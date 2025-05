Android 16 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie...

La nouvelle version Android 16 sera bientôt disponible, mais pas pour tous les smartphones. Nous faisons le point sur les appareils compatibles, les nouveautés et la date de sortie d'Android 16.

Chaque année, Google dévoile la dernière version de son système d'exploitation baptisé Android. L'occasion idéale pour le constructeur de proposer de multiples nouveautés et de délaisser les appareils les plus anciens au profit des nouveautés. Cette année, c'est au tour d'Android 16 d'investir nos téléphones portables avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités permettant de disposer de davantage de contrôle sur votre appareil ou d'améliorations visuelles.

Quelles sont les nouveautés d'Android 16 ?

Android 16 n'est pas avare en nouveautés et Google a déjà communiqué sur toutes les fonctionnalités à venir pour votre smartphone (si ce dernier est compatible). Ces dernières sont surtout axées sur des améliorations logicielles, mais également sur le confort lors de l'utilisation de votre appareil. En voici quelques-unes :

Material 3 Expressive : un nouveau look pour votre smartphone

Dévoilé il y a quelques semaines, Material 3 Expressive est le nom donné à la nouvelle identité visuelle des smartphones Android par Google. Bien qu'elle concerne avant tout les téléphones Google Pixel, elle servira de base aux idées visuelles présentes sur Android 16. Material 3 Expressive s'articule surtout autour du confort et est pensé comme une nouvelle façon de voir vos menus et applications. N'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet pour en savoir plus.

Material 3 Expressive ne devrait cependant pas arriver sur votre appareil Android avant plusieurs mois. Le projet est encore en cours d'études et il faudra attendre que Google soit bien décidé sur le sujet avant d'en profiter sur nos smartphones.

Des notifications plus intelligentes et moins intrusives

Android 16 va également permettre aux utilisateurs qui reçoivent de multiples notifications de limiter ces dernières. Lorsque l'option est activée, votre smartphone mettra moins en avant certaines notifications lorsque plusieurs alertes sont reçues à la suite. Le but n'est pas tant que vous manquiez les notifications les plus importantes, mais plutôt de faire un peu d'air à votre écran de verrouillage pour que vous puissiez vous concentrer sur les notifications qui comptent vraiment.

En outre, les notifications seront désormais plus intelligentes et pourront proposer des résumés via IA à l'instar de ce qui est déjà disponible sur iPhone. Cette fonctionnalité ne serait cependant disponible que pour les messages.

Le retour des widgets sur l'écran de verrouillage

Encore une amélioration pour votre écran de verrouillage : les utilisateurs sous Android 16 pourront enfin rajouter des widgets directement intégrés à votre smartphone sans avoir besoin de le déverrouiller. Attention à ne pas confondre avec les petits raccourcis (généralement au nombre de deux) que vous pouvez déjà configurer sur votre écran de verrouillage. Il s'agit bien ici de widgets d'applications telles que vous pouvez en disposer sur votre téléphone une fois déverrouillé.

Activités en temps réel : suivez votre course Uber sans déverrouiller votre smartphone

Les possesseurs d'iPhone récents comprendront rapidement de quoi nous parlons ici. Android 16 va permettre d'afficher des activités en temps réel sur l'écran de verrouillage. Par exemple, si vous commandez un repas sur Uber Eats, vous n'aurez désormais plus besoin de déverrouiller votre téléphone, ouvrir l'application et naviguer jusqu'à votre suivi de commande pour savoir où se trouve votre livreur. Tout cela apparaitra sur votre écran de verrouillage avec une barre de suivi en temps réel !

Aperçu des activités en temps réel sur Android 16. © How to Geek

De meilleurs affichages pour vos applications sur grand écran

Les possesseurs ou utilisateurs de smartphones pliables savent à quel point certaines applications ne sont pas du tout optimisées pour un grand écran. Prenez Instagram par exemple. En lançant l'application sur certains smartphones pliables, cette dernière ne s'étend pas du tout sur tout l'écran mais reste dans son format de base tout en rajoutant d'énormes bandes noires sur les côtés.

Désormais, Android 16 permettra aux applications non optimisées pour les grands écrans de s'adapter automatiquement. Les développeurs des dites applications n'auront plus besoin d'ajuster manuellement leur code source pour s'adapter à la résolution de votre écran.

De meilleures photos de nuit avec vos applications

Parmi les nouvelles fonctionnalités prévues pour Android 16, on retrouve une amélioration des photographies prises de nuit ou lorsque la luminosité ambiante est trop basse. Votre smartphone sous Android 16 détectera automatiquement lorsque la nuit est présente et ajustera les caractéristiques de votre caméra en conséquence. Cette option existe déjà pour l'application "appareil photo" installée de base avec votre smartphone, mais sera étendue à d'autres applications tierces pouvant utiliser votre caméra comme Instagram ou Snapchat par exemple.

Quels smartphones sont compatibles avec Android 16 ?

Android 16 ne sera pas disponible sur l'ensemble des smartphones ! Google a déjà l'habitude de servir en premier ses propres téléphones Google Pixel et voici les modèles qui profiteront d'Android 16 d'ici les prochaines semaines :

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel Fold (non commercialisé en France)

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Concernant les autres constructeurs (Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus...), il faudra attendre l'officialisation de ces derniers pour chacun de leurs appareils. Les smartphones les plus récents (comprenez, qui ont moins de 3-4 ans) devraient pouvoir profiter d'Android 16 lorsque la mise à jour sera disponible.

Android 16 serait officiellement lancé d'ici le mois de juin au plus tard. Il n'est cependant pas impossible que la conférence Google I/O permette au constructeur d'annoncer officielle la disponibilité de cette nouvelle version. Cela fait cependant déjà quelques mois que la bêta d'Android 16 est disponible si vous disposez d'un téléphone Google Pixel. Plus que quelques semaines à attendre donc !