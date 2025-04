"Ces informations sont fausses" : Spotify s'explique sur la panne du service

Les services de Spotify sont en panne depuis plusieurs heures. Sur les réseaux sociaux, l'entreprise a déjà pris la parole pour alerter sur la situation.

En direct

17:02 - Les équipes de Spotify communiquent sur l'origine de la panne Le support officiel de Spotify vient de communiquer à nouveau sur la panne. Les équipes continuent de travailler à la résolution du problème, mais l'entreprise dément les rumeurs concernant une cyber attaque comme origine de la panne.

16:49 - Le site web à nouveau en ligne, l'application toujours en panne Bonne nouvelle : le site web officiel de Spotify revient petit à petit en ligne. Il est possible de s'y connecter et de retrouver ses playlist, mais le tout est extrêmement lent et continue parfois d'afficher des erreurs de serveurs qui semblent toujours saturés. L'application, quant à elle, affiche désormais les musiques, mais ces dernières se coupent après quelques secondes.

16:26 - Spotify continue d'enquêter sur la panne Sur son site officiel de support technique, Spotify indique continuer d'enquêter sur l'origine de la panne qui affecte actuellement son site web et ses applications. Il est également possible de s'abonner pour recevoir les mises à jour de l'équipe de support officielle et être tenu au courant de la progression concernant la panne. Le site n'a cependant pas fait d'autres annonces depuis.

16:16 - La panne se poursuit et le site web reste inaccessible Spotify est désormais en panne depuis près de deux heures. L'entreprise n'a pas donné de nouvelles concernant l'avancée de la résolution du problème, mais le site web officiel reste toujours hors service. En tentant de s'y connecter, les utilisateurs sont renvoyés vers une page d'erreur 502 relative aux serveurs de l'entreprise qui semblent bien être à l'origine de la panne.

16:08 - Quelles alternatives à Spotify durant la panne ? Si vous ne pouvez toujours pas accéder à Spotify, sachez que des solutions existent : Apple Music est notamment un excellent choix si vous disposez d'un appareil Apple et installée par défaut sur ce dernier. Il vous faudra malheureusement vous acquitter d'un abonnement pour en profiter.

YouTube Music est l'application/service de streaming musical de YouTube. Vous y dénicherez un très grand choix de musiques et vidéos disponibles à l'écoute. Une version gratuite est disponible, mais avec la présence de publicités et restrictions.

Deezer est une alternative française à Spotify. Le service dispose de nombreuses musiques disponible ainsi que d'une option gratuite avec une expérience limitée et quelques publicités.

SoundCloud, le vilain petit canard de l'industrie du streaming musical. Vous y trouverez beaucoup de productions originales, mais des abonnements y sont également proposés.

15:58 - Deezer profite de la panne de Spotify pour faire de multiples annonces Alors que Spotify est toujours en panne, l'un de ses principaux concurrents, Deezer, peut jubiler. Le service vient tout juste d'annoncer une série de nouveautés à venir pour les utilisateurs. Au programme : un meilleur contrôle de l'algorithme, une interface plus facile à personnaliser, de nouvelles statistiques à partager à vos amis et de nouvelles options de partage. L'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sera disponible d'ici les prochaines semaines.

15:45 - Peut-on contourner la panne mondiale de Spotify ? Les pannes de services comme Facebook, Instagram ou ChatGPT peuvent parfois tomber en panne, mais avoir des moyens de contourner le problème. La dernière panne de ChatGPT, par exemple, ne concernait que le site web officiel et non les applications qui étaient toujours disponibles. Pour le cas de Spotify en revanche, il ne semble pas possible d'accéder au service par quelque moyen que ce soit. Il faudra donc prendre son mal en patience ou se tourner vers des services concurrents en attendant la fin de la panne.