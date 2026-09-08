iPhone Ultra : Apple bouleverse ses plans pour le premier iPhone pliable

Pensé comme le premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Ultra reste entouré de nombreux mystères avant son officialisation.

Plus que quelques heures avant de tout savoir sur l'iPhone Ultra. En coulisses, Apple semble préparer l'une de ses plus grandes annonces pour sa keynote de rentrée. Si la cérémonie devrait dévoiler les nouveaux iPhone 18 Pro, c'est bel et bien le premier iPhone pliable de la firme qui serait la star de la soirée.

Pour l'heure, de nombreuses sources semblent s'accorder sur le nom de l'iPhone Ultra. Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, persiste et signe sur ce nom. Pourtant, plusieurs fuites d'informations récentes expliquent qu'Apple partirait sur le nom "iPhone Duo" pour son téléphone pliable.

En attendant d'être fixé lors de la keynote Apple, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone Ultra / l'iPhone Duo avec son design, ses couleurs et ses caractéristiques. Nous évoquons également son prix supposé qui risque de s'avérer très élevé ainsi que sa date de sortie.

L'iPhone Ultra / Duo serait proposé en noir ou blanc à sa sortie. © ChatGPT

Qu'est-ce que l'iPhone Ultra ?

L'iPhone Ultra est le tout premier smartphone pliable de chez Apple. Ce projet est en réflexion depuis de longues années chez la firme au point que l'on retrouvait déjà en 2011 (à la sortie de l'iPhone 4) des brevets d'écrans pliables pour l'entreprise.

Au fur et à mesure des années, les rumeurs se sont amplifiées concernant l'arrivée d'un iPhone Ultra. Samsung s'est alors lancé dans la course des smartphones pliables avec ses Galaxy Z Fold, rapidement suivi par d'autres constructeurs (Google, Xiaomi, OnePlus, etc...). L'iPhone Ultra serait normalement dévoilé durant la keynote Apple de ce mercredi 9 septembre aux côtés de l'iPhone 18 Pro.

Alors que de nombreuses sources très fiables continuent d'utiliser le nom "iPhone Ultra" pour désigner le premier pliable d'Apple, la marque pourrait bien surprendre. De plus en plus de sources mentionnent le nom "iPhone Duo" qui ferait écho aux deux écrans disponibles sur le smartphone. Récemment, c'est l'accessoiriste Casetify qui a été surpris à dévoiler une page web avec la mention "iPhone Duo".

Cette page concernant l'iPhone Duo a rapidement été supprimée par la marque. Peut-on y voir un signe d'aveu concernant le nom du premier iPhone pliable d'Apple ? Réponse durant la keynote du 9 septembre.

Quel est le design de l'iPhone Ultra ?

Pour son premier iPhone pliable, Apple aurait choisi de partir sur un format "Fold" que l'on pourrait traduire par "livre ouvert". Un choix très en vogue depuis la sortie du dernier Samsung Galaxy Z Fold 8 qui a signé un record de ventes pour un téléphone pliable. Difficile d'en vouloir à Apple tant nous avons également beaucoup apprécié de format de type "passeport" plus compact que la majorité des téléphones pliables.

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La quasi totalité des fuites concernant le design de l'iPhone Ultra parle d'un aspect plus "carré" que rectangulaire. Cela rapprocherait l'iPhone pliable d'un Google Pixel Fold plutôt que d'un Samsung Galaxy Z Fold qui se veut assez allongé.

Un aperçu de l'iPhone Ultra / Duo par l'accessoiriste ESR. © ESR Tech

Ainsi, le format replié de l'iPhone Ultra ne serait pas semblable à celui d'un smartphone classique, mais serait bien plus compact, facilitant sa prise à une main. Cela permettrait de disposer d'une petite tablette une fois l'iPhone Ultra déplié.

Quels couleurs à venir pour l'iPhone Ultra ?

A moins d'une grande surprise, l'iPhone Ultra ne devrait pas bénéficier d'une multitude de coloris à son lancement. Apple a plutôt l'habitude de ne proposer ses nouveaux concepts dans deux coloris : le noir et le blanc. Une stratégie que l'on a pu observer avec l'iPhone 16e ou l'iPhone SE (qui bénéficiait également du rouge). Au vu de son prix, l'iPhone Ultra s'adresserait avant tout à un public professionnel et donc moins enclin à désirer des couleurs flashy sur un smartphone.

L'iPhone Ultra serait proposé en deux coloris à son lancement. © Apple / MacRumors

Le précédent iPhone Air nous a cependant donné tort puisque le smartphone ultra fin d'Apple a bénéficié de pas moins de quatre coloris à son lancement : noir, blanc, bleu et or.

Quelles sont les performances photo de l'iPhone Ultra ?

L'un des plus gros soucis avec les téléphones pliables vient du fait qu'ils sont très onéreux et ne bénéficient pas de la meilleure configuration photo de leurs constructeurs. Ce constat devrait également se retrouver sur l'iPhone Ultra qui proposera certainement une configuration photo égale ou inférieure à celle de l'iPhone 18 à venir. Si Apple décide d'équiper son téléphone pliable avec les capteurs de ses précédents appareils, la configuration serait la suivante :

Capteur principal : 48 Mpx

Capteur ultra grand angle : 48 Mpx

Caméra selfie : 18 Mpx

Le format assez spécial de l'iPhone Ultra pourrait cependant contraindre Apple à partir sur une configuration moins élevée. Le capteur ultra grand angle pourrait notamment repasser à 12 Mpx. L'intégration d'un troisième capteur dédié au téléobjectif (à l'image des iPhone Pro) reste également un mystère.

Les prototypes de l'iPhone Ultra laissent apparaitre deux capteurs photo assez protubérants. © Unbox Therapy

Quel sera le prix de l'iPhone Ultra ?

C'est une question que se posent de nombreux fans de la sphère Apple. Les téléphones pliables sont généralement parmi les modèles les plus onéreux chez chaque constructeur. Ainsi, un Samsung Galaxy Z Fold coûte en moyenne près de 1900 euros tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra s'affiche plutôt vers les 1400 euros.

Bien que le tarif moyen des téléphones pliables a tendance à baisser au fil des années, l'iPhone Ultra risque bien de coûter cher. Les premières estimations font état d'un prix de vente compris entre 2000 et 2500 dollars aux Etats-Unis. Ajoutez nos taxes européennes et l'iPhone Ultra pourrait bien dépasser les 2600 euros dans certaines configurations chez nous.

Cela fait maintenant plusieurs années que les rumeurs persistent autour de l'iPhone Ultra. Le premier téléphone pliable de chez Apple a régulièrement été la source de nombreuses dates de sortie évoquées.

Selon les dernières (et nombreuses) informations disponibles de la part d'insiders, la date de sortie de l'iPhone Ultra serait fixée au mois de septembre 2026 aux côtés de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.