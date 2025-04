Razr 60 Ultra : le nouveau smartphone pliable de Motorola boosté à l'IA

Motorla a annoncé ce jeudi 24 avril 2025 une toute nouvelle gamme de smartphone Razr. Le Razr 60 et le Razr 60 Ultra, nouveaux téléphones pliables de la marque américaine, sont d'ores et déjà disponible à la vente.

Presque un an après la sortie des derniers Razr 50 et Razr 50 Ultra, Motorola revient en force avec une toute nouvelle gamme de smartphones pliables. Les Razr 60 et 60 Ultra, plus que jamais galvanisés par l'intelligence artificielle, ont été dévoilés ce 24 avril 2025. Au programme : meilleur appareil photo, optimisation de la batterie, renforcement des performances... Voici les nouveautés des derniers appareils de Motorola.

Un design original et unique en son genre

Si les Razr 60 conservent un format pliable similaire à celui des Razr 50, de nombreuses nouveautés ont été mises en place concernant le design. Motorola a notamment renforcé la solidité de ses smartphones en incorporant une charnière quatre fois plus robuste. Fini l'acier inoxydable, la marque américaine s'est tournée vers le titane, dans l'optique d'assurer une meilleure résistance à ses appareils.

Une palette de coloris originaux accompagne les deux nouveaux modèles de Motorola. Le Razr 60 Ultra se décline en quatre couleurs : Wood, Burgundy, Cabaret et Alcantara, tandis que le Razr 60 se limite à trois tons différents : Spring Bud, Gibraltar Sea et Lightest Sky.

L'écran : deux pour le prix d'un

Les Razr 60 et 60 Ultra comportent chacun deux écrans, un externe et un interne, aux mensurations différentes. L'écran externe, qui mesure 4 pouces pour le modèle Ultra et 3,6 pouces pour le modèle basique, permet à l'utilisateur de parcourir l'ensemble des applications de son smartphone sans avoir besoin d'ouvrir le clapet.

Le Razr 60 Ultra promet un écran légèrement plus qualitatif que son petit frère, puisqu'il dispose d'une luminosité maximale de 3 000 nits (contre 1 700 nits pour le Razr 60) ainsi que d'un taux de fréquence atteignant 165 Hz (contre 90 Hz pour le Razr 60). Afin de promettre une meilleure solidité, Motorola a certifié ses écrans Corning Gorilla Class Ceramic.

© Motorola

L'écran interne des deux Razr 60 partage de nombreuses similitudes. Tous deux sont OLED et disposent d'une résolution Super HD. Les bordures noires sont 20% plus fines que pour les smartphones de la génération précédente. Quelques différences demeurent visibles, notamment en termes de taille. L'écran du Razr 60 Ultra est légèrement plus grand que celui de son petit frère, puisqu'il atteint 7 pouces (contre 6,9 pouces).

L'intelligence artificielle impose sa présence

Avec Moto AI, Motorola compte bien s'immiscer dans la course à l'intelligence artificielle. L'assistant robot de la marque américaine s'affuble de nouvelles fonctionnalités, notamment "Next Move", qui analyse l'écran du Razr 60 et propose diverses fonctionnalités liées à ce qui est affiché.

Moto AI intègre également "Playlist Studio", une fonctionnalité permettant, comme son nom l'indique, de créer diverses playlist selon votre humeur ou vos recommandations. Cette option devrait prochainement s'associer avec diverses applications comme Spotify ou encore Deezer. Enfin, Motorola prévoit d'inclure "Image Studio", dont l'objectif principal est de générer une image selon un prompt que vous aurez rédigé.

Les nouveaux smartphones de Motorola, qui ont conclu des partenariats avec Gemini, Perplexity ou encore Copilot, visent à généraliser l'usage de l'intelligence artificielle pour ses utilisateurs. À noter que les réponses générées par ces différentes IA ne peuvent être formulées qu'en anglais, espagnol ou portugais. Si les robots comprendront vos formulations françaises, il faudra attendre plusieurs mois pour que ceux-ci vous répondent avec la bonne langue.

Un appareil photo légèrement amélioré

C'est un petit saut technique qu'a franchi Motorola avec son nouveau Razr 60 Ultra. L'appareil photo des téléphones pliables dernière génération de la marque américaine propose une meilleure qualité, avec trois capteurs portés à 50 Mpx chacun. Le module principal, le téléobjectif ainsi la caméra selfie présentent les mêmes caractéristiques. Le Razr 60 demeure, quant à lui, similaire au Razr 50, avec trois capteurs 50 Mpx, 13 Mpx et 32 Mpx.

L'intelligence artificielle gagne une nouvelle fois du terrain grâce à plusieurs fonctionnalités embellissant vos clichés. L'outil "AI Group Photo" permet par exemple à tous les membres d'un même groupe sur une photo de garder les yeux ouverts. Sera également présent "Signature Style", qui aide l'utilisateur à appliquer le meilleur filtre sur ses clichés.

© Motorola

Une batterie qui fait peau neuve

Encore une fois, Motorola avance d'un pas. La batterie des Razr 60 présente une nette évolution par rapport à la génération précédente, promettant de fait une meilleure autonomie pour ses nouveaux smartphones. Le Razr 60 Ultra propose une batterie de 4 700 mAh (contre 4 000 mAh pour le Razr 50 Ultra), tandis que le Razr 60 se limite à 4 500 mAh (contre 4 200 mAh pour le Razr 50).

Motorola intègre une charge rapide de 68W pour son modèle Ultra et 30W pour le Razr 60 basique. Concernant la charge sans fil, le Razr 60 Ultra atteint pas moins de 38W, contre 15W pour son petit frère.

Des performances toujours plus poussées

Les fins connaisseurs de Motorola seront soulagés d'apprendre que les Razr dernière génération bénéficient de meilleures performances que leurs prédécesseurs. Le modèle Ultra délaisse le Snapdragon 8s Gen 3 au profit d'un processeur Snapdragon 8 Elite, tandis que le Razr 60 opte pour un Mediatek 7400X, mettant de côté le Mediatek 7300X du Razr 50.

Le Razr 60 Ultra dispose de 512 Go de stockage interne et de 16 Go de RAM, tandis que le Razr 60 présente 256 Go ainsi que 8 Go.

© Motorola

Les deux nouveaux smartphones pliables de Motorla seront accompagnés de trois ans de mises à jour OS et de quatre ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le Razr 60 Ultra, disponible dès ce 24 avril, est proposé à 1 299€. Le Razr 60, dont la date de sortie est prévue vers mi-mai, présente un prix de 899€. Le smartphone pliable ne sera disponible que sur le site officiel de Motorola.