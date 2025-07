Honor Magic V5 : le smartphone pliable le plus fin au monde débarque en Chine

Toujours à la pointe de la technologie, la marque Honor vient de coiffer Samsung au poteau en dévoilant le Magic V5 doté d'une finesse inégalée.

Alors que Samsung s'apprête à dévoiler son smartphone pliable le plus fin, Honor prend les devants en annonçant officiellement le nouveau Magic V5. Ce dernier bat Samsung sur son propre terrain avec une épaisseur de seulement 8,8 mm et un poids de 217 g. Le smartphone sortira plus tard cette année en Chine et devrait également bénéficier d'une sortie en Europe d'ici les prochains mois.

© Honor

L'an dernier, nous avions pu tester le Honor Magic V3 et ce dernier nous avait surpris de par ses performances et sa finesse face à certains concurrents encore très massifs sur le marché des téléphones pliables. Honor remet le couvert cette année en dévoilant le Magic V5 qui met une nouvelle fois l'accent sur la finesse tout en profitant d'un processeur Snapdragon 8.

Afin de proposer une telle finesse, Honor a surtout travaillé sur une batterie en silicium-carbone ultra fine et dotée d'une capacité de 6100 mAh. La firme couple cette autonomie avec une charge rapide allant jusqu'à 66 W en filaire et 50 W en sans-fil.

Du côté de l'appareil photo, le Honor Magic V5 ne fait pas de compromis de par son statut de smartphone pliable. L'appareil est doté d'un objectif principal de 50 Mpx couplé à un téléobjectif de 64 Mpx alimenté par l'IA de la firme. Un ultra grand angle vient compléter le tout avec 50 Mpx.

Le Honor Magic V5 sera proposé "d'ici la fin de l'année" en Chine dans quatre coloris. Son prix de départ est fixé à 8999 RMB (environ 1200 euros), mais ce dernier devrait être bien plus élevé lors de sa sortie chez nous du fait des différentes taxes françaises et européennes.