Samsung Galaxy S25 FE : la firme met le paquet sur l'autonomie avec son nouveau smartphone

Le nouveau téléphone "fan edition" de Samsung a été dévoilé avec son lot de nouveautés.

Vous rêviez d'acquérir un Samsung Galaxy S25 sans en avoir les moyens ? La firme coréenne leader du marché Android a pensé à vous en dévoilant son tout nouveau Samsung Galaxy S25 FE. Cette "fan edition" reprend plusieurs aspects de son prédécesseur, mais également des derniers S25 tout en affichant un prix plus doux pour les utilisateurs qui disposent d'un budget un peu trop serré.

© Samsung

Du côté du design, le Samsung Galaxy S25 FE reprend beaucoup de points que l'on retrouve sur la gamme principale des S25 avec une triple caméra arrière, un dos mat, un cadre en aluminium et une protection gorilla glass victus+ ainsi qu'une protection IP68 contre les éclaboussures et poussières.

Ce qui ne change pas se trouve à l'intérieur du smartphone. Samsung a choisi de partir sur un processeur Exynos 2400 que l'on retrouvait déjà sur les Samsung Galaxy S24 et S24 FE. Une puce vieille de presque deux ans donc et que l'on retrouve également sur le dernier pliable Z Flip 7 FE.

Les trois capteurs photo du Samsung Galaxy S25 FE n'évoluent pas par rapport à l'an dernier avec une configuration de 50, 12 et 8 Mpx pour du grand angle, ultra grand angle et téléobjectif x3. La nouveauté est à retrouver à l'avant de l'appareil avec une caméra selfie qui passe de 10 à 12 Mpx.

Mais la vraie nouveauté du Samsung Galaxy S25 FE semble plutôt provenir du côté de l'autonomie. Samsung annonce une chambre à vapeur 10% plus grande que sur la génération précédente ainsi qu'une batterie de 4900 mAh (contre 4700 mAh sur le S24 FE). La recharge évolue également en passant de 25 W à 45 W pour faire le plein plus rapidement.

Prix et disponibilités

Le Samsung Galaxy S25 FE est disponible dès à présent sur le site officiel de Samsung et revendeurs agrées. Le smartphone est proposé à partir de 749 euros en France, soit le même prix que son prédécesseur. La capacité de stockage doublée est offert en bonus lors des premiers jours de commercialisation du S25 FE. Trois coloris sont disponibles : noir, blanc et bleu.