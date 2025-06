SFR : l'opérateur victime d'une panne de réseau, quelles alternatives possibles ?

Plusieurs abonnés au réseau mobile SFR se plaignent de problèmes de réseau depuis plusieurs heures. Il existe cependant des moyens pour contourner cette panne de l'opérateur.

L'essentiel SFR subit une lourde panne de son réseau mobile et fixe en ce lundi 16 juin.

L'opérateur a indiqué sur ses réseaux sociaux être au courant de la panne et que ses équipes techniques sont déjà mobilisées.

L'origine de la panne de SFR est encore inconnue à l'heure actuelle.

Les clients abonnés à La Poste Mobile, qui utilise le même réseau que SFR, sont également touchés par la panne.

En direct

15:03 - La panne de réseau semble s'atténuer Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes remontent que la panne ne semble plus les affecter. Un constat que l'on retrouve également sur le site DownDetector.fr où les plaintes de pannes commencent à diminuer petit à petit. Si cela indique que plusieurs clients n'éprouvent plus de soucis de réseau, la panne est encore loin d'être pleinement passée. Il est donc possible que vous ayez besoin d'attendre encore un peu pour profiter de votre connexion mobile. 14:31 - Quels autres opérateurs sont concernés par la panne de SFR ? La majorité des autres opérateurs ne sont pas concernés par la panne de SFR. Les plus gros acteurs du marché comme Orange, Free ou Bouygues Telecom n'affichent aucun problème de réseau en ce lundi 16 juin. SFR propose cependant son réseau mobile et fixe à d'autres opérateurs de réseau mobile virtuel (plus communément appelés MVNO). Il est donc possible que vous soyez affecté par la panne de SFR si vous êtes client de l'un des opérateurs suivants : RED by SFR, La Poste Mobile, Coriolis, Réglo Mobile, Prixtel, Syma Mobile, YouPrice. 14:05 - "Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées" indique SFR Si SFR ne communique pas directement sur ses réseaux sociaux, l'opérateur continue de répondre aux abonnés qui subissent actuellement la panne de réseau. Sur le réseau social X (formellement Twitter), le compte SAV de l'opérateur explique être au courant de l'incident : "Bonjour, nous vous informons qu’un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée." Il va donc falloir patienter jusqu'à ce que les équipes de SFR trouvent l'origine du problème pour pouvoir à nouveau profiter des services de l'opérateur. 13:45 - Les logos 4G et 5G disparaissent Si vous tentez de passer un appel ou d'envoyer un SMS, vous devriez remarquer que les logos 4G et 5G disparaissent alors de votre smartphone. Cela ne provient nullement d'un bug de votre appareil, mais semble lié à la panne qui touche actuellement SFR. Les réseaux 2G et 3G sont essentiellement utilisés pour les appels vocaux et c'est pourquoi votre smartphone va surtout reposer sur ces derniers avant de tenter d'utiliser la 4G et la 5G qui sont davantage spécialisés dans le trafic de données internet. 13:35 - La Poste Mobile est également concerné par la panne de SFR Les abonnés à La Poste Mobile subissent également de plein fouet la panne de l'opérateur SFR. Pour cause : cet opérateur rattaché à La Poste s'appuie sur les infrastructures réseau de l'opérateur SFR. La panne qui touche les abonnés depuis 12h en ce lundi 16 juin concerne donc également les clients de La Poste Mobile qui vont également devoir prendre leur mal en patience.

Vous avez des difficultés pour passer des appels ou envoyer des SMS avec votre smartphone ? Rassurez-vous, si vous êtes chez SFR, vous n'y êtes certainement pour rien. Depuis quelques heures, l'opérateur au logo rouge subit une grosse panne de son réseau mobile en ce lundi 16 juin.

Les premières remontées de la panne semblent être apparues aux alentours de 12h. Sur le site DownDetector, de nombreuses plaintes apparaissent de la part d'abonnés SFR qui témoignent de soucis sur le réseau mobile de l'opérateur.

Contactés par nos confrères du site Clubic, les agents de SFR ont indiqués être au courant de la situation et promettent de communiquer sur la source de la panne d'ici les prochaines heures. Du côté des réseaux sociaux de la firme, les équipes de SFR confirment bien qu'une panne est en cours et que tout est mis en œuvre pour régler la situation.

De nombreuses villes semblent concernées par la panne avec notamment Nantes, Paris, Marseille et Toulouse. Pas de panique si vous êtes concernés : cela est une panne liée à l'opérateur et non à votre smartphone. Il existe cependant des alternatives si vous avez un besoin urgent de passer un appel ou envoyer des messages malgré la panne.

Quelles alternatives pour envoyer des appels et SMS malgré la panne de SFR ?

Si votre smartphone ne parvient pas à envoyer d'appels ou de messages et que votre opérateur est bien SFR, vous êtes sans aucun doute concerné par la panne. Le mieux à faire est encore de patienter tranquillement, le temps que les équipes techniques de l'opérateur finissent leurs opérations de rétablissement du réseau.

Si toutefois, vous avez un besoin urgent d'envoyer des appels ou messages, il est toujours possible de passer par un réseau Wi-Fi. Si votre smartphone et votre forfait sont compatibles avec le RCS (remplaçant du traditionnel SMS), vous devriez pouvoir passer des appels et envoyer des SMS en utilisant la Wi-Fi de votre domicile ou lieu de travail.

Il est cependant possible que cette technique ne fonctionne pas (notamment si votre smartphone ou forfait ne sont pas dotés du RCS). Rassurez-vous : il est toujours possible de passer par une autre application que le téléphone de votre appareil. Pour cela, utilisez une application de messagerie instantanée comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Telegram. Vous pourrez y envoyer des messages et passer des appels en utilisant le Wi-Fi de votre smartphone.