Le Google Pixel 10 est déjà en promo avec un bonus de 200 euros
Prévu pour le 28 août prochain, le nouveau Google Pixel 10 bénéficie déjà de belles offres de précommande qui réduisent drastiquement son prix.
Besoin de changer de smartphone pour un appareil très bon en photo et avec un design coloré ? Vous tombez à pic puisque Google a récemment présenté ses nouveaux smartphones pour la rentrée. Les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande en ligne. Certains marchands proposent même des offres très intéressantes.
Ainsi, qu'il s'agisse d'Amazon, Boulanger ou la Fnac, Google vous proposer un bonus de 250 euros sur le rachat de votre ancien appareil. Les prix peuvent grandement varier en fonction du smartphone, tablette ou autre produit que vous rapporterez.
Nous vous conseillons de checker directement sur l'un des sites concernés en rentrant la référence de votre appareil et son état général. Quel qu'il soit, Google est susceptible d'ajouter jusqu'à 250 euros si vous achetez un Google Pixel 10, Google Pixel 10 ou Google Pixel 10 Pro XL.