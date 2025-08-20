Google Pixel 10 : le smartphone ridiculise la concurrence avec cette nouveauté qui ferait toute la différence

Les nouveaux Google Pixel 10 sont officiels et ces derniers disposent d'une petite nouveauté passée inaperçue qui les distinguent clairement de la concurrence.

Après des mois et des mois de fuites, les Google Pixel 10 sont enfin officiels ! La firme a prévu pas moins de quatre versions différentes cette année ainsi qu'une nouvelle montre connectée et écouteurs Pixel Buds pour renouveler son parc d'appareils !

L'une des nouveautés majeures de cette nouvelle génération est passée plutôt inaperçue pour beaucoup. Il s'agit de l'arrivée du "Zoned UFS" (que l'on pourrait supposer être de l'UFS 4.0). Cette nouvelle technologie devrait permettre à la gamme de Pixel 10 Pro de disposer de transferts de stockage bien meilleurs, mais également d'une gestion de l'énergie améliorée par rapport aux précédentes générations ainsi qu'à la concurrence.

Avant de plonger plus en détail sur les nouveautés des Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro, voici un petit résumé de leurs caractéristiques :

Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 10 Pro Fold Écran 6,3 pouces / FHD+ / 120 Hz / 2000 nits 6,3 pouces / QHD+ / 120 Hz / LTPO 6,8 pouces / QHD+ / 120 Hz / LTPO Extérieur : 6,4 pouces / FHD+ / 120 Hz

Intérieur : 8 pouces / QHD+ / 120 Hz Processeur Tensor G5 Tensor G5 Tensor G5 Tensor G5 Stockage 128/256 Go 256/512 Go / 1 To Zoned UFS 128/256/512 Go / 1 To Zoned UFS 256/512 Go / 1 To Zoned UFS Mémoire 12 Go 16 Go 16 Go 16 Go Batterie 4970 mAh 4870 mAh 5200 mAh 5015 mAh Caméras 48 Mpx (principale) / 13 Mpx (UGA) / 10,5 Mpx (téléobjectif) / 10,5 Mpx (selfie) 50 Mpx (principale) / 48 Mpx (UGA) / 48 Mpx (téléobjectif) / 42 Mpx (selfie) 50 Mpx (principale) / 48 Mpx (UGA) / 48 Mpx (téléobjectif) / 42 Mpx (selfie) 48 Mpx (principale) / 10,5 Mpx (UGA) / 10,8 Mpx (téléobjectif) / 10 Mpx (selfie x 2)

La nouvelle gamme de Google Pixel, Pixel Watch et Pixel Buds. © Google

Google Pixel 10 : un module photo au détriment d'un autre

La grosse nouveauté des Pixel 10 vient de l'intégration d'un téléobjectif au sein des capteurs. Un fait assez rare puisque la majorité des constructeurs réservent généralement ce genre d'objectifs pour leurs modèles pro. Cela devrait permettre aux possesseurs de Google Pixel 10 de réaliser de meilleurs clichés à longue distance en profitant d'un zoom jusqu'en x5.

Hélas, cet ajout s'accompagne d'une baisse de qualité pour le capteur principal du Google Pixel 10 par rapport à la génération précédente. Si cette dernière disposait d'un objectif principal de 50 Mpx, celui du Pixel 10 de base n'est pas nouveau en soi puisqu'il s'agit du même capteur de 48 Mpx que l'on retrouvait sur le Google Pixel 9a.

Outre cette nouvelle caméra, le Google Pixel 10 opte pour une nouvelle puce : la Google Tensor G5 qui promet de meilleures performances par rapport à la précédente génération. Le smartphone est toujours pourvu d'une mémoire vive de base de 12 Go et d'un stockage pouvant aller de 128 à 256 Go.

Le design du Google Pixel 10 ne tranche pas beaucoup par rapport au Pixel 9. © Google

Du côté de l'autonomie, le Google Pixel 10 s'équipe d'une batterie de 4970 mAh (contre 4700 mAh pour le Pixel 9). Il faudra cependant attendre de voir si la puce Tensor G5 gère bien la consommation énergétique du téléphone avant d'émettre des conclusions sur l'autonomie. La recharge évolue également quelque peu en passant de 27 W (Pixel 9) à 30 W pour ce Pixel 10.

Le Google Pixel 10 Pro ne se révolutionne pas

Même design que l'an passé, capteurs photos repris des Pixel 9 Pro... A première vue, les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL n'évoluent que doucement pour cette nouvelle génération. Les améliorations sont à rechercher davantage du côté des performances puisque la nouvelle puce Tensor G5 est intégrée aux Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Ces derniers profitent également de l'ajout de l'UFS 4.0 et d'une batterie améliorée (4870 mAh pour le Pixel 10 Pro et 5200 mAh pour le Pixel 10 Pro XL).

© Google

Une grosse nouveauté provenant d'Apple

L'une des nouvelles fonctionnalités à venir pour l'ensemble des Pixel 10 n'est pas sans rappeler la technologie MagSafe d'Apple. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, cela correspond à la présence d'aimants intégrés au dos du téléphone pour y apposer des accessoires. Pour l'iPhone, cela permet aux utilisateurs de bénéficier d'une recharger sans-fil solidement fixée au téléphone ou d'accessoires collés à son dos.

Intitulée "Pixelsnap", cette nouveauté est disponible sur les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold afin d'y fixer plusieurs accessoires comme, vous l'aurez deviner, un chargeur sans-fil.

Bonne nouvelle : les prix des Google Pixel 10 n'évoluent pas par rapport à la précédente génération, et ce, malgré les nouveautés annoncées et évoquées plus haut. Ainsi, les prix de lancement conseillés sont les suivants :

Pixel 10 (128 Go) : 899 €

Pixel 10 Pro (128 Go) : 1 099 €

Pixel 10 Pro XL (256 Go) : 1 299 €

Ces trois smartphones sont disponibles en précommande à partir du 20 août 2025 pour une sortie datée au 28 août.

Le Google Pixel 10 Pro Fold sera, quant à lui, disponible un peu plus tard puisque sa date de sortie est annoncée pour le 9 octobre 2025 au tarif conseillé de 1899 € (en version 256 Go).