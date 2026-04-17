SFR : que vont devenir les clients après le rachat ? Voici les nouveaux forfaits et prix à venir

SFR sera racheté par Bouygues Telecom, Free et Orange. Altice vient d'annoncer la reprise de négociations exclusives afin d'opérer le rachat de l'opérateur. Les abonnés vont bientôt devoir migrer.

SFR sera bientôt entre les mains des trois autres opérateurs historiques des Telecom en France. C'est par le biais d'un communiqué de presse officiel, publié ce vendredi, que l'on apprend qu'Altice, l'entreprise responsable de SFR, annonce être entré en négociations exclusives pour un rachat avec les dirigeants de Free, Bouygues Telecom et Orange. Si cette transaction venait à se conclure, l'opérateur serait alors vendu et les clients répartis au sein du consortium composé des trois autres entreprises.

SFR racheté par Free, Orange et Bouygues Telecom

L'annonce officiel des négociations pour le rachat de SFR indique que les trois autres opérateurs intéressés disposent d'une date limite pour exprimer leurs offres. Le consortium (constitué de Bouygues Telecom, Orange et Free), a jusqu’au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction.

Une fois que toutes les parties engagées dans le rachat de SFR tomberont sur un accord final, il faudra mettre en place de nombreux travaux pour opérer la transition vers les autres opérateurs. Les clients devront également être répartis au sein de Bouygues Telecom, Orange ou Free.

La répartition du prix et de la valeur du rachat de SFR serait de l’ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange. Statistiquement, il y a donc plus de chances qu'un ancien abonné SFR soit transité vers Bouygues Telecom. Mais avec quel forfait et pour quel prix ?

Après le rachat de SFR, vers quel forfait et prix pour les abonnés

Si vous êtes actuellement abonné chez SFR, rassurez-vous : il n'y a aucune opération à effectuer pour le moment. L'hypothèse la plus probable étant que chaque abonné SFR soit rapatrié vers un des trois autres opérateurs nationaux. Le consortium crée par Free, Bouygues et Orange pourrait très bien décider de conserver chaque ancien forfait SFR en cours, mais supprimer l'option d'achat d'un nouveau dans le futur. Concrètement, une fois votre forfait SFR actuel terminé, ou dès que vous voudrez en changer, il faudra certainement vous tourner vers une option de votre nouvel opérateur.

Voici quelques équivalents aux forfaits SFR actuels chez les autres opérateurs. Vous noterez qu'il est parfois possible d'avoir davantage de data pour un prix moins élevé que SFR, mais attention à la qualité du réseau et options disponibles.

Récapitulatif des forfaits SFR, Bouygues, Free et Orange – Avril 2026 Forfait SFR Data SFR Prix SFR Équivalent Bouygues / Free / Orange Data équivalent Prix équivalent SFR 2h / 1 Go 5G 1 Go 5,99 €/mois Bouygues B&You 2h / 1 Go 5G 1 Go 1,99 €/mois SFR 5G – 20 Go 20 Go ~12–16 €/mois Free – Série Free (promo) 130 Go 8,99 €/mois SFR 5G – 90 Go 90 Go 29,99 €/mois

(22,99 € abonnés box) Bouygues B&You 130 Go 5G 130 Go 11,99 €/mois SFR 5G – 200 Go 200 Go 19,99 €/mois

(14,99 € abonnés box) Orange Série Spéciale 200 Go 5G 200 Go 37,99 €/mois SFR Illimité 5G+ Illimité 39,99 €/mois

(31,99 € abonnés box) Free – Forfait Free Max Illimité (135+ pays) 29,99 €/mois

(19,99 € abonnés Freebox)

Les abonnés actuels à SFR peuvent donc déjà anticiper la transition et choisir leur nouveau forfait auprès des autres opérateurs selon les formules suivantes :

Petit forfait (1-60 Go) : Free et Bouygues proposent bien plus de data au même prix ou moins cher. La Série Free à 8,99 €/mois avec 130 Go est particulièrement imbattable.

Free et Bouygues proposent bien plus de data au même prix ou moins cher. La Série Free à 8,99 €/mois avec 130 Go est particulièrement imbattable. Forfait intermédiaire (200 Go) : Free Mobile propose notamment 130 Go à 8,99 €/mois pour les abonnés Freebox, et Bouygues réplique avec sa gamme B&You à des tarifs similaires BonForfait — les deux offrent plus de data pour moins cher que SFR.

Free Mobile propose notamment 130 Go à 8,99 €/mois pour les abonnés Freebox, et Bouygues réplique avec sa gamme B&You à des tarifs similaires BonForfait — les deux offrent plus de data pour moins cher que SFR. Haut de gamme / voyageurs : le nouveau Free Max à 29,99 €/mois (19,99 € avec Freebox) propose de la data illimitée en France et dans plus de 135 destinations à l'étranger Univers Freebox, ce qui est bien en dessous du forfait Illimité SFR à 39,99 €.

le nouveau Free Max à 29,99 €/mois (19,99 € avec Freebox) propose de la data illimitée en France et dans plus de 135 destinations à l'étranger Univers Freebox, ce qui est bien en dessous du forfait Illimité SFR à 39,99 €. Le réseau avant tout : si vous désirez miser sur qualité plutôt que sur le prix, Orange reste le n°1 absolu mais facture significativement plus cher que ses concurrents.

Même si le rachat de SFR par Bouygues, Free et Orange est bientôt acté, il faudra patienter encore plusieurs mois avant que l'accord mené ne soit mis en application. Toutes les parties engagées devront mener de nombreux travaux afin d'opérer une transition fluide pour chaque abonné et il y a fort à parier que les abonnés SFR puissent conserver leurs forfaits actuels pendant le reste de l'année 2026 voir un peu au-delà.

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