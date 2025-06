Etiquette énergie : attention à cette nouvelle vignette sur les smartphones, ces 5 points sont à vérifier

A partir de ce vendredi 20 juin, les téléphones et tablettes vont disposer d'une "étiquette énergie", une nouvelle étiquette plus importante que vous ne le pensez pour choisir votre nouveau smartphone et faire des économies.

On connaissait déjà l'étiquette énergie pour les lave-linges, les réfrigérateurs et les téléviseurs. Cette petite signalisation va désormais impacter deux autres appareils de notre quotidien : les smartphones et les tablettes. A partir de ce vendredi 20 juin, les constructeurs et vendeurs de ces deux types d'appareils sont tenus d'apposer une étiquette informative sur chaque modèle. Cette dernière permettra au consommateurs d'avoir de plus amples informations sur la longévité de ce dernier.

L'étiquette énergie sur les smartphones était attendue. Cela fait près de 5 ans que la Commission européenne planchait sur une nouvelle étiquette à mettre en place sur les téléphones. Cette dernière devient désormais obligatoire. Elle reprend notamment la signalétique du DPE (diagnostique de performance énergétique) bien connu des propriétaires et locataires d'appartements, mais rajoute également d'autres détails qui peuvent s'avérer décisifs lors de votre prochain achat et surtout après. On vous explique tout.

Les points à connaître sur l'étiquette énergie

La nouvelle étiquette énergie rendue obligatoire pour les smartphones et tablettes ne se contente pas d'indiquer simplement l'équivalent du DPE du modèle. Cette étiquette présente 7 points différents pour aiguiller les consommateurs dans le choix et l'achat de leur nouveau téléphone ou de leur prochaine tablette.

© Ademe

Si la classe d'efficacité énergétique d'un smartphone et d'une tablette n'est pas aussi importante que celle d'un domicile, elle permet tout de même aux personnes éco-responsables, ou soucieuses de leur consommation, de s'informer sur les performances de leur appareil en matière d'énergie. Ce score, présenté en point n°1 et établi de A (meilleure note) à G (pire note), permet de savoir à quel point un smartphone ou une tablette est gourmande en énergie lors de son utilisation. En faisant le bon choix, les consommateurs peuvent donc réduire leur consommation et leur facture d'électricité au quotidien.

Etiquette énergie : des économies sur la durée

Le point n°3 est également très important puisqu'il indique la durée moyenne de l'autonomie de l'appareil. Loin du marketing des grandes marques qui se targuent toujours d'une autonomie record, ce chiffre est bien plus factuel. Il représente en heures et minutes la durée pendant laquelle l'appareil est capable d'être utilisé avec un cycle de charge à 100%. Plus cette durée est élevée et plus votre futur smartphone ou tablette dispose d'une bonne autonomie.

Les consommateurs qui ont l'habitude de faire tomber leurs appareils devraient également se pencher sur les points n°4 et 7. Ces derniers indiquent la résistance de leur produit en cas de chute ou d'exposition à l'eau et à la poussière. Le point n°4 est particulièrement important puisqu'il témoigne de plusieurs tests établis pour donner une note de A à E concernant la résistance du téléphone ou de la tablette en cas de chutes. Le point n°7 est, quant à lui, relatif à l'indice de protection IP. Le premier chiffre indiquant la résistance à la poussière tandis que le deuxième indique la résistance à l'eau et aux éclaboussures.

© OneDirect

Abordons enfin le point n°6 puisqu'il va de pair avec les deux précédents. Si vous avez déjà connu des mésaventures avec votre smartphone, vous avez probablement déjà pensé à une réparation en magasin. Cet indice présent sur la nouvelle étiquette énergie permet aux consommateurs de connaitre rapidement le degré de réparabilité de l'appareil. Notez que la majorité des constructeurs de smartphone et tablettes proposent déjà ce type de renseignement avec une note allant de 0 à 10.

Quelles obligations pour les constructeurs et vendeurs ?

A partir de ce vendredi 20 juin, l'étiquette énergie doit être disponible pour les consommateurs qui souhaitent se renseigner sur un smartphone ou une tablette. Cette nouvelle étiquette doit donc être présente en magasin ou accessible sur un site Web via un QR Code.

Outre cette nouvelle étiquette, la législation oblige également les constructeurs de smartphones et tablettes à prendre des mesures pour allonger la durée de vie des appareils.

Ainsi, ces fabricants seront désormais tenus de garantir la disponibilité des pièces de rechange essentielles pendant 7 ans après la commercialisation d'un nouveau modèle. Ces appareils doivent également être conçus de façon à être facilement démontables et réparables, même par une personne tierce.

Enfin, cette législation force les constructeurs à proposer un minimum de 5 années de mises à jour pour leurs appareils. Une durée minimale qui devrait permettre de conserver votre nouveau smartphone ou votre tablette pendant une plus longue période, tout en continuant de profiter de mises à jour. Certains constructeurs proposaient notamment encore des smartphones avec seulement 2 ou 3 années de mises à jour en début 2025.

Deux types d'appareils exclus par la nouvelle étiquette énergie

Cette obligation d'apposer une étiquette énergie ne s'applique pas à l'ensemble des nouveaux smartphones et prochaines tablettes. Dans la législation votée par la Commission européenne, il est notamment prévu que deux types de modèles soient exclus :

Les smartphones pliables

Les smartphones conçus pour une communication de haute sécurité

Ces derniers étant uniquement réservés à un petit parc de professionnels, il n'y a aucune chance que vous les trouviez en magasin physique ou en ligne. Les smartphones pliables sont quant à eux exemptés pour le moment, puisqu'ils demandent davantage d'informations qu'un téléphone classique. La Commission européenne planche cependant déjà sur une étiquette énergie pour les téléphones pliables à mettre en place à partir de 2027.