Comment éviter cette nouvelle arnaque sur WhatsApp qui exploite votre caméra pour vider votre compte en banque

Si vous avez l'habitude de réaliser des appels avec WhatsApp, cette arnaque peut s'avérer dévastatrice.

Il ne se passe pas un mois sans que de nouvelles techniques d'arnaques soient développées par des cybercriminels. La dernière en date concerne l'une des applications les plus utilisées à travers le monde : WhatsApp. La célèbre solution d'appels et messagerie instantanée est, en effet, victime d'une technique bien développée pour accéder à vos informations personnelles. Utilisée à mauvais escient, elle permet aux pirates informations d'accéder à votre compte en banque en quelques minutes.

Baptisée "arnaque à la vidéo", cette technique se distingue des nombreuses précédentes dans le fait qu'elle ne nécessite pas d'accéder à votre code de sécurité WhatsApp ou d'usurper l'identité d'un membre de votre famille. Ce faisant, elle n'en est donc que plus dangereuse.

Pour parvenir à leurs fins, les cybercriminels vont compter sur le partage de votre écran. Ces derniers vont d'abord vous appeler sur votre smartphone à l'aide de l'application WhatsApp en se faisant passer pour une société officielle, un livreur ou un institut. Une fois l'appel lancé, la personne va alors partager son écran (où vous n'y verrez souvent rien ou des informations fausses pour continuer l'illusion d'avoir un représentant officiel au bout du fil). Une fois le partage lancé, votre interlocuteur va alors vous demander de partager également votre écran pour procéder à une inspection ou une intervention.

C'est à ce moment que l'arnaque se déclenche. Alors que vous lancez le partage de votre écran et que rien de sensible n'est actuellement affiché, l'arnaqueur va alors utiliser votre numéro de téléphone pour se connecter à votre compte WhatsApp sur un de ses appareils. Vous recevrez alors sur votre propre mobile le SMS avec le code de connexion pour accéder à votre compte.

Vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est ce SMS que le pirate informatique va dérober en le voyant apparaitre lors du partage d'écran de l'appel WhatsApp. Dès que le criminel mettra la main sur ce code, il va s'empresser de se connecter à votre compte WhatsApp et se faire passer pour vous afin d'arnaquer vos proches et obtenir vos informations personnelles avec, au bout du compte, l'accès à vos services bancaires.

Le meilleur moyen de se protéger de ces arnaques reste toujours le même : la prudence. WhatsApp étant une application très utilisée à travers le monde, elle est le choix idéal pour de nombreux arnaqueurs qui regorgent d'inventivité pour accéder à vos données personnelles. Ne répondez donc qu'aux personnes que vous connaissez et donnez le moins d'informations possibles si vous devez absolument vous adresser à un inconnu.