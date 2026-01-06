Nano Charger : le nouveau chargeur d'Anker dispose d'un écran aussi inutile qu'indispensable

Le CES de Las Vegas bat son plein et la marque Anker en a profité pour dévoiler un nouveau chargeur aussi original qu'intriguant.

Tous les amateurs de tech ont actuellement les yeux rivés sur la ville de Las Vegas où se déroule le salon du CES. Cet événement annuel regroupe les plus grandes marques prêtes à dévoiler leurs nouveautés à venir d'ici les prochains mois. Si la majorité des regards sont tournés vers les constructeurs de smartphones et PC, il est également possible de trouver des annonces plus discrètes comme les nouveaux chargeurs de chez Anker.

L'expert en solutions de recharges rapides a dévoilé à la presse spécialisé plusieurs nouveautés à venir. La plus grande sensation reste sans nul doute le nouveau chargeur Anker Nano Charger avec son petit écran intégré.

L'écran du Anker Nano Charger permet d'identifier votre smartphone ainsi que la puissance de charge. © Anker

Cet écran ne sert cependant pas qu'à faire joli. Il indique notamment le modèle de smartphone utilisé, ainsi que la puissance de charge qui parcourt actuellement votre câble. Un moyen simple de vous assurer que votre appareil supporte bien la recharge rapide.

© Anker

Autre fonction intégrée au Anker Nano Charger : la possibilité de double-taper sur le haut du bloc afin de passer dans un mode de charge de nuit. Cela permettra d'éviter de faire le plein très rapidement et de protéger la batterie de votre appareil sur le long terme.

Ce nouveau chargeur devrait être disponible d'ici la fin du mois de janvier. Aucun prix français ou même européen n'a encore été confirmé, mais le Anker Nano Charger devrait être proposé à une quarantaine d'euros chez nous.