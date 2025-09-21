Nettoyer vos coques de téléphones jaunies ne demande que quelques ingrédients que tout le monde a chez soi

Cette technique est imparable pour nettoyer une coque de téléphone transparente.

Les coques transparentes sont sans doute les accessoires les plus souvent achetés avec les smartphones. Ces dernières, en plus de donner à voir le design et la couleur du téléphone contrairement à leurs cousines opaques, sont souvent les moins chères du marché et garantissent une protection bienvenue contre les chutes. Hélas, ces coques en silicone ont la fâcheuse tendance à jaunir au fil de leur utilisation. Cela s'explique notamment par un processus d'oxydation avec l'air, les résidus de cosmétiques et surtout l'exposition au soleil.

Faut-il pour autant jeter sa vieille coque jaunie pour en racheter une nouvelle transparente flambant neuve ? Que nenni. Il existe une technique très facile pour nettoyer intégralement votre coque usée par le temps. Cerise sur le gâteau : elle ne demande que quelques ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous !

Le changement de couleur de votre coque de téléphone n'est pas immuable. Pour l'inverser, il convient de s'équiper des bons outils. Le bon vieux mélange de vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude est idéal dans ce genre de situations.

Pour procéder au mieux, placez votre vieille coque de téléphone sur une surface sèche. Munissez-vous d'un autre récipient dans lequel vous allez mélanger le vinaigre de nettoyage avec de l'eau tiède de préférence. Afin d'effectuer un premier nettoyage, vous pouvez ajouter deux à trois gouttes de liquide vaisselle dans votre mixture et mélanger le tout pendant quelques secondes.

Placez alors votre vieille coque dans le récipient rempli du mélange de vinaigre, d'eau et de liquide vaisselle et laissez-la se reposer pendant deux à cinq minutes en fonction de la saleté de votre coque. Munissez-vous ensuite du bicarbonate de soude et saupoudrez-en un peu sur chaque côté de votre coque. Il est désormais temps de frotter à l'aide d'une petite éponge ou d'une brosse à dent. Comptez environ 30 secondes de brossage intensif sur chaque recoin de la coque. Laissez reposer quelques secondes et rincez votre coque à l'eau froide avant de la sécher avec un chiffon en microfibre. Votre coque devrait retrouver sa transparence d'antan !

Pour les cas les plus graves, il est également possible de plonger la coque dans de l'eau oxygénée à 3%. Laissez reposer l'ensemble pendant 30 minutes à la lumière naturelle et en évitant une exposition directe au soleil. Rincez ensuite la coque à l'eau froide et laissez-la sécher. Attention toutefois : cette méthode n'est pas recommandée si votre coque est vraiment ancienne ou dispose d'adhésifs qui pourraient être endommagés pendant le processus.