Qu'est-ce que le mode "talkie-walkie" caché sur WhatsApp et comment le débloquer

WhatsApp dispose parfois d'options si bien cachées que l'on ne se doute pas qu'elles existent.

WhatsApp a beau être l'une des applications les plus téléchargées au monde, cela ne donne pas envie à l'entreprise Meta de se reposer sur ses lauriers. Cette dernière envisage régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour sa messagerie en temps réel. Celles-ci sont devenues si nombreuses et certaines sont d'ailleurs si bien cachées que de nombreux internautes ignorent encore leur fonctionnement ou leur existence même.

C'est notamment le cas des chats audio, régulièrement appelés "talkie-walkie", qui permettent de bénéficier d'une expérience totalement inédite au sein de la célèbre application de messagerie. Mais encore faut-il trouver comment débloquer ce fameux mode.

Ce mode, introduit il y a quelques semaines, fait partie des dernières mises à jour de WhatsApp. Afin de l'activer, il faut d'abord vous assurer que votre votre appareil dispose des dernières versions en cours de l'application. La bonne nouvelle étant que ce mode "talkie-walkie" est à la fois disponible sur les smartphones sous Androïd que les iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité permet, comme son nom commun l'indique, de réaliser des discussions en temps réel avec plusieurs personnes. Ces chats audio peuvent surtout être déclenchés très rapidement et permettre de participer à des discussions et débats entre différents membres d'une conversation. Vous l'aurez peut-être deviné, mais ce mode "talkie-walkie" n'est donc disponible qu'au sein des groupes de discussion constitués d'au moins trois personnes (un chat audio avec seulement deux personnes serait alors un simple appel).

Afin d'activer ces chats audio, il convient donc de créer un groupe de trois personnes. Qu'importe s'il s'agit de vos contacts ou de numéros non enregistrés. Une fois la conversation crée, vous n'avez qu'à maintenir vos doigt en bas de la discussion et de swipper vers le haut comme si vous vouliez atteindre le dernier message reçu dans une conversation.

Le geste bonus à effectuer consiste cependant à maintenir votre doigt sur l'écran au lieu de le relâcher comme vous le feriez généralement en swippant dans la discussion. Maintenez donc ce glissement vers le haut puis relâchez pour faire apparaitre les chats audio. Vous déclencherez alors un appel avec tous les membres du groupe et pourrez même mettre votre micro en sourdine si jamais plusieurs personnes sont en train de discuter. Vos interlocuteurs recevront une notification leur indiquant qu'un chat audio est activé et pourront alors décider de le rejoindre ou non !