Fin de SFR en France : les clients devront changer d'opérateur, qu'est-ce que ça implique ?

SFR semble de plus en plus proche de la vente. Le groupe Altice chercherait à se débarrasser de l'opérateur télécom en France et plusieurs candidats sont déjà étudiés.

La fin approche pour SFR en France. Selon une enquête du Figaro, le propriétaire de SFR, Patrick Drahi, cherche depuis plusieurs années à se délester du poids du célèbre opérateur téléphonique au logo rouge. Des résultats en baisse d'année en année, des forfaits qui ne cessent de voir leurs prix grimper, un SAV régulièrement mal noté... SFR essuie les déconvenues depuis quelques temps.

La vente du célèbre opérateur ne semble plus faire aucun doute. Bien que sa maison mère, Altice, se réserve tout commentaire sur le sujet, il y a peu de doutes sur un rachat prochain de SFR. L'opérateur, qui a perdu près de 2 millions d'abonnés depuis 2023, est également au coeur d'une crise financière avec une dette estimée à 24 milliards d'euros en février 2025.

Quel opérateur pour reprendre SFR et ses clients ?

En France, il existe quatre grands opérateurs : Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Certains de ces opérateurs disposent également de sous-marques plus abordables comme Red by SFR ou Sosh (Orange). Ces quatre opérateur regroupent près de 96% des parts de marché en France et pèsent plus de 50 milliards d'euros. En fin d'année 2023, on estimait la répartition du parc d'abonnés français ainsi :

Parc d'abonnés par opérateur Orange 8,3 millions Free 5,5 millions Bouygues Telecom 3,57 millions SFR 4 millions

Si en 2016, Orange n'avait pas réussi à absorber Bouygues Telecom, il est hautement probable qu'un même scénario se déroule à nouveau pour SFR dans les mois à venir. L'opérateur au petit logo rouge pèse lourd dans les parts de marchés mobiles. Sa vente à un opérateur déjà existant et établi provoquerait un gros déséquilibre du marché voire une situation de monopole pour l'entreprise qui parviendrait à acquérir SFR.

L'hypothèse la plus probable reste donc la distribution des abonnés SFR à plusieurs opérateurs selon leur offre : box internet, réseau fibre, base de clients... Selon Le Figaro, le premier candidat à pouvoir mener la danse serait Bouygues Telecom qui dispose déjà d'un accord de mutualisation de ses réseaux mobiles avec ceux de SFR depuis 2014.

Chez quel opérateur vont atterrir les clients SFR ?

Si Bouygues semble être l'opérateur le plus à même de lancer les négociations, il est peu probable que ce dernier parte seul à la bataille. Bouygues Telecom pourrait cependant contacter Orange et Free pour se mettre d'accord sur un rachat de SFR en plusieurs parties équitables et négociées en amont. Difficile donc, à l'heure actuelle, de savoir avec précision chez qui vont finir les 7 millions de clients abonnés.

Si l'hypothèse d'un rachat par trois opérateurs reste l'issue la plus probable, d'autres pistes seraient également envisagée par Altice pour se séparer de SFR. Parmi ces dernières, on retrouve la piste d'un rachat provenant de l'étranger. De grands groupes provenant du Moyen-Orient comme STC ont déjà commencé à investir en Europe et pourraient bien se déclarer intéressés par le dossier. La vente de SFR à un seul et même groupe serait également bien plus simple à gérer qu’un morcellement en trois parts pour les opérateurs déjà présents en France.

Du côté de SFR et Altice : motus et bouche cousue. L'entreprise se réserve toute communication sur le sujet et se concentre principalement sur la relance de l'opérateur et la gestion de sa dette. Il faudra donc certainement attendre une communication officielle pour avoir le fin mot de l'histoire.