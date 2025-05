Meta AI : pourquoi et comment désactiver le rond bleu dans WhatsApp et protéger vos données personnelles

Meta AI et son rond bleu sont sources d'inquiétudes depuis leur apparition en France. Il existe des moyens de les limiter et surtout de protéger vos données personnelles.

Meta AI s'est rapidement imposé de force dans nos applications préférées. Disponible aux Etats-Unis depuis 2023, ce petit rond bleu est rapidement apparu en Europe à la fin du mois de mars 2025 au sein de Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Son but ? Vous assister au quotidien avec de l'intelligence artificielle susceptible de dialoguer avec vous ou vous fournir des informations.

Seulement quelques heures après son apparition au sein des applications de Meta, beaucoup d’utilisateurs ont cependant commencé à se plaindre de la présence de ce rond bleu Meta AI dont ils ne voient pas forcément l’utilité. La première question a donc été : peut-on se débarrasser de Meta AI ?

Et la réponse la plus courte est malheureusement la plus décevante : à l'heure actuelle, Meta ne propose aucune option permettant de désactiver ou de supprimer définitivement Meta AI des applications WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger. La firme force donc l'adoption de son intelligence artificielle aux utilisateurs, et ce, sans options pour la désactiver complètement. Il existe cependant quelques méthodes pour en minimiser la visibilité.

Comment limiter l'apparition du rond bleu Meta AI ?

Si une conversation a été engagée avec Meta AI, celle-ci peut être retirée de la liste principale des discussions. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre application WhatsApp habituelle et, selon votre smartphone, la procédure est la suivante :

Sur Android : effectuez un appui long (sur Android) sur la conversation de Meta AI. Vous aurez alors le choix de supprimer (icône de poubelle) et d'archiver (icône de dossier) la conversation pour ne plus la voir sur l'application.

Sur iPhone : effectuez un balayage sur ladite conversation avec Meta AI puis sélectionnez l'option "archiver" ou "supprimer". Cela permettra de masquer la conversation sans pour autant désactiver l'assistant.

Du côté d'Instagram, si jamais vous avez engagé une conversation avec Meta AI, le mieux reste encore de la supprimer et de mettre ses notifications en sourdine. Pour réaliser cela, maintenez juste votre doigt sur la dite conversation dans votre liste de messages et sélectionnez l'option "mettre en sourdine les messages". Ainsi, vous sera certains de ne pas recevoir de notifications si l'IA décide de vous parler.

La démarche la plus simple pour limiter l'interaction avec Meta AI reste donc l'ignorer activement. Cela implique de ne pas cliquer sur son icône d'accès rapide, de ne pas initier de dialogue direct et de s'abstenir de l'invoquer dans les conversations de groupe via la mention @MetaAI. Il est également possible de trouver des alternatives à WhatsApp (Signal, Telegram, messages RCS...) ou à Instagram (Bluesky, Flickr, Pinterest...).

Comment refuser l'utilisation de vos données personnelles par Meta AI ?

Si vous vous demandez pourquoi certains utilisateurs font le choix de ne pas utiliser Meta AI, c’est avant-tout pour des questions de confidentialité. Meta a notamment déjà annoncé son souhait de collecter les données des utilisateurs pour enrichir son IA, à moins de s'y opposer. Une collecte qui soulève de sérieuses inquiétudes depuis des semaines sur la protection des données personnelles et a nécessité la mobilisation de la CNIL en France, avec les autorités européennes et l’autorité de protection des données irlandaise (la filiale européenne de Meta étant domiciliée en Irlande).

Les utilisateurs n'ont que jusqu'à ce mardi 27 mai à minuit pour s'opposer à l'utilisation de leurs données personnelles au sein des applications Meta. Cela concerne principalement les informations publiques disponibles sur Facebook, Messenger et Instagram (Meta a indiqué que Whatsapp n'était pas concerné). Dans sa page d'information, le groupe de Mark Zuckerberg indique notamment quelles données sont susceptibles d'être récupérées et utilisées par l'intelligence artificielle :

Vos publications

Vos photos et leur légende

Vos commentaires sous d'autres publications

Notez que les informations en question doivent être publiques pour pouvoir être récoltées. Les messages privés et les comptes Instagram privés ne sont donc pas concernés par l'IA de Meta à moins que vous ou un de vos interlocuteurs ne choisisse de les partager avec l'IA.

La démarche est plutôt simple. Renseignez simplement le mail lié à votre compte (Facebook ou Instagram) dans le champ adéquat. Dans l'encart suivant, expliquez que vous vous opposez à la récupération et l'utilisation de vos informations pour l'IA de Meta. Si vous disposez d'un compte Facebook et d'un compte Instagram reliés dans le même centre de comptes, il vous suffit de réaliser une seule opposition pour qu'elle soit effective sur les deux plateformes. En cas de doute, n'hésitez pas à procéder sur les deux applications pour être certain de faire valoir votre souhait d'opposition.

Une fois la date du 27 mai passée, il sera toujours possible de s'opposer à l'utilisation de vos données, mais cela ne garantira pas que l'intelligence artificielle du groupe n'ait pas déjà utilisé vos informations disponibles au préalable. Mieux vaut donc agir rapidement ou passer vos informations et comptes en privé pour ne pas les partager avec l'IA de Meta.