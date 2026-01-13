Avis aux abonnés : ce réseau mobile est officiellement le moins performant de France (et ça dure depuis 5 ans)

Chaque année, plusieurs instituts sondent la qualité du réseau mobile en France. Et l'un des quatre grands opérateurs semble condamné à la dernière place.

Le classement des meilleurs et pires opérateurs de 2025 est tombé. Chaque année, le site nPerf revient sur les performances des plus gros opérateurs mobiles de France en analysant leurs performances. Ce rapport est généralement attendu avec impatience par les consommateurs, mais reste redouté pour les opérateurs.

Pour cause : le baromètre de nPerf s'appuie sur des millions de tests effectués en conditions réelles avec de la navigation sur le Web et des performances de streaming vidéo. Chaque opérateur fait donc de son mieux pour proposer les meilleurs services et, chaque année, c'est une vraie bataille qui s'orchestre autour de SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange. Hélas, l'un de ces quatre acteurs historiques semble stagner depuis plusieurs années à la dernière place du classement.

Malgré ses investissements dans le déploiement d'un réseau 5G et de l'amélioration de sa couverture mobile rurale, l'opérateur Free semble accuser un sérieux retard sur ses concurrents. Les critères de mesures du baromètre nPerf sont impitoyables et démontrent un bel écart entre l'opérateur avec le meilleur réseau mobile et la marque de Xavier Niel qui stagne à la dernière place du classement.

Pour la cinquième année consécutive, Free se retrouve donc à la quatrième et dernière place du classement général des performances mobiles en France. Grandement pénalisé par ses performances en navigation Web et streaming vidéo, Free accuse un retard assez significatif sur l'ensemble des données examinées.

© nPerf

Bouygues Telecom est à l'inverse celui qui parvient à s'imposer comme le meilleur parmi les quatre opérateurs observés dans la quasi totalité des catégories. Qu'il s'agisse du débit montant, de la latence en ligne ou du visionnage de vidéo sur YouTube, les abonnés chez Bouygues Telecom restent globalement bien mieux lotis que les clients des autres opérateurs. Observons tout de même qu'Orange se distingue dans les débits descendants !

Il convient toutefois de rappeler que ces observations sont très globales et généralisent la qualité générale du réseau mobile de chaque opérateur. En fonction de votre forfait et de votre localisation, il est probable que votre expérience soit radicalement différente de celle évoquée par le baromètre nPerf. Enfin, ce classement ne prend pas en compte une donnée très chère aux yeux des clients : le prix.

Et si Free n'est pas le meilleur élève en termes de performances mobile en France, l'opérateur reste toujours l'un des moins chers du marché. Cela peut notamment expliquer pourquoi Free reste l'opérateur préféré des Français selon un sondage de l'Arcep réalisé au milieu de l'année 2025.