iPhone Duo : le premier smartphone pliable d'Apple fait déjà face à une critique

Dévoilé lors de la dernière keynote Apple, l'iPhone Duo semble doté de multiples qualités. Les premières prises en main critiquent cependant déjà une fonctionnalité du téléphone pliable.

L'iPhone Duo est le premier smartphone pliable d'Apple. Dévoilé officiellement lors de la dernière keynote de la firme, l'iPhone Duo représente la meilleure tentative d'Apple pour faire face à Samsung et sa domination sur les téléphones pliables.

L'iPhone Duo semble cependant déjà sous le feu de quelques critiques. Les créateurs de contenus et journalistes invités à l'Apple Park ont pu mettre la main sur le smartphone pliable et tester quelques-unes de ses fonctionnalités. Si la majorité de la presse présente sur place reconnait les prouesses logicielles et le format très agréable en main, un autre détail semble déranger.

Pourvu de multiples matériaux en titane, l'iPhone Duo présente un poids de 254g. Si ce dernier ne vous marque pas, sachez qu'il est supérieur au poids d'un iPhone 17 Pro Max. Autrement dit : l'iPhone Duo pèse lourd et cela semble se ressentir lors d'une utilisation à une main. Le smartphone ne manque cependant pas d'autres qualités comme nous allons le voir dans la suite de cet article.

L'iPhone Duo a été qualifié de "différent de tous les iPhone que vous avez connus jusqu'à présent". John Ternus a aussi insisté sur son caractère à la fois inédit et familier : "Il est entièrement nouveau et, en même temps, étonnamment familier. Il a la même taille que votre passeport. Les deux côtés se rejoignent pour former un cadre continu."

Pendant des mois, analystes et sources internes avaient anticipé un nom "iPhone Ultra", en cohérence avec les dénominations Apple Watch Ultra ou puce M Ultra. En choisissant finalement le nom "Duo", Apple semble reconnaître implicitement que ce premier modèle pliant fait des concessions — pas de téléobjectif, pas de Face ID. Ce choix de nommage positionne l'iPhone Duo non pas comme le summum absolu de la gamme, mais comme une catégorie à part entière.

Côté design, l'iPhone Duo adopte donc un format dit "passeport", pensé pour rester compact en poche et se glisser facilement dans une main. Fermé, il affiche un écran externe de 5,4 pouces ; ouvert, un écran interne Super Retina XDR de 7,6 pouces, soit une surface 50% supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max et 80 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro. Malgré ce grand format, l'appareil se veut compact une fois plié. Ternus a d'ailleurs raillé les modèles concurrents, qui ressemblent selon lui à "deux téléphones maladroitement collés ensemble".

Une fois déplié, l'iPhone Duo devient l'iPhone le plus fin jamais fabriqué, avec un cadre en titane de grade 5 et une charnière de plus de cent pièces. Il est certifié IP68 contre l'eau et la poussière. Fait notable : la reconnaissance faciale Face ID, qui était devenue une signature des iPhones premium depuis l'iPhone X en 2017, disparaît. Sur l'iPhone Duo, Apple a dû y renoncer, faute de place pour loger le module TrueDepth dans le châssis pliant. Le Touch ID fait son retour, intégré directement au bouton d'alimentation latéral — un choix pragmatique qui met fin à près de dix ans de dogme.

Autre rupture notable de l'iPhone Duo : Apple franchit pour la première fois le cap de la caméra sous l'écran. Sur la face interne, le capteur FaceTime est dissimulé sous la dalle, sans aucune encoche ni Dynamic Island. La qualité reste limitée — la caméra est cantonnée à la vidéo en 1080p et ne supporte pas Face ID — mais le geste est symbolique pour une marque qui avait jusqu'ici toujours affiché ses capteurs frontaux.

Les multiples usages de l'iPhone Duo et sa capacité à s'adapter à à peu près tous les sens et toutes les positions devraient changer l'utilisation même de l'iPhone. Parmi les anecdotes de la Keynote, on a pu le voir en réveil très mignon sur une table de nuit.

Deux coloris seulement sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne (aussi appelé Night Sky, un bleu nuit profond). Il était dit que l'iPhone Duo ne devait pas bénéficier d'une multitude de coloris à son lancement. Apple a plutôt l'habitude de ne proposer ses nouveaux concepts dans deux coloris : le noir et le blanc, il déroge déjà un tout petit peu à cette règle. Au vu de son prix, l'iPhone Duo s'adressera avant tout à un public professionnel et donc moins enclin à désirer des couleurs flashy sur un smartphone

L'iPhone Duo innove avec une architecture inédite : deux batteries distinctes, logées de part et d'autre de l'appareil, qui fusionnent pour alimenter le téléphone. Cette configuration promet plus de 31 heures d'autonomie en lecture vidéo, et jusqu'à 44 heures en mode écran externe. C'est l'une des promesses phares mises en avant par Apple pour justifier le format pliant.

Sous le capot, l'iPhone Duo tourne grâce à la nouvelle puce A20 d'Apple, la plus récente de la marque. Celle-ci offre des performances 50% plus rapides que les générations précédentes, tout en réduisant la consommation d'énergie de 15%. Un gain d'efficacité qui profite aussi bien aux usages quotidiens qu'aux applications les plus gourmandes, comme les jeux vidéo exigeants en graphismes.

Apple a travaillé sur les capacités photo de l'iPhone Duo, en particulier pour les clichés en mouvement et les environnements sombres. Mais en dépit de son positionnement haut de gamme, l'appareil ne dispose que de deux capteurs de 48 mégapixels à l'arrière — un grand-angle et un ultra grand-angle — sans téléobjectif dédié. Le zoom x2 présenté lors de la keynote n'est en réalité qu'un recadrage numérique dans le capteur principal, loin du zoom optique jusqu'à x8 que propose l'iPhone 18 Pro Max.

Le format pliable de l'iPhone Duo ouvre toutefois des usages inédits : grâce à Duo Preview, l'écran externe affiche un aperçu en direct à la personne photographiée, tandis que Capture intelligente déclenche automatiquement la photo quand tout le monde est prêt. L'appareil filme aussi en 4K jusqu'à 120 images par seconde.

C'est la question qui fâche : l'iPhone Duo démarre à 2 339 euros en France pour 256 Go, puis grimpe à 2 589 euros (512 Go), 3 089 euros (1 To) et 3 839 euros (2 To, oui vous avez bien lu). S'il s'affiche sous les 2000 dollars dans sa version 256 Go aux Etats-Unis, la parité euro-dollar et le contexte économique et tarifaire sont très défavorables. A titre de comparaison, dans sa version la plus chère, l'iPhone Duo vaudra deux iPhone 18 Pro — une première dans l'histoire de la gamme.

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L'expérience nous l'a amèrement enseigné : les téléphones pliables sont par ailleurs parmi les modèles les plus onéreux chez les constructeurs. Ainsi, un Samsung Galaxy Z Fold coûte en moyenne près de 1900 euros tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra s'affiche plutôt vers les 1400 euros. Mais le prix de l'iPhone Duo le place malgré tout bien au-dessus du reste de la gamme, à environ 340 euros de plus qu'un Galaxy Z Fold 8 doté d'une fiche technique très proche.

Les précommandes de l'iPhone Duo ouvriront le mercredi 16 octobre 2026 à 14 heures, pour une disponibilité effective le 23 octobre 2026, soit cinq semaines après les iPhone 18 Pro. Deux accessoires accompagneront l'appareil : un étui Folio avec support et une coque en deux parties, protégeant chaque moitié du téléphone.

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