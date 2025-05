Android 16 : votre smartphone va intégralement changer avec cette mise à jour

A travers une série de vidéos dévoilées sur YouTube, Android annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir pour votre smartphone avec des refontes complètes de certaines interfaces.

En marge de la conférence I/O prévue les 20 et 21 mai, Android dévoile quelques nouveautés à venir pour votre smartphone. Parmi ces dernières, on retrouve notamment de nouvelles interfaces revisitées pour les téléphones Android, les montres connectées ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour Gemini et la sécurité de vos appareils.

Material 3 Expressive : un nouveau look pour votre smartphone Android

Prévu pour une sortie anticipée sur les appareils Google Pixel cette année, "Material 3 Expressive" est la nouvelle interface qui servira de base aux smartphones Android dans les années à venir. Le but : "tout le monde est différent alors les smartphones devraient l'être également".

Material 3 Expressive prévoit tout un tas de nouveaux designs et polices d'écritures pour vos menus, interfaces et notifications. Plusieurs bords sont plus arrondis tandis que les fonds sont bien plus transparents.

Pleinement intégré à Android 16, Material 3 Expressive inclut également des activités en temps réel qui ne sont pas sans rappeler la "Dynamic Island" d'Apple sur ses iPhone. Concrètement, lorsque vous voulez suivre une activité en direct comme une course sur Uber ou Uber Eats.

Les notifications et menus sont retravaillés sur Android 16. © Google

Gemini Live montre ses nouvelles fonctionnalités

L'intelligence artificielle de Google continue de s'enrichir. Dans une présentation avec un Samsung Galaxy S25 Ultra, les équipes d'Android démontrent les dernières fonctionnalités de Gemini avec l'accès en direct au contenu de votre écran, mais également de votre caméra. Il suffit alors de pointer un élément pour interroger Gemini à son sujet.

Dans la présentation, les équipes d'Android montrent par exemple qu'il est possible d'avoir des informations en temps réel sur un objet, un lieu ou même une personne. Vous ne savez pas ce qu'est l'endroit devant vous ? Pointez-le avec votre caméra et demandez directement à Gemini. Ces fonctionnalités sont toujours des options pouvant être activées, ou non, par les utilisateurs.

Android a également profité de sa présentation pour dévoiler les possibilités de Gemini en voiture ainsi que sur les montres connectées (pourvues de Wear OS). Il est ainsi possible d'accéder à l'assistant directement depuis votre poignet.

Davantage de sécurité pour les smartphones Android

Enfin, la présentation de Google concernant Android 16 a dévoilé quelques nouveautés pour la sécurité de vos appareils. L'entreprise a rappelé les dernières innovations en la matière avec la protection contre le vol ou encore la détection des spams.

Google a également annoncé "Find Hub", une interface dédiée à retrouver vos objets connectés, mais également votre entourage avec qui vous partagez vos données. L'application regroupe ainsi l'ensemble de vos traqueurs et objets connectées compatibles avec la fonction "localiser", mais également ceux de vos contacts agrées.

La connexion par satellite est également toujours prévue sur Android et devrait arriver prochainement dans certaines régions du monde.

Android 16 sera disponible plus tard cette année avec une avant-première sur les smartphones Google Pixel avant un déploiement plus global dans les semaines qui suivent. La refonte visuelle sera, quant à elle, proposée prochainement.