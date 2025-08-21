Pixelsnap : tout savoir sur cette nouveauté Google qui vous permet enfin d'utiliser vos accessoires Apple sur Android

L'une des grandes nouveautés des Google Pixel 10 s'intitule Pixelsnap et n'est pas sans rappeler une technologie adorée par les fans d'Apple.

L'une des technologies les plus appréciées par les mordus d'iPhone est MagSafe. Cette fonctionnalité permet aux iPhone de bénéficier de petits aimants dans leur dos qui permettent au téléphone d'être fixé solidement sur différents accessoires. Au fil des années, Apple a étoffé cette technologie jusqu'à proposer il y a quelques années un mode d'affichage dédié aux chargeurs stands dotés de MagSafe.

Longtemps jalousée, la technologie MagSafe arriverait bientôt sur certains appareils Android... Enfin plus ou moins. Lors de son annonce officielle des nouveaux Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, Google a présenté une nouveauté intégrée à l'ensemble de la gamme. Baptisée "Pixelsnap", cette dernière ressemble énormément à MagSafe et permettra même de profiter des accessoires Apple.

© Google

Concrètement, ces aimants vous permettent de fixer des accessoires comme des chargeurs, anneaux ou stands de charge à condition que ces derniers soient estampillés "pixelsnap". Le plus gros avantage étant que les aimants des Google Pixel 10 semblent être quasiment de la même taille que ceux des accessoires MagSafe d'Apple. Il est donc, en théorie, totalement possible d'utiliser vos accessoires MagSafe avec les nouveaux Google Pixel 10.

Outre ces aimants, la fonctionnalité "Pixelsnap" permet aux Google Pixel 10 d'être les premiers smartphones Android à bénéficier de la certification Qi2. Cette dernière permet aux téléphones de bénéficier d'une recharge sans-fil pouvant, théoriquement, monter jusqu'à 15W à l'heure actuelle.