Si vous avez déjà imprimé des photos via cette appli, il y a de grandes chances qu'elles aient été dérobées cet été

Des experts en cybersécurité ont retrouvé plus de deux millions de photos imprimées, volées et publiées sur internet à la vue de tous.

Plusieurs chercheurs en cybersécurité lancent une alerte de la plus haute importance : des millions de photographies d'ordre privé ont été récemment retrouvées sur la Toile. Il s'agirait, au total, de plus de 8 millions de documents donc 2 millions de photos, des pseudonymes, des adresses mails et d'autres informations confidentielles.

La cause ? Une célèbre application qui permet à ses utilisateurs d'imprimer des photos, téléchargée plus de 100 000 fois sur Android et également disponible sur iPhone, a récemment été victime d'une gigantesque faille de sécurité. La conséquence directe : n'importe qui peut désormais accéder aux documents et photos importées dans l'outil en vue d'être imprimées.

L'application en question s'intitule Lifeprint. Distribuée par l'entreprise C+A Global (également dénomée "C&A Marketing" sur l'App Store). Son principe est plutôt simple : elle vous permet de mettre en contact votre smartphone et votre imprimante. Vous pouvez ainsi imprimer très rapidement vos images et photos prises par téléphone et en profiter au format physique.

Comme nous l'expliquions précédemment, Lifeprint a récemment été victime d'une large fuite de données identifiée à la fin du mois de juillet 2025. Les chercheurs en cybersécurité du site Cybernews ont identifié plus de 100 000 utilisateurs de l'application qui seraient concernés par cette fuite.

Outre le fait que les photographies imprimées à l'aide de Lifeprint soient facilement accessibles sur le net, les chercheurs ont également repéré une faille de sécurité qui permettrait à des pirates informatiques de prendre le contrôle des imprimantes utilisées afin d'y injecter des logiciels malveillants.

La menace n'est pas à prendre à la légère. Si par le passé, vous avez utilisé Lifeprint, nous vous recommandons fortement de supprimer l'application de vos différents appareils.

Cybernews précise que l'entreprise C+A Global, responsable de l'application Lifeprint, a bien été mise au courant du problème au début du mois d'août 2025. Cette dernière semble cependant faire l'autruche et n'a toujours pas répondu à l'enquête ou communiqué sur le sujet auprès de ses utilisateurs.