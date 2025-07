Phone (3) : Nothing dévoile son smartphone le plus ambitieux et controversé

Le Nothing Phone (3) est enfin officiel. Ce dernier dispose de composants haut de gamme, mais également d'un design qui ne plaira pas à tout le monde.

Cela fait plus d'un an que les fans de Nothing attendaient l'arrivée du Phone (3) après les excellents retours des deux premiers mobiles de la firme. La jeune entreprise londonnienne vient de dévoiler son smartphone le plus ambitieux avec un objectif clair : proposer un design original ainsi que d'excellentes performances.

Nous avons pu découvrir le Phone (3) en avant-première lors de son annonce à Londres et c'est pourquoi nous vous proposons déjà quelques clichés maisons du smartphone dont le test sera bientôt disponible.

Ainsi, le Nothing Phone (3) ne passe clairement pas inaperçu. Son design avait malheureusement fuité quelques jours avant son officialisation, et les premiers retours étaient déjà très clivants à son sujet. Le smartphone ne dispose plus du système Glyph composé de petites LED dans son dos et qui faisait la renommée de Nothing depuis plusieurs années. A la place, la firme a opté pour le Glyph Mirror, un petit écran pixellisé présent en haut à droite du dos de l'appareil et qui permet toutes sortes d'interactions que nous allons évoquer plus tard.

Le design du Phone (3) est clairement original. © Nothing / Julian Madiot

Côté performances, le Nothing Phone (3) est pourvu d'un processeur Snapdragon 8s Gen 4. Un choix décrié puisqu'il s'agit du smartphone le plus ambitieux de l'entreprise alors que cette puce n'est pas la plus puissante sur le marché. Elle devrait néanmoins fournir de très bonnes performances au quotidien, mais il faudra tester ses capacités lors des jeux vidéo et lancement de multiples applications.

L'écran du Phone (3) est également plus ambitieux que les précédents smartphones de la firme. Il s'agit d'un écran AMOLED pouvant faire monter sa luminosité jusqu'à 4500 nits et disposer d'un résolution 1,5K. La fréquence de rafraichissement est, bien évidemment, de 120 Hz pour une grande fluidité.

© Nothing / Julian Madiot

Pour la photo, Nothing met le paquet en dotant son Phone (3) de pas moins de quatre capteurs différents avec les mêmes megapixels pour offrir une grande versatilité aux utilisateurs et vidéastes :

Objectif principal : 50 Mpx

Capteur ultra grand angle : 50 Mpx

Caméra zoom : 50 Mpx

Caméra selfie (à l'avant) : 50 Mpx

Le Phone (3) est donc pourvu d'un mini écran à l'arrière du smartphone. Intitulé "Glyphe Matrix", cet écran permet surtout de profiter de son mobile tout en le laissant posé sur une table, et donc, de limiter votre temps d'écran. Le Glyphe Matrix affichera vos notifications selon votre personnalisation, mais dispose également de plusieurs outils et mini jeux pouvant être affichés. Nothing a notamment évoqué un minuteur, un suivi de la batterie, une boussole, etc... Cet écran est également ouvert à la communauté pour permettre aux utilisateurs de proposer leurs propres petites interactions.

Le Phone (3) dispose d'un mini écran pixellisé à l'arrière du smartphone. © Nothing / Julian Madiot

Pour l'autonomie, Nothing a opté pour une batterie de 5150 mAh en carbone silicone. Cela représente une capacité 17% plus élevée que pour le Phone (2). La recharge est également améliorée en passant de 45 W à 65 W ce qui permet de recharger la moitié du smartphone en moins de 20 minutes selon la marque.

Quel est le prix du Nothing Phone (3) ?

Le Nothing Phone (3) sera disponible en deux configurations. Hélas, la France paie le prix de ses taxes locales et le smartphone est plus cher chez nous que chez nos voisins :

Nothing Phone (3) - 256 Go : 849 euros

Nothing Phone (3) - 512 Go : 949 euros

Des tarifs assez élevés donc qui font du Phone (3) le produit le plus onéreux de la firme et la place en concurrence directe avec certains Samsung Galaxy S et iPhone d'anciennes générations.

Quelle est la date de sortie du Nothing Phone (3) ?

Le Nothing Phone (3) a été officiellement annoncé le mardi 1e juillet. Les précommandes sont ouvertes à partir du 4 juillet avec un premier drop exclusif au site Nothing le 12 juillet et une sortie générale le 15 juillet.