui vous intéresse dans une vidéo, vous cliquez dessus et pouvez l'acheter directement tout en profitant de certaines options (notamment les tailles de vêtements et coloris).

© ByteDance

Pourquoi faut-il se méfier de TikTok Shop ?

Depuis son arrivée dans plusieurs pays, TikTok Shop est un véritable succès qui a largement démocratisé le phénomène de shopping en live. Certains influenceurs ont même totalement pivoté leurs activités vers le shopping en temps réel, généralement bien plus lucratif et intéressant pour les marques, notamment pour les cosmétiques qui cartonnent sur l'application.

Pour autant, TikTok Shop n'est pas exempt de critiques depuis son lancement. Parmi les principales, on retient notamment l'arrivée de nombreuses marques de dropshipping ou produits de mauvaise qualité mis en avant par certains créateurs. Des objets de contrefaçons peuvent également être présentés comme officiels et il est difficile de s'en rendre compte avant d'avoir l'objet entre les mains (généralement trop tard pour s'apercevoir de la supercherie).

Pour contrer cela, TikTok France a déjà précisé que les marques doivent, dans un premier temps, déposer une candidature afin de proposer leurs produits au sein de l'application. Les dites marques sont alors sélectionnées et approuvées (ou non) après différents contrôles. Les produits commandés peuvent également faire l'objet de retours d'expérience et disposer de signalements de la part des utilisateurs.

Du côté des professionnels, l'arrivée de TikTok Shop n'est généralement pas très bien perçue. La plateforme est accusée de favoriser les achats compulsifs. La plateforme a notamment expliqué que TikTok influencerait près de 70% des achats compulsifs en ligne depuis son lancement grâce à son algorithme hyper puissant qui comprend rapidement les intérêts et besoins des utilisateurs.