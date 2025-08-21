Le Google Pixel 10 est déjà en promo avec un bonus de 200 euros

Prévu pour le 28 août prochain, le nouveau Google Pixel 10 bénéficie déjà de belles offres de précommande qui réduisent drastiquement son prix.

Besoin de changer de smartphone pour un appareil très bon en photo et avec un design coloré ? Vous tombez à pic puisque Google a récemment présenté ses nouveaux smartphones pour la rentrée. Les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande en ligne. Certains marchands proposent même des offres très intéressantes.

Pixel 10 128 Go Givre Neuf à partir de 895,93 € Fnac 895,93 € Voir

Darty 899,00 € Voir

Pixel 10 Pro 128 Go Porcelaine Neuf à partir de 1095,93 € Fnac 1095,93 € Voir

Darty 1099,00 € Voir

Ainsi, qu'il s'agisse d'Amazon, Boulanger ou la Fnac, Google vous proposer un bonus de 250 euros sur le rachat de votre ancien appareil. Les prix peuvent grandement varier en fonction du smartphone, tablette ou autre produit que vous rapporterez.

Nous vous conseillons de checker directement sur l'un des sites concernés en rentrant la référence de votre appareil et son état général. Quel qu'il soit, Google est susceptible d'ajouter jusqu'à 250 euros si vous achetez un Google Pixel 10, Google Pixel 10 ou Google Pixel 10 Pro XL.