iPhone Duo : Apple change tout et le prix de l'iPhone pliable atteint des sommets, ce qu'il faut savoir

L'iPhone Duo, pensé comme le premier smartphone pliable d'Apple, a été dévoilé. Du design au prix, voici ce qu'il faut savoir.

Ce sera donc l'iPhone Duo. C'est bien le nom qui a été donné par Apple à son tout premier iPhone pliable, dévoilé ce mercredi lors de la traditionnelle Keynote de rentrée. Après des années de rumeurs, la firme de Cupertino a franchi le pas. Il a suffi d'une petite heure de présentation et d'un "One more thing" de John Ternus, le nouveau PDG du groupe, qui ne pouvait pas oublier la formule consacrée depuis Steve Jobs : sept ans après le premier Galaxy Fold de Samsung, Apple propose enfin un iPhone qui se plie.

L'iPhone Duo est le tout premier smartphone pliable de chez Apple. Ce projet est en réflexion depuis de longues années chez la firme au point que l'on retrouvait déjà en 2011 (à la sortie de l'iPhone 4 !) des brevets d'écrans pliables pour l'entreprise.

Au fur et à mesure des années, les rumeurs se sont amplifiées concernant l'arrivée d'un iPhone "fold". Samsung s'est lancé dans la course des smartphones pliables avec ses Galaxy Z Fold, rapidement suivi par d'autres constructeurs (Google, Xiaomi, OnePlus, etc...). L'iPhone Duo a donc enfin été dévoilé durant la Keynote Apple de ce mercredi 9 septembre aux côtés de l'iPhone 18 Pro.

Côté design, l'iPhone Duo adopte un format dit "passeport", pensé pour rester compact en poche et se glisser facilement dans une main. Fermé, il affiche un écran externe de 5,4 pouces ; ouvert, un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces, soit une surface 50% supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max. Ternus a d'ailleurs raillé les modèles concurrents, qui ressemblent selon lui à "deux téléphones maladroitement collés ensemble".

Une fois déplié, l'iPhone Duo devient l'iPhone le plus fin jamais fabriqué, avec un cadre en titane de grade 5 et une charnière de plus de cent pièces. Il est certifié IP68 contre l'eau et la poussière. Fait notable : Face ID disparaît au profit d'un Touch ID intégré au bouton latéral, tandis que la caméra FaceTime se cache sous l'écran interne.

Les multiples usages de l'iPhone Duo et sa capacité à s'adapter à à peu près tous les sens et toutes les positions devraient changer l'utilisation même de l'iPhone. Parmi les anecdotes de la Keynote, on a pu le voir en réveil très mignon sur une table de nuit.

Deux coloris seulement sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne (aussi appelé Night Sky, un bleu nuit profond). Il était dit que l'iPhone Duo ne devait pas bénéficier d'une multitude de coloris à son lancement. Apple a plutôt l'habitude de ne proposer ses nouveaux concepts dans deux coloris : le noir et le blanc, il déroge déjà un tout petit peu à cette règle. Au vu de son prix, l'iPhone Duo s'adressera avant tout à un public professionnel et donc moins enclin à désirer des couleurs flashy sur un smartphone

Sur le plan photo, pas de révolution. L'iPhone Duo associe un capteur principal Fusion de 48 mégapixels à un ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels, mais sans téléobjectif dédié. Le zoom 2x repose sur un simple recadrage dans le capteur principal. Le format pliable ouvre toutefois des usages inédits : grâce à Duo Preview, l'écran externe affiche un aperçu en direct à la personne photographiée, tandis que Capture intelligente déclenche automatiquement la photo quand tout le monde est prêt. L'appareil filme aussi en 4K jusqu'à 120 images par seconde.

C'est la question qui fâche : l'iPhone Duo démarre à 2 339 euros en France pour 256 Go, puis grimpe à 2 589 euros (512 Go), 3 089 euros (1 To) et 3 839 euros (2 To, oui vous avez bien lu). S'il s'affiche sous les 2000 dollars dans sa version 256 Go aux Etats-Unis, la parité euro dollar et le contexte sont très défavorables.

L'expérience nous l'a amèrement enseigné : les téléphones pliables sont par ailleurs parmi les modèles les plus onéreux chez les constructeurs. Ainsi, un Samsung Galaxy Z Fold coûte en moyenne près de 1900 euros tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra s'affiche plutôt vers les 1400 euros. Mais le prix de l'iPhone Duo le place malgré tout bien au-dessus du reste de la gamme, à environ 340 euros de plus qu'un Galaxy Z Fold 8 doté d'une fiche technique très proche.

Les précommandes de l'iPhone Duo ouvriront le 16 octobre 2026 à 14 heures, pour une disponibilité effective le 23 octobre 2026, soit cinq semaines après les iPhone 18 Pro. Deux accessoires accompagneront l'appareil : un étui Folio avec support et une coque en deux parties, protégeant chaque moitié du téléphone.

Dernières mises à jour