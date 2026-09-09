iPhone Duo : Apple change tout et le prix de l'iPhone pliable atteint des sommets, ce qu'il faut savoir
L'iPhone Duo, pensé comme le premier smartphone pliable d'Apple, a été dévoilé. Du design au prix, voici ce qu'il faut savoir.
Ce sera donc l'iPhone Duo. C'est bien le nom qui a été donné par Apple à son tout premier iPhone pliable, dévoilé ce mercredi lors de la traditionnelle Keynote de rentrée. Après des années de rumeurs, la firme de Cupertino a franchi le pas. Il a suffi d'une petite heure de présentation et d'un "One more thing" de John Ternus, le nouveau PDG du groupe, qui ne pouvait pas oublier la formule consacrée depuis Steve Jobs : sept ans après le premier Galaxy Fold de Samsung, Apple propose enfin un iPhone qui se plie.
Qu'est-ce que l'iPhone Duo ? Le premier iPhone pliable d'Apple
L'iPhone Duo est le tout premier smartphone pliable de chez Apple. Ce projet est en réflexion depuis de longues années chez la firme au point que l'on retrouvait déjà en 2011 (à la sortie de l'iPhone 4 !) des brevets d'écrans pliables pour l'entreprise.
Au fur et à mesure des années, les rumeurs se sont amplifiées concernant l'arrivée d'un iPhone "fold". Samsung s'est lancé dans la course des smartphones pliables avec ses Galaxy Z Fold, rapidement suivi par d'autres constructeurs (Google, Xiaomi, OnePlus, etc...). L'iPhone Duo a donc enfin été dévoilé durant la Keynote Apple de ce mercredi 9 septembre aux côtés de l'iPhone 18 Pro.
Quel est le design de l'iPhone Duo ?
Côté design, l'iPhone Duo adopte un format dit "passeport", pensé pour rester compact en poche et se glisser facilement dans une main. Fermé, il affiche un écran externe de 5,4 pouces ; ouvert, un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces, soit une surface 50% supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max. Ternus a d'ailleurs raillé les modèles concurrents, qui ressemblent selon lui à "deux téléphones maladroitement collés ensemble".
Une fois déplié, l'iPhone Duo devient l'iPhone le plus fin jamais fabriqué, avec un cadre en titane de grade 5 et une charnière de plus de cent pièces. Il est certifié IP68 contre l'eau et la poussière. Fait notable : Face ID disparaît au profit d'un Touch ID intégré au bouton latéral, tandis que la caméra FaceTime se cache sous l'écran interne.
Les multiples usages de l'iPhone Duo et sa capacité à s'adapter à à peu près tous les sens et toutes les positions devraient changer l'utilisation même de l'iPhone. Parmi les anecdotes de la Keynote, on a pu le voir en réveil très mignon sur une table de nuit.
Quelles couleurs pour l'iPhone Duo ?
Deux coloris seulement sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne (aussi appelé Night Sky, un bleu nuit profond). Il était dit que l'iPhone Duo ne devait pas bénéficier d'une multitude de coloris à son lancement. Apple a plutôt l'habitude de ne proposer ses nouveaux concepts dans deux coloris : le noir et le blanc, il déroge déjà un tout petit peu à cette règle. Au vu de son prix, l'iPhone Duo s'adressera avant tout à un public professionnel et donc moins enclin à désirer des couleurs flashy sur un smartphone
Quelles seront les performances photo de l'iPhone Duo ?
Sur le plan photo, pas de révolution. L'iPhone Duo associe un capteur principal Fusion de 48 mégapixels à un ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels, mais sans téléobjectif dédié. Le zoom 2x repose sur un simple recadrage dans le capteur principal. Le format pliable ouvre toutefois des usages inédits : grâce à Duo Preview, l'écran externe affiche un aperçu en direct à la personne photographiée, tandis que Capture intelligente déclenche automatiquement la photo quand tout le monde est prêt. L'appareil filme aussi en 4K jusqu'à 120 images par seconde.
Quel sera le prix de l'iPhone Duo ?
C'est la question qui fâche : l'iPhone Duo démarre à 2 339 euros en France pour 256 Go, puis grimpe à 2 589 euros (512 Go), 3 089 euros (1 To) et 3 839 euros (2 To, oui vous avez bien lu). S'il s'affiche sous les 2000 dollars dans sa version 256 Go aux Etats-Unis, la parité euro dollar et le contexte sont très défavorables.
L'expérience nous l'a amèrement enseigné : les téléphones pliables sont par ailleurs parmi les modèles les plus onéreux chez les constructeurs. Ainsi, un Samsung Galaxy Z Fold coûte en moyenne près de 1900 euros tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra s'affiche plutôt vers les 1400 euros. Mais le prix de l'iPhone Duo le place malgré tout bien au-dessus du reste de la gamme, à environ 340 euros de plus qu'un Galaxy Z Fold 8 doté d'une fiche technique très proche.
Quel est la date de sortie de l'iPhone Duo ?
Les précommandes de l'iPhone Duo ouvriront le 16 octobre 2026 à 14 heures, pour une disponibilité effective le 23 octobre 2026, soit cinq semaines après les iPhone 18 Pro. Deux accessoires accompagneront l'appareil : un étui Folio avec support et une coque en deux parties, protégeant chaque moitié du téléphone.
21:01 - L'innovation majeure de l'iPhone pliable est..
Le problème du pli visible, qui affecte la plupart des smartphones pliables sur le marché, serait résolu dans l'iPhone Duo. Apple utilisera une plaque métallique pour disperser les contraintes générées par le pliage, combinée à du métal liquide dans les charnières pour améliorer la durabilité et réduire la marque du pli. Des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par le site chinois UDN affirment qu'Apple a résolu "le problème des plis" qui s'aggrave habituellement avec le temps.
20:32 - L'iPhone pliable d'Apple a été dévoilé, "le plus révolutionnaire depuis le modèle original"
"L’iPhone Duo témoigne de l’incroyable créativité, de l’ingéniosité et du dévouement des équipes d’Apple. Il illustre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque nous unissons nos meilleurs efforts pour créer quelque chose de vraiment significatif pour nos clients", conclut le PDG. Il promet "l’expérience iPhone la plus révolutionnaire depuis le modèle original".
20:30 - Des petites avancées aussi avec l'iPhone Duo
Les selfies sont aussi améliorés car l'écran externe permet de prévisualiser la photo. La nouvelle fonction Smart Take suit la scène et prend la photo lorsque le public est prêt, plus besoin de programmer de minuteur. De nouveaux accessoires, dont un étui Duo Folio avec béquille intégrée, sont aussi présentés. L'étui Duo pour iPhone est composé de deux parties distinctes qui enveloppent chaque moitié de l'appareil.
20:28 - Un écran qui ouvre de multiples possibilités
L'écran interne de l'iPhone Duo intègre une nouvelle caméra FaceTime, qui marchera aussi bien en position ouverte que posée sur une surface plane. Il permettra la double capture d'images, avec les caméras avant et arrière. Duo FaceTime rend les appels vidéo plus conviviaux en permettant à un accompagnateur de rejoindre la conversation sur l'écran externe.
20:23 - Le prix de l'iPhone Duo dévoilé, et il sera cher
Le prix de l'iPhone Duo est déjà dévoilé alors que la Keynote vient de se terminer. L'Apple Store en France l'affiche à partir de 2 339 euros. Les rumeurs disaient vrai : il dépasse donc allégrement les 2000 euros, la conversion n'étant évidemment pas en notre faveur... Lors de la Keynote, il a en effet été présenté à partir de 1 999 dollars à 256 Go, le prix montant évidement jusqu'à 2 To. "Nous proposons d’excellentes offres de reprise", assure Apple (on espère bien). Les précommandes débuteront le 16 octobre et la disponibilité est prévue le 23 octobre.
20:20 - Une caméra Fusion sur l'iPhone Duo
La nouvelle caméra principale Fusion, déjà présentée pour l'iPhone 18 Pro, équipera aussi l'iPhone Duo avec un objectif ultra grand-angle Fusion 48 Mpx. La promesse est la même : l'iPhone Duo ouvre des perspectives créatives inédites en permettant de capturer des time-lapses mémorables en 4K Dolby Vision HDR, des styles photographiques améliorés, etc. Il disposera aussi d'une caméra frontale centrale de 12 MP sur l'écran externe.
20:18 - Une batterie double pour plus de performances
L'iPhone Duo aura une batterie séparée de chaque côté. Les deux batteries fonctionneront comme une seule, offrant une autonomie d'une journée entière. Jusqu'à 31 heures de lecture vidéo sur l'écran interne et 44 heures sur l'écran externe, promet Apple. L’iPhone Duo offre jusqu’à 24 heures d’autonomie en utilisant les deux écrans simultanément. Recharge rapide ici encore avec jusqu’à 50% en 20 minutes environ, et jusqu’à 5 heures de lecture vidéo sur l’écran externe après seulement 5 minutes de charge.
20:17 - L'iPhone Duo ne fonctionnera qu'avec une eSim
Ce sera bien une eSIM uniquement pour l'iPhone Duo et ce dans le monde entier.
20:15 - Une connexion améliorée
Apple promet des performances soutenues jusqu’à 35% supérieures à celles de l’iPhone 17 Pro. L'iPhone Duo intègre le C2, un nouveau modem cellulaire jusqu'à 50 % plus rapide qui prend en charge de la 5G mmWave (aux États-Unis) et consomme jusqu'à 15% de batterie en moins. Il utilisera des algorithmes d'IA pour améliorer la fiabilité du réseau cellulaire, comme par exemple en se reconnectant plus rapidement dans les zones à faible couverture.
20:12 - Un réveil très mignon
L’iPhone Duo pourra se transformer en réveil très mignon avec une douce lumière.
20:11 - Une autre grande nouveauté avec l'iPhone Duo
Avec l'iPhone Duo, il sera possible d'utiliser deux applications simultanément ou de lancer la même application deux fois. Il suffira de balayer l'écran du bas vers le haut pour changer d'application ou de les associer pour y revenir plus tard.
20:10 - Les couleurs de l'iPhone Duo
L'iPhone Duo sera proposé en deux couleurs : blanc étoilé et ciel nocturne. La sobriété et la simplicité, comme annoncé.
20:08 - Un écran géant une fois l'iPhone Duo déplié
L'iPhone Duo est doté d'un écran Super Retina XDR de 7,6 pouces 50% plus grand que celui de l'iPhone 18 Pro Max et 80% plus grand que celui de l'iPhone 18 Pro. L’écran externe de 5,4 pouces sera bientôt compatible avec l’Apple Pencil, mais seulement plus tard cette année pour les deux écrans.
20:06 - Un écran repensé pour une utilisation nouvelle
L'iPhone Duo demande de repenser l'utilisation de l'iPhone. Les commandes essentielles ont été déplacées sur le côté, "à portée de pouce". Le Dock de l'écran d'accueil est désormais orienté verticalement. La barre d'état conserve toutes les informations essentielles dans un système plus compact et flexible, parfaitement intégré dans un coin de l'écran.
20:06 - Un iPhone Duo à tourner dans tous les sens
En passant d'un écran à l'autre sur l'iPhone Duo, le logiciel s'adaptera et passera en douceur de l'écran extérieur à l'écran intérieur. Les commandes restent au même endroit sur le côté, tandis que le contenu s'ajuste pour tirer parti de l'écran plus grand. Le système réagira lorsqu'on pliera l’iPhone Duo et se réorientera selon sa position, affichant l’écran approprié quand on le retournera. "Nous avons conçu le matériel et le logiciel conjointement afin de créer des expériences de ce type sur l’ensemble du système", indique Apple.