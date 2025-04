Edge 60 Pro : Motorola dévoile deux smartphones incurvés et met le paquet sur l'autonomie

Motorola continue de renouveler sa gamme de smartphones. Après la sortie du Edge 60 Fusion en début d'année, la firme dévoile deux nouveaux modèles aux écrans incurvés.

Si pour certains, Motorola représente toujours une marque du passé, la firme continue pourtant aujourd'hui de proposer de nouveaux smartphones très prometteurs. Les nouveaux Motorola Edge 60 et Edge 60 Pro viennent d'être annoncés officiellement et sont désormais affichés sur le site officiel de la firme. Ces derniers misent sur un écran totalement incurvé et sur de belles promesses d'autonomie pour séduire le public.

Le Motorola Edge 60 Pro : la performance et l'autonomie

Le smartphone le plus haut de gamme présenté parmi la catégorie Edge est le Motorola Edge 60 Pro. Ce dernier est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8350 que l'on retrouve notamment déjà au sein du dernier Oppo Reno 13 Pro. Ce processeur est accompagné de 12 Go de RAM ainsi que d'une option de boost de 12 Go de RAM supplémentaire.

Côté écran, le Motorola Edge 60 Pro est pourvu d'une dalle incurvée de 6,67 pouces avec un pic de luminosité pouvant grimper jusqu'à 4500 nits et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Les couleurs de l'écran sont notamment validées par l'institut Pantone.

© Motorola

Trois coloris sont disponibles pour le Motorola Edge 60 Pro avec du violet, du bleu et du gris. Le dos de l'appareil est notamment constitué de cuir vegan.

Le Motorola Edge 60 Pro dispose de quatre capteurs pour la photographie :

Capteur principal 50 Mpx

Capteur ultra grand angle et macro de 50 Mpx

Téléobjectif x3 de 10 Mpx (avec superzoom numérique x50)

Un capteur selfie à l'avant de 50 Mpx

L'un des accents mis sur le Motorola Edge 60 Pro concerne son autonomie : le smartphone bénéficie d'une grosse batterie en carbone de 6000 mAh. La charge rapide est supportée jusqu'à 90 W et la charge sans-fil jusqu'à 15 W.

Le Motorola Edge 60 Pro est disponible à partir de 699 euros sur le site officiel de Motorola.

Le Motorola Edge 60 : le juste prix

Le petit frère de la gamme, le Motorola Edge 60, dispose de nombreuses similitudes avec son grand frère. Il est également pourvu d'une dalle de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement montant jusqu'à 120 Hz et une luminosité max pouvant atteindre les 4500 nits en pic.

Les performances du Motorola Edge 60 devraient cependant être un peu moins élevées que pour son grand frère puisque le smartphone ne dispose "que" d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 avec 12 Go de RAM. Il dispose cependant d'un emplacement de carte microSD !

© Motorola

L'appareil photo du Motorola Edge 60 ressemble, à s'y méprendre, à celui du modèle Pro avec quatre capteurs de respectivement 50, 50, 10 et 50 mpx. Ces derniers ne sont cependant pas exactement les mêmes et devraient notamment capter un peu moins de lumière.

Côté autonomie, le Edge 60 se distingue également avec une batterie de 5200 mAh et une charge rapide pouvant supporter jusqu'à 68 W. Pas de charge sans-fil n'est prévu cependant.

Moto AI boosté par Gemini, Perplexity et Copilot

Difficile de sortir un smartphone de nos jours sans parler d'intelligence artificielle. Motorola ne fait pas exception et dévoile donc Moto AI 2.0 en marge de la sortie de ces nouveaux smartphones. Pour cette nouvelle version, Motorola s'allie notamment avec de grands noms de l'intelligence artificielle comme Google ou Microsoft pour proposer, en plus de Moto AI, la possibilité d'utiliser Gemini, Perplexity ou Copilot directement sur le smartphone.

D'autres options d'IA sont également intégrées comme de la génération d'images à partir d'un prompt, la possibilité d'écouter et résumer vos réunions et conversations ou encore de faire des recherches intelligentes à partir d'un élément d'une page web.