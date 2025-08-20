Google Pixel 10 Pro Fold : le nouveau pliable de Google se dévoile, mais avec un peu de retard !

Google vient d'officialiser son nouveau téléphone pliable. Le Pixel 10 Pro Fold arrivera cependant un peu plus tard que les autres Pixel 10.

Vous attendiez de pied ferme la dernière conférence de Google pour craquer sur le prochain smartphone pliable de la firme ? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Si le Google Pixel 10 Pro Fold est enfin officiel, la firme a également précisé que l'appareil ne serait pas disponible en même temps que les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Il va falloir faire preuve de patience ! Pour l'heure, place aux caractéristiques et nouveautés du Google Pixel 10 Pro Fold.

© Google

Au niveau du design, le Google Pixel 10 Pro Fold évolue quelque peu avec des bordures d'écran bien moins épaisses que pour son prédécesseur. Deux coloris seulement sont disponibles avec du gris "moonstone" et du vert "jade". Google indique avoir retravaillé l'écran interne ainsi que la charnière afin de permettre au Pixel 10 Pro Fold d'être plié et déplié pendant une dizaine d'années.

Mais la grosse innovation au niveau du design vient de la certification IP 68 du téléphone. Le Google Pixel 10 Pro Fold devient ainsi le premier smartphone pliable à bénéficier d'une certification de protection contre la poussière et les liquides à plus d'un mètre de profondeur.

Du côté de l'écran, comme spécifié précédemment, les bordures se veulent plus fines pour davantage de lisibilité. Les deux écrans peuvent également monter jusqu'à 3000 nits en pic de luminosité pour une bonne clarté même en plein soleil.

Evidemment, cette nouvelle génération de Pixel Fold vient accompagnée d'un nouveau processeur que l'on retrouve sur le reste de la gamme Pixel 10. La puce Google Tensor G5 taillée pour l'intelligence artificielle est donc pleinement intégrée avec toutes sortes de fonctionnalités liées à l'IA.

Peu améliorations sont à noter du côté de l'appareil photo qui regroupe toujours trois objectifs (en plus des deux caméras selfie à l'extérieur et intérieur du téléphone). Ces derniers se composent d'un capteur principal de 48 Mpx, d'un ultra grand angle de 10,5 Mpx et d'un téléobjectif x5 de 10,8 Mpx. Tout ce que l'on retrouvait déjà sur le Pixel 9 Pro Fold donc.

Enfin concernant l'autonomie, le Google Pixel 10 Pro Fold passe à une batterie de 5015 mAh ce qui est une assez belle évolution par rapport à son prédécesseur et sa batterie de 4650 mAh. La charge reste, quant à elle, bloquée à 30 W en filaire et 15 W en sans-fil. A noter que le Google Pixel 10 Pro Fold intègre la nouvelle technologie Pixelsnap qui intègre des aimants au dos de l'appareil pour y fixer des accessoires, à l'image de MagSafe chez Apple.

© Google

Un prix qui ne bouge pas, mais une date de sortie repoussée

Si le Google Pixel 9 Pro Fold était sorti peu de temps après la série Pixel 9, ce dernier était tout de même disponible au début du mois de septembre. Son successeur, le Google Pixel 10 Pro Fold aura un peu plus de retard puisque sa date de sortie est fixée au 9 octobre.

La bonne nouvelle vient du prix du smartphone ! Ce dernier est inchangé par rapport à l'an dernier. Le Google Pixel 10 Pro Fold est disponible à partir de 1899 euros dans sa version 256 Go et en précommande sur le site officiel et revendeurs agrées.