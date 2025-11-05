Le scandale de la fausse barre : votre téléphone vous ment-il sur la qualité de votre réseau ?

Un scandale dévoile une manipulation secrète des opérateurs téléphoniques pour berner les clients sur la qualité de leur réseau.

Nous avons tous déjà eu des problèmes de réseau sur notre téléphone. Il arrive parfois même que ce dernier affiche quatre barres de réseau entièrement remplies alors qu'on peine à afficher la moindre page web ou même envoyer un simple SMS. Si cela peut généralement s'expliquer par un décalage entre la qualité du réseau et l'affichage qui en est fait par votre appareil, il pourrait également y avoir un scandale derrière.

De récentes recherches aux Etats-Unis ont mis le doigt sur un problème de fond concernant la qualité du réseau des smartphones Android. Selon le blog Nick vs Networking, certains opérateurs de forfaits mobiles disposeraient d'un paramètre caché sur votre téléphone pour lui faire afficher davantage de réseau que celui dont vous bénéficiez réellement.

Alors que les opérateurs multiplient les offres et promesses pour attirer de nouveaux clients, les campagnes publicitaires jouent de plus en plus sur la qualité du réseau. Avec l'arrivée de la 5G, nombreux sont ceux qui garantissent le meilleur débit pour naviguer sur le net ou communiquer avec votre smartphone. Cette course au meilleur réseau pourrait cependant s'avérer truquée selon les découvertes du blog "Nick vs Networking" qui révèle une fonctionnalité jusqu'ici méconnue.

Directement intégrée au coeur des téléphones Android, cette fonctionnalité se trouve dans le code source de l'appareil sous l'appellation "Key_Inflate_Signal_Strength_Bool". Cette dénomination ne laisse que peu de doutes sur l'utilité de la fonctionnalité : elle permet aux opérateurs de "gonfler" ("inflate") artificiellement l'affichage du réseau sur votre téléphone.

Concrètement, si votre smartphone ne capte que deux barres de réseau mobile, l'opérateur peut forcer l'apparition d'une troisième barre pour vous faire croire que vous disposez d'un meilleur débit qu'en réalité.

A l'heure actuelle, nul ne sait qui est véritablement à l'origine de cette fonction ou si elle est utilisée par l'ensemble des opérateurs à travers le globe. Aux Etats-Unis, les opérateurs AT&T et Verizon ont déjà été pris la main dans le sac à utiliser cette fonctionnalité. Une information assez inquiétante puisqu'il s'agit de deux des plus gros opérateurs du pays.

L'affaire est encore très récente, aussi faudra-t-il attendre de voir les retombées médiatiques ainsi que les différentes enquêtes sur le sujet. Une telle information, si elle se confirme également en France, pourrait tomber sous le coup d'une pratique commerciale trompeuse puisqu'il s'agirait d'induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du service.