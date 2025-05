Stoppez tout de suite les appels sur votre téléphone si vous recevez ce message, une vaste arnaque de gangs chinois se répand

Une nouvelle escroquerie est en plein essor et tente cette fois de passer par un appel pour subtiliser vos informations.

Depuis quelques mois, la mode des arnaques en ligne tourne principalement autour de deux stratagèmes : la fausse livraison reçue par SMS ou l'usurpation d'identité d'un proche. Récemment, des agences de sécurité en ligne ont cependant détecté un nouveau type d'arnaque dont la diffusion se fait de plus en plus importante au fil des dernières semaines. Ces attaques seraient orchestrées par des gang chinois et reposeraient sur un procédé à la fois simple, mais ingénieux pour vous piéger.

Le risque n'est pas à prendre à la légère et concerne l'ensemble des téléphones tournant sous Android (Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi...). Des millions d'appareils sont visés par ces pirates informatiques et de nombreuses victimes ont déjà été repérées par les agences de sécurité en ligne. On vous explique comment cette arnaque fonctionne et comment vous prémunir face à ces appels frauduleux.

Cette arnaque repose, à la base, sur un message envoyé sur votre téléphone. Cela peut déjà vous faire penser à toutes sortes d'autres arnaques très à la mode ces derniers temps : une prétendue institution officielle, un soi-disant employé de banque ou un support technique quelconque prend contact avec vous. Le message reçu vous fait part d'un souci sur l'un de vos comptes ou un service en ligne et indique qu'un conseiller va prochainement vous joindre pour fixer le problème en question.

Vous l'aurez sûrement déjà compris, ce message et cet appel sont frauduleux. Afin de comprendre sur quoi reposait cette arnaque, certains experts du groupe de cybersécurité SlashNext sont allés jusqu'à vérifier jusqu'où elle allait. Une fois le message reçu sur votre smartphone, celui-ci affiche un appel. Il est évidemment vivement déconseillé de répondre au téléphone. Les experts, qui se sont tout de même pris au jeu en répondant à l'appel frauduleux, sont tombés sur une personne parfois, mais le plus souvent sur une intelligence artificielle qui imite une voix humaine et analyse vos réponses pour ajuster les siennes.

L'arnaque repose ensuite sur un point important, et c'est là que les problèmes prennent vraiment forme : votre interlocuteur va vous demander d'installer une application bien spécifique qui serait destinée à résoudre votre problème. En réalité, l'application en question abrite un puissant virus capable d'infecter votre smartphone pour dérober vos données et surtout infiltrer le lecteur NFC de l'appareil. Une fois votre carte bancaire lue par cette application, les pirates pourront facilement la répliquer et l'utiliser de leur côté.

A l'origine de ces attaques : des gangs chinois qui ont commencé par de classiques arnaques aux fausses livraisons de colis. Ces gangs ont tout d'abord commencé par tester leurs nouvelles méthodes en Asie, mais continuent d'inventer des moyens plus élaborés pour abuser de nouvelles victimes en Amérique, en Afrique ou encore en Europe. La prévention reste le meilleur moyen de s'en protéger.