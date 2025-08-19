Le prochain smartphone de Samsung va rendre votre écran impossible à espionner

Le prochain Samsung Galaxy S26 Ultra ferait en sorte que vous seul puissiez voir vos contenus affichés à l'écran.

Alors que le prochain Samsung Galaxy S26 Ultra n'est pas attendu avant plusieurs mois, le smartphone fait déjà parler de lui. Selon les sources d'un insider coréen, Samsung opterait pour un nouveau traitement pour l'écran de son téléphone flagship à venir en 2026. Ce traitement, baptisé "Flex Magic Pixel", permettrait de faire en sorte de masquer le contenu de l'écran pour quiconque n'est pas directement en face de l'appareil.

Basée sur l'intelligence artificielle, la technologie "Flex Magic Pixel" analyse le degré de sensibilité du contenu affiché à votre écran afin de réduire sa visibilité pour les personnes qui ne sont pas directement en face de ce dernier. Concrètement, si vous regardez une vidéo YouTube, les personnes à côté de vous devraient la voir partiellement, mais si vous consultez vos comptes bancaires, votre écran sera quasiment mate pour ces mêmes personnes.

Les précédents Samsung Galaxy S24 et S25 Ultra bénéficiaient d'une petite technologie encore peu utilisée dans l'industrie : un traitement anti-reflets sur l'écran. Assez anecdotique en apparence, ce traitement permettait de profiter davantage de vos contenus affichés même lorsque vous utilisez les smartphones en plein soleil.

La technologie "Flex Magic Pixel" n'est donc pas sans rappeler cette fonctionnalité présente uniquement sur les S24 et S25 Ultra. Samsung pourrait donc bien combiner ces teintes d'écran avec de l'intelligence artificielle afin de créer un écran véritablement impossible à espionner. La réponse en 2026.