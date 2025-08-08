Xiaomi va réaliser un exploit pour son prochain smartphone

Toujours à l'affût de nouvelles avancées dans le domaine des smartphones, la marque chinoise s'apprête à frapper un grand coup avec son prochain appareil.

S'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à la marque Xiaomi, c'est l'innovation. La firme a récemment annoncé travailler sur un nouveau smartphone de la marque Redmi. Certaines de ses spécifications pourraient bien marquer un tournant dans l'industrie.

L'information, dénichée sur le réseau social Weibo (équivalent chinois de X/Twitter), nous apprend qu'un prochain smartphone Redmi à venir bénéficierait d'une batterie à la capacité hors norme : entre 8500 et 9000 mAh. Pour vous donner un peu de contexte, il faut garder en tête qu'un Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh tandis qu'un iPhone 16 Pro Max culmine à un peu moins de 4900 mAh.

Le futur smartphone Redmi de Xiaomi aurait donc les clefs en main pour être un véritable monstre d'autonomie ? Oui et non. Si une batterie imposante permet de bénéficier d'une puissance suffisante, il faut également vérifier l'optimisation logicielle et la façon dont la consommation énergétique du téléphone est gérée au quotidien.

Une batterie d'une telle capacité existe déjà aujourd'hui. Mais il s'agit généralement de batteries si épaisses qu'elles obligent leurs constructeurs à créer des smartphones au gabarit très imposant. C'est là que résiderait l'exploit de Xiaomi qui annonce que cette batterie de 8500/9000 mAh tiendrait dans un smartphone avec une épaisseur de seulement 8,5 mm.

Du côté de la concurrence, la marque Honor a déjà annoncé travailler depuis quelques mois sur un smartphone qui disposerait d'une batterie de 10.000 mAh.