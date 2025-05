Nothing Phone 3 : le smartphone très attendu dispose enfin d'une date de sortie

Bien que nous ignorons encore à quoi ressemble le Phone (3), l'entreprise Nothing annonce déjà la date de sortie du smartphone.

Le troisième smartphone de Nothing se fait attendre, mais fera très bientôt parler de lui ! Réclamé par la communauté du constructeur londonien depuis plusieurs mois, le Nothing Phone (3) enchaine les annonces de teasing depuis quelques semaines. Les réseaux sociaux officiels de l'entreprise viennent notamment d'annoncer une date de sortie officielle du Nothing Phone (3) : juillet 2025.

Avec une date de sortie aussi rapprochée, nul doute que Nothing devrait intensifier le teasing autour de son prochain smartphone d'ici les prochains jours. L'entreprise est connue pour maitriser parfaitement sa stratégie marketing en faisant monter l'attente autour de ses prochains projets grâce aux réseaux sociaux et vidéos.

Lors des dernières annonces de Google autour de sa conférence I/O, Carl Pei, le PDG de Nothing, avait déjà publié une image floutée du Phone (3). Une façon de répondre à sa communauté qui réclame, à cors et à cri, des nouvelles du téléphone depuis des semaines.

Le premier "aperçu" du Nothing Phone (3). © Nothing / Google

Très peu d'informations sont disponibles quant au Nothing Phone (3) à l'heure actuelle. Le smartphone serait le premier "vrai téléphone flagship" de la marque avec un prix plus élevé que les précédents modèles. Il y a également de fortes chances que le système de lumières LED baptisé "Glyph" soit également présent.

Nothing a également confirmé travailler sur un tout nouveau produit pour son catalogue : un casque audio. Ce dernier pourrait notamment être conçu en collaboration avec KEF, une marque londonienne spécialisée dans l'audio et confirmée comme partenaire avec Nothing.