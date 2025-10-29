Huawei Pura 80 : le champion de la photo dévoile son nouveau smartphone haut de gamme

Toujours dédié à la téléphotographie, Huawei annonce la lancement global de son nouveau smartphone, le Pura 80 Ultra.

Malgré des difficultés en Europe et en Amérique suite au ban des applications Google, Huawei continue d'investir dans sa branche de smartphones haut de gamme. Pour s'imposer face à ses concurrents, le géant chinois dévoile son nouveau Huawei Pura 80 Ultra qui met à nouveau l'accent sur les performances et la photographie. Ce dernier est également accompagné d'un petit frère, le Pura 80 Pro.

Le Huawei Pura 80 Ultra met le paquet sur la photo

Bien que l'ensemble de la gamme Pura 80 soit axée sur la photographie, le Huawei Pura 80 Ultra se distingue en étant équipé de quatre objectifs à l'arrière du smartphone. On y retrouve un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand angle de 40 Mpx et un double capteur téléobjectif de respectivement 50 et 12,5 Mpx. Le Pura 80 Ultra se dote également d'une caméra selfie de 13 Mpx pour réaliser de jolis clichés, notamment en mode portrait ou avec de l'IA.

Le Huawei Pura 80 Ultra a tout d'un smartphone ultra premium. © Huawei

Outre ses capacités photo, le Huawei Pura 80 Ultra met l'accent sur les performances avec un processeur Kirin 9020 doté de huit coeurs. Il permet au smartphone de piloter vos jeux et applications, mais également de contrôler toute l'intelligence artificielle de l'appareil des raccourcis personnalisés, de la réduction de bruit par IA lors des appels et bien d'autres fonctions.

Enfin, un smartphone ultra premium comme le Pura 80 Ultra ne serait pas complet sans une grosse batterie. Huawei annonce une capacité de 5170 mAh avec une compatibilité de recharge rapide allant jusqu'à 100 W en filaire et 80 W en sans fil (pour peu que vous disposiez d'un chargeur compatible).

Le Huawei Pura 80 Ultra est disponible dès aujourd'hui en coloris Or ou Noir à partir de 1499 euros pour 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. La montre connectée Watch GT 5 est offerte pour le lancement.

Le Huawei Pura 80 Pro se décline en trois coloris

Aux côtés du Pura 80 Ultra, Huawei propose également le Pura 80 Pro qui se définit comme un smartphone premium, mais un peu plus abordable. Ce dernier dispose également d'une puce Kirin 9020 avec huit coeurs pour effectuer vos opérations et gérer vos jeux et applications au quotidien.

La majeure différence du Pura 80 Pro réside dans ses caméras. On y retrouve un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand angle de 40 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx qui est unique cette fois. La caméra selfie dispose également de 13 Mpx.

Le Huawei Pura 80 Pro est moins onéreux que le Ultra, mais perd en mémoire et en zoom photo. © Huawei

Côté autonomie, aucune différence également avec l'Ultra, le Huawei Pura 80 Pro dispose d'une batterie de 5170 mAh avec une charge filaire rapide compatible jusqu'à 100 W et sans fil jusqu'à 80 W.

Le Huawei Pura 80 Pro est disponible dès aujourd'hui en coloris rouge, blanc et noir à partir de 1099 euros pour 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. La montre connectée Watch GT 5 est également offerte pour le lancement du téléphone.