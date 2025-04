CMF Phone 2 Pro : Nothing dévoile un nouveau smartphone au look très original

Nothing vient de dévoiler le nouveau smartphone de sa filiale "low cost". Le CMF Phone 2 Pro mise sur un design hors du commun pour s'imposer.

Après le succès du premier CMF Phone, la jeune entreprise Nothing ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Cette dernière annonce le deuxième téléphone de sa filiale CMF avec l'officialisation du CMF Phone 2 Pro. Ce dernier reprend le design du premier téléphone avec ses vis accessibles au dos pour retirer la coque ou y installer des accessoires.

Le CMF Phone 2 Pro © Nothing / CMF

A l'avant, le CMF Phone 2 Pro est pourvu d'une dalle de 6,7 pouces avec qualité AMOLED pour des noirs profonds et couleurs bien restituées. Le taux de rafraichissement maximum est de 120 Hz ce qui garantit une très bonne fluidité pour naviguer dans les applications ou pour profiter de vos jeux. Nothing n'a pas non plus lésiné sur la luminosité qui est annoncée à 3000 nits en pic.

L'arrière du CMF Phone 2 Pro est donc constitué d'une coque en plastique pouvant être retirée facilement en dévissant les 4 vis et la roue crantée. Il est alors possible d'y ajouter une autre coque de la marque afin de changer la couleur du smartphone. Impossible cependant de profiter des coques du premier CMF Phone puisqu'un nouveau capteur photo fait son apparition sur cette deuxième version.

Le CMF Phone 2 Pro est donc équipé de trois caméras à l'arrière et d'une caméra selfie de 16 Mpx. Les trois capteurs sont les suivants :

Capteur principal : 50 Mpx

Téléobjectif x2 (optique), x20 (numérique) : 50 Mpx

Capteur ultra grand angle : 50 Mpx

Les amateurs de jeux vidéo (ou de belles performances) pourront compter sur le CMF Phone 2 Pro et son processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro qui permet également au téléphone de supporter la 5G.

Un bon smartphone n'est rien sans une bonne autonomie. Le CMF Phone 2 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt classique de nos jours. Le téléphone supporte la charge filaire jusqu'à 33 W et la charge inversée jusqu'à 5 W. Pas de charge sans-fil d'annoncée !

Côté OS, CMF annonce que son Phone 2 Pro est équipé de Nothing OS 3.2 qui équipe notamment les derniers smartphones de la marque. La firme précise que le Phone 2 Pro bénéficiera de trois années de mises à jour Android et de 6 années de mises à jour de sécurité.

Le CMF Phone 2 Pro bénéficie de Nothing OS 3.2. © Nothing / CMF

Quelle est la date de sortie du CMF Phone 2 Pro ?

Le CMF Phone 2 Pro est disponible en précommande à partir du 28 avril sur le site officiel de Nothing et vendeurs partenaires. Le téléphone est affiché aux côtés des nouveaux écouteurs CMF Buds 2, Buds 2 Plus et Buds 2a. Le téléphone est officiellement lancé à partir du 6 mai.

Quel est le prix du CMF Phone 2 Pro ?

Alors que le premier téléphone CMF Phone était vendu au petit prix de 239 euros, Nothing opère une toute petite hausse de prix pour son nouveau smartphone abordable. Le CMF Phone 2 Pro est disponible à partir de 249 euros dans une seule configuration : 8 et 128 Go. Les accessoires officiels sont également proposés sur le site de Nothing avec, par exemple, un housse universelle à 25 euros, des objectifs interchangeables (Fisheye et Macro) à 35 euros et un portefeuille support à 35 euros.