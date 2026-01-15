Redmi Note 15 : Xiaomi se lance le pari de la durabilité avec cinq nouveaux smartphones

De la robustesse, de l'autonomie et des prix inchangés, voici toutes les promesses de Xiaomi avec sa nouvelle série Redmi Note 15.

A la recherche de smartphones peu onéreux et capables de tenir dans le temps ? Xiaomi a pensé à vous. Le constructeur dévoile aujourd'hui pas moins de cinq nouveaux smartphones pour inonder les marché de l'entrée et milieu de gamme. Les Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G et Redmi Note 15 Pro+ 5G sont officiels et déjà proposés avec des promotions pour leur lancement.

Un Redmi Note 15 Pro+ 5G pour une expérience premium sans le prix

Commençons par le plus gros morceau. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est le fleuron de la gamme, mais également le plus onéreux. Il regroupe plusieurs belles caractéristiques qui lui permettent de flirter avec des smartphones premium tout en étant plus abordables que ces derniers.

Doté d'un écran de 6,8 pouces protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2, le Redmi Note 15 Pro+ 5G embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4 qui devrait lui permettre de faire tourner vos jeux préférés de façon fluide. Le smartphone se distingue surtout de par sa durabilité grâce à une certification IP66/IP68.

© Xiaomi

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G n'en oublie pas de proposer une belle configuration photo grâce à son capteur principal de 200 Mpx couplée à un ultra grand angle de 8 Mpx et une caméra selfie de 32 Mpx.

Côté autonomie, Xiaomi promet également une belle durabilité grâce à une batterie de 6500 mAh couplée à une recharge rapide allant jusqu'à 100 W.

Les Redmi Note 15 Pro et Pro 5G marquent un juste compromis

Redmi Note 15 Pro 5G

Le modèle juste en dessous est le Redmi Note 15 Pro 5G. Ce smartphone reprend plusieurs des bons points disponibles sur la version Pro+ (comme l'écran qui est également du 6,8 pouces AMOLED), mais avec quelques subtiles différences.

Tout d'abord au niveau du processeur. Point de Snapdragon ici, mais une puce MediaTek Dimensity 7400-Ultra qui devrait tout de même faire le job pour la vie de tous les jours et la gestion énergétique du smartphone.

© Xiaomi

L'autonomie est également différente puisque le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d'une batterie de 6580 mAh. Ces 80 mAh devraient permettre d'ajuster la consommation d'énergie de la puce par rapport au Snapdragon que l'on retrouve sur la version Pro+. Enfin, point de charge rapide 100 W ici, mais une charge rapide jusqu'à 45 W.

Enfin, et comme son nom l'indique, le Redmi Note 15 Pro 5G est compatible avec les bandes de communication 5G pour vos appels, messages et connexions.

Redmi Note 15 Pro

Concernant le Redmi Note 15 Pro, ce dernier est très semblable à sa version 5G, mais sans la connectivité évidemment. Il faudra donc vous contenter des réseaux 4G au mieux.

Cela peut s'expliquer notamment par le processeur, un MediaTek Helio G200-Ultra pensé pour gérer vos jeux et applications au quotidien. La batterie est également de 6500 mAh (contrairement aux 6580 mAh de la version 5G) pour une charge rapide de 45 W.

Notez également que le Redmi Note 15 Pro est un peu plus petit que ses grands frères puisqu'il dispose d'une dalle de 6,77 pouces (contre 6,8 pour les modèles précédents).

Les Redmi Note 15 sont les modèles les plus accessibles

Redmi Note 15 5G

Doté d'un écran de 6,77 pouces AMOLED, le Redmi Note 15 5G s'impose comme l'un des smartphones les moins onéreux de la gamme, au prix de quelques caractéristiques en moins.

Tout d'abord au niveau de la puissance puisque le Redmi Note 15 5G embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 3 pour gérer vos applications. Cette puce devrait cependant galérer quelque peu si vous lancez des jeux très gourmands en ressources. Cette puce permet également de bénéficier d'une compatibilité avec les réseaux 5G.

© Xiaomi

Concernant sa configuration photo, nous retrouvons ici une caméra principale de 108 Mpx couplée à un ultra grand angle de 8 Mpx. La caméra selfie est quant à elle en 20 Mpx.

Enfin, au niveau de l'autonomie, le Redmi Note 15 5G embarque une batterie d'une capacité de 5520 mAH avec une recharge rapide jusqu'à 45 W.

Redmi Note 15

De légère différences existent entre le Redmi Note 15 et sa version 5G. Tout d'abord au niveau du processeur puisque le smartphone embarque ici un MediaTek Helio G100-Ultra qui ne permet pas de profiter des réseaux 5G.

Si la caméra principale reste à 108 Mpx comme sur la version 5G, le second capteur passe d'un ultra grand angle à un capteur de profondeur de 2 Mpx.

La batterie est cependant plus grosse sur cette version de base avec une capacité de 6000 mAh. Hélas, on y perd en vitesse de charge puisque le Redmi Note 15 ne supporte que 33 W pour faire le plein.

De multiples prix et réductions de lancement

La série Redmi Note 15 est disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de Xiaomi ainsi que ceux des revendeurs agrées comme Amazon ou Fnac. Les tarifs recommandés en France sont les suivants :

Redmi Note 15 Pro+ 5G (8/256 Go) : à partir de 503 euros

à partir de 503 euros Redmi Note 15 Pro 5G (8/256 Go) : à partir de 403 euros

à partir de 403 euros Redmi Note 15 Pro (8/256 Go) : à partir de 299, 90 euros

à partir de 299, 90 euros Redmi Note 15 5G (6/128 Go) : à partir de 259,90 euros

à partir de 259,90 euros Redmi Note 15 (6/128 Go) : à partir de 203 euros

De multiples promotions sont disponibles avec notamment des prix barrés, mais également des cadeaux comme des écouteurs, bracelets connectés ou chargeurs offerts en fonction du modèle que vous choisissez.